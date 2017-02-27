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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2629263026312632>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 339
Не нижче 24.50
56%
189
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
12%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 339
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  J написав:если хранитель украдет ОВГЗ и обанкротится, то врядли что-то удастся вернуть


:) нонсенс
усі бумаги іменні, 2) усі бумаги бездокументарні 3) держава гарантує 100% усієї суми
4) як взагалі їх можна вкрасти??
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:00

  asti написав:
  kivin написав:
  zzzzzz написав:kivin
Ответ неверный. Есть банки богатые, а есть рисковые. Рисковые будут всегда на 2-3% выше ставку привлекать.
Скажите, в какой банк и под какой % вы разместите 100к долл? :mrgreen:
Укргаз, Ощад, Укрэксим, Аваль, Кредо, Пумб, Агриколь, ОТП...

кто то из них дает лучше условия чем ОВГЗ? :mrgreen:
kivin
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:01

  greenozon написав:
  J написав:если хранитель украдет ОВГЗ и обанкротится, то врядли что-то удастся вернуть


:) нонсенс
усі бумаги іменні, 2) усі бумаги бездокументарні 3) держава гарантує 100% усієї суми
4) як взагалі їх можна вкрасти??


вы только что человеку открыли глаза :mrgreen:
kivin
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:09

  kivin написав:Проект Госбюджета на 2020 год предполагает привлечение внешних займов по общему фонду в объеме 4.125 млрд. долларов.
Для сравнения, с начала 2019 года такие заимствования составили 2.1 млрд. долларов. А по факту составило в несколько раз больше.
Делаю ставку что привлекать по факту в 20м году будем порядка 10 млрд долл


Зовнішній борг України за 9 міс цього року - зменшився (-4.6%)
внутрішній - виріс (+25%)

гарні графіки і цифри від мінфіна

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:16

  asti написав:
  kivin написав:
  zzzzzz написав:kivin
Ответ неверный. Есть банки богатые, а есть рисковые. Рисковые будут всегда на 2-3% выше ставку привлекать.
Скажите, в какой банк и под какой % вы разместите 100к долл? :mrgreen:
Укргаз, Ощад, Укрэксим, Аваль, Кредо, Пумб, Агриколь, ОТП...

Вы ответили на первую часть вопроса (в какие банки).
Теперь хочется услышать ответ на вторую частью вопроса (под какие проценты).
:)

ЗЫ. Я эти банки не мониторил. Но вот у Аваля точно классный процент, да :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:18

  kivin написав:
  greenozon написав:
  J написав:если хранитель украдет ОВГЗ и обанкротится, то врядли что-то удастся вернуть


:) нонсенс
усі бумаги іменні, 2) усі бумаги бездокументарні 3) держава гарантує 100% усієї суми
4) як взагалі їх можна вкрасти??


вы только что человеку открыли глаза :mrgreen:

Что государство и кому гарантирует?? даже на 2 кв. метра на кладбище гарантий нет..
Когда я слышу подобные слова, я почему-то вспоминаю сотни тысяч стариков, ушедших на тот свет так ничего не получивших за свои вклады в сбербанке ссср
Подобные игры с государством сродни попытке выиграть у хозяина казино, играя в его заведении и по его правилам. Чуть что получите вместо своих облигаций "сладкие обещания" или будут платить по 1000 гривасов в месяц, как раз новые бумажки напечатали. Хотя, могут и конвертнуть во что-то, к примеру, в пару гектаров земли между Припятью и Чернобылем
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:19

  kivin написав:
  J написав:если хранитель украдет ОВГЗ и обанкротится, то врядли что-то удастся вернуть

я вас хочу огорчить.
вы понятия не имеете как работает депозитарная система


  vadymbanker написав:На счет судебных дел,

Директор казначейства Ощада, за день до купонной выплаты по ОВГЗ, переводил принадлежащему Банку бумаги на подконтрольный ему счет в ценных бумагах другому депозитарному учреждению, присваивал купонную выплату, после чего переводил обратно бумаги в Ощадбанк. Таким образом Банк недополучил прибыли на 16700000грн. Интересно, что в уголовном кодексе, данное уголовное преступление, не расценивается как кража, а расценивается как умышленное причинение ущерба.


а как работает депозитарная система?
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https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:19

  kivin написав:Проект Госбюджета на 2020 год предполагает привлечение внешних займов по общему фонду в объеме 4.125 млрд. долларов.
Для сравнения, с начала 2019 года такие заимствования составили 2.1 млрд. долларов. А по факту составило в несколько раз больше.
Делаю ставку что привлекать по факту в 20м году будем порядка 10 млрд долл


По факту составило больше ? По какому факту ? По каким данным ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:32

  EvgCapp написав:
вы только что человеку открыли глаза :mrgreen:
Что государство и кому гарантирует?? даже на 2 кв. метра на кладбище гарантий нет..
Когда я слышу подобные слова, я почему-то вспоминаю сотни тысяч стариков, ушедших на тот свет так ничего не получивших за свои вклады в сбербанке ссср
Подобные игры с государством сродни попытке выиграть у хозяина казино, играя в его заведении и по его правилам. Чуть что получите вместо своих облигаций "сладкие обещания" или будут платить по 1000 гривасов в месяц, как раз новые бумажки напечатали. Хотя, могут и конвертнуть во что-то, к примеру, в пару гектаров земли между Припятью и Чернобылем


Я Вас наверное не удивлю если напишу что:
1. Скорость вращения земли на экваторе 1674 км./ч.
2. Скорость движения земли по орбите 108000 / км. ч.
3. Скорость вращения солнечной системы вокруг центра галактики 828000 км/ч
и т.д.
и никто не гарантирует, что в любой момент времени и пространства земля не наткнется на на какой нить булыжник :shock: . И тем не менее мы пока все здесь... :wink:
Тот кто не ищет, тот скорее всего не найдет. Кто ищет, имеет хотя бы шанс.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:01

Щось в НБУ не склалось.


НБУ заблукав поміж двох сайтів!

Сибариту
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 на старому сайті є 24,692525 грн./дол.

А на новому немає! А я вже другу годину чекаю Вашого допису про міжбанк. Ось вирішив підказати :oops:

ВО

PS
О,..., побачив Ваш допис без значення на 12:00. Дякую.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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