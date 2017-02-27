kivin написав:Проект Госбюджета на 2020 год предполагает привлечение внешних займов по общему фонду в объеме 4.125 млрд. долларов. Для сравнения, с начала 2019 года такие заимствования составили 2.1 млрд. долларов. А по факту составило в несколько раз больше. Делаю ставку что привлекать по факту в 20м году будем порядка 10 млрд долл
Зовнішній борг України за 9 міс цього року - зменшився (-4.6%) внутрішній - виріс (+25%)
J написав:если хранитель украдет ОВГЗ и обанкротится, то врядли что-то удастся вернуть
нонсенс усі бумаги іменні, 2) усі бумаги бездокументарні 3) держава гарантує 100% усієї суми 4) як взагалі їх можна вкрасти??
вы только что человеку открыли глаза
Что государство и кому гарантирует?? даже на 2 кв. метра на кладбище гарантий нет.. Когда я слышу подобные слова, я почему-то вспоминаю сотни тысяч стариков, ушедших на тот свет так ничего не получивших за свои вклады в сбербанке ссср Подобные игры с государством сродни попытке выиграть у хозяина казино, играя в его заведении и по его правилам. Чуть что получите вместо своих облигаций "сладкие обещания" или будут платить по 1000 гривасов в месяц, как раз новые бумажки напечатали. Хотя, могут и конвертнуть во что-то, к примеру, в пару гектаров земли между Припятью и Чернобылем
J написав:если хранитель украдет ОВГЗ и обанкротится, то врядли что-то удастся вернуть
я вас хочу огорчить. вы понятия не имеете как работает депозитарная система
vadymbanker написав:На счет судебных дел,
Директор казначейства Ощада, за день до купонной выплаты по ОВГЗ, переводил принадлежащему Банку бумаги на подконтрольный ему счет в ценных бумагах другому депозитарному учреждению, присваивал купонную выплату, после чего переводил обратно бумаги в Ощадбанк. Таким образом Банк недополучил прибыли на 16700000грн. Интересно, что в уголовном кодексе, данное уголовное преступление, не расценивается как кража, а расценивается как умышленное причинение ущерба.
а как работает депозитарная система?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
kivin написав:Проект Госбюджета на 2020 год предполагает привлечение внешних займов по общему фонду в объеме 4.125 млрд. долларов. Для сравнения, с начала 2019 года такие заимствования составили 2.1 млрд. долларов. А по факту составило в несколько раз больше. Делаю ставку что привлекать по факту в 20м году будем порядка 10 млрд долл
По факту составило больше ? По какому факту ? По каким данным ?
EvgCapp написав: вы только что человеку открыли глаза Что государство и кому гарантирует?? даже на 2 кв. метра на кладбище гарантий нет.. Когда я слышу подобные слова, я почему-то вспоминаю сотни тысяч стариков, ушедших на тот свет так ничего не получивших за свои вклады в сбербанке ссср Подобные игры с государством сродни попытке выиграть у хозяина казино, играя в его заведении и по его правилам. Чуть что получите вместо своих облигаций "сладкие обещания" или будут платить по 1000 гривасов в месяц, как раз новые бумажки напечатали. Хотя, могут и конвертнуть во что-то, к примеру, в пару гектаров земли между Припятью и Чернобылем
Я Вас наверное не удивлю если напишу что: 1. Скорость вращения земли на экваторе 1674 км./ч. 2. Скорость движения земли по орбите 108000 / км. ч. 3. Скорость вращения солнечной системы вокруг центра галактики 828000 км/ч и т.д. и никто не гарантирует, что в любой момент времени и пространства земля не наткнется на на какой нить булыжник . И тем не менее мы пока все здесь... Тот кто не ищет, тот скорее всего не найдет. Кто ищет, имеет хотя бы шанс.
Сибариту Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 на старому сайті є 24,692525 грн./дол.
А на новому немає! А я вже другу годину чекаю Вашого допису про міжбанк. Ось вирішив підказати
ВО
PS О,..., побачив Ваш допис без значення на 12:00. Дякую.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.