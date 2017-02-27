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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2627262826292630

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 339
Не нижче 24.50
56%
189
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
12%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 339
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:20

  zzzzzz написав:kivin
Ответ неверный. Есть банки богатые, а есть рисковые. Рисковые будут всегда на 2-3% выше ставку привлекать.


скажите, в какой банк и под какой % вы разместите 100к долл? :mrgreen:
kivin
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenozon написав:вже зараз є пару банок, що пропонують депо під 18.5% річних
а деякі навіть із щомісячною чи кап-ю
вніманіє вопрос - на чому вони заробляють, що дозволяють таке?


На кредитах - наприклад абанк https://a-bank.com.ua/credit/cash
Реальна % ставка * Від 70,31%
було недавно 178%
Ідея мені пропонувала під реальну 98 %.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:25

  kivin написав:
  zzzzzz написав:kivin
Ответ неверный. Есть банки богатые, а есть рисковые. Рисковые будут всегда на 2-3% выше ставку привлекать.

скажите, в какой банк и под какой % вы разместите 100к долл? :mrgreen:

Детский сад.
Живите своим умом!
zzzzzz
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