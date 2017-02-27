EvgCapp написав:

вы только что человеку открыли глазаЧто государство и кому гарантирует?? даже на 2 кв. метра на кладбище гарантий нет..Когда я слышу подобные слова, я почему-то вспоминаю сотни тысяч стариков, ушедших на тот свет так ничего не получивших за свои вклады в сбербанке сссрПодобные игры с государством сродни попытке выиграть у хозяина казино, играя в его заведении и по его правилам. Чуть что получите вместо своих облигаций "сладкие обещания" или будут платить по 1000 гривасов в месяц, как раз новые бумажки напечатали. Хотя, могут и конвертнуть во что-то, к примеру, в пару гектаров земли между Припятью и Чернобылем