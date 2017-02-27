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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2629263026312632

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 339
Не нижче 24.50
56%
189
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
12%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 339
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:09

  EvgCapp написав: Что государство и кому гарантирует?? даже на 2 кв. метра на кладбище гарантий нет..
Когда я слышу подобные слова, я почему-то вспоминаю сотни тысяч стариков, ушедших на тот свет так ничего не получивших за свои вклады в сбербанке ссср

СССР вместе со своим сбербанком ушел на тот свет раньше этих стариков.
Кстати, правопреемник СССР - РФ.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:18

  kivin написав:
  zzzzzz написав:kivin
Ответ неверный. Есть банки богатые, а есть рисковые. Рисковые будут всегда на 2-3% выше ставку привлекать.
Скажите, в какой банк и под какой % вы разместите 100к долл?
:mrgreen:
Ну по 6 тыс долларов в 16 банков (которые дают самые большие %) под 4-6% годовых с налогом. Согласен это трудновато, но 50 тыс. $ в 8 банков можно. :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Только что с черного рынка возвратился.В последний раз еще давно брал евро по 26-30.
Сегодня взял пятерку по 27-40. Не люблю я гривну :)Стадион так стадион, проиграю,так проиграю, фиг с ним.

В долгосрочке играю против доллара и гривны.

Против гривны играю так как считаю, что:

1.Фактор земли на моменте переоценен (еще неизвестно,что там со строками запуска будет, и как оно вообще пойдет)

2.Фактор более менее тишины на востоке - также переоценен ( реально понемножку колбасить будет еще не один и не два года явно)

3.Фактор ОВГЗ - многие уже представили (может рано ?), что открылся новый мировой эмиссионный центр и вскоре появится еще одна мировая валюта - гривна,достойно конкурирующая с казначейками США.
Все уже забыли о том, как НБУ за пару дней 200 млн. долларов на рынок скинул
- стаду оленей под копыта -
тушить панику,чтобы к 27 не рванули?

4.Фактор газа недооценен ( мульт.эффект не учитывается ,кроме пресловутых 3 млрд.дол.-потеря рабочих мест, затраты на поддержку техсостояния,закупка более дорогих энергоносителей и т.п.).Хотя скорее всего, наверное будет краткосрочка на 1 год,что также не есть гуд.

5.Фактор оптимизма в экономике - переоценен

(весь оптимизм зиждется на спекуляциях с бумагами,
- фундаменталки практически - ноль,
- промка падает,
- все остальное реально стагнирует ,
- гастеры улепетывают,
- на игровиках в бюджет забито - аж 3 млрд. грн., но пока они на улицах едва ли не на каждом углу шинкуют капусту,
- если и будет что-то в этом направлении ,не ранее чем через несколько лет,
налоги от импорта - падают,
- контрабандисты довольно пьют кофе,у меня знакомый сигаретчик- мелкий,но свои 5 тыс. дол. в месяц имеет, работает на полных парах,те кто гонит сюда фуры и корабли с товаром и скидает все через безналоговые Розетки и Ко ,свои 100 млрд.гривен в год имеют - и это как минимум,
- Розетка , к слову увеличила рекламу, все забито многомиллионной рекламной камапнией,
не похоже,что они сворачиваются,
- а обещали аж 5 млрд дол.в год - в бюджете по этому поводу также ноль,
- монополии болт на все забили и пакуют бабки чемоданами и далее,
- сигаретчики ( как и большинство иностаннных компаний у нас), играющие у себя в Штатах по цивилизованным правилам, а на украинском рынке по африканским правилам шантажируют власти,
- олигархи думают не об неотвратимости наказания за уклонения от уплаты налогов, а о том, как друг у друга что-нибудь скомуниздить,
- мелкие ФОПы собираются переориентировать свой маленький бизнес либо на сбор бутылок, либо уволив пару человек персонала и самим на вольные хлеба за бугор,
- премьер-министр этой страны собирается искать компромис с Беней, а не с ФОПами,
внутренний потребительский спрос на уровне плинтуса,
- пенсы всерьез начинают подумывать о модном фриганизме ( сбор продуктов из мусорников и свалок),
- строительная отрасль поднимает цены ( работать некому, материалы дорогие),
- при всем этом ура-ура-ура - монополии под одобрение властей уже анонсировали уравнивание цен на киловат для промки и для населения, это значит - условного Васю Пупкина хотят заставить платить за 1 квт.ч. уже не 0-90 коп, а 3 грн.
( татарин в экстазе и заказал по этому поводу несколько фур с шампанским , понятное дело не с киевским,а с французским)
- те же монополии обещали поднять цены на энергоносители промке на 20%,это так для начала,здравствуйте,новые цены на продукты и товары для населения,
- коррупционеры пакуют бабло с довольной и сытой отрыжкой, так как из сотен тысяч схемщиков и потоковиков запаковали одного, да и то по бытовухе,
- МВФ глядя на такой разгул,понимая,что давать все равно придется, так как денег назад хочется, все-таки тормознул, чтобы сразу не украли,
- и плюс двойная ловушка еще может быть - с одной стороны цены на энергоносители в мире низкие,
но кто даст гарантии - что они в один прекрасный день не развернутся,
- в то же время в мире тормозит рост, а значит ситуация с ценами на продукцию традиционного экспорта явно неоднозначная,
- законы некоторые весьма сомнительные -, к примеру, застройщиков освободили от обязаловки в уплате взноса в местный бюджет,это значит,
что строймафия вместо детсада в комплексе новостроек -
купит меру, или главе сельсовета новую тачку за сотку тысяч евро,
конечно лучше тачка чем детсадик, школа, или сквер
- в бюджете не запланированы никакие реперные точки роста ( ну исключая призрачные надежды на то, что "авак" и "пастор" так запросто отдадут игровой рынок без боя),
- бюджет застоя и стагнации, а не развития,
- просто пытаются заткнуть дыры традиционно за счет распродажи оставшегося имущества,
чем-то напоминает алкаша, выносящего последнюю кастрюлю из дома :)

Касаемо - против доллара, ну стремно даже временно пребывать в зелени,когда материнская контора достигла 1 триллионного дефицита годового бюджета,
ну и Европа чисто психологически как то кажется консервативнее чем безбашенные янки,
да и исторически низы 0-90 и верхы 1-60 -
мы все-таки сейчас намного ближе к низам, чем к верхам,
а тем более к серединке,
1-18 даже консенс прогноз свежий сегодняшний от мировых инвестбанкиров на конец 2020 года - а это почти 8% на ровном месте, если сбудется,а если к 1-25 двинет ?, получится 15% годовых, хотя можно и проиграть конечно, риски всегда есть).


Кто согласен с теоретической возможностью таких вариантов - высказывайтесь и одобряйте,
кто не согласен - больно не пинайте, плиз,плиз,плиз.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 06 лис, 2019 14:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:47

  demichh написав:
  kivin написав:
  zzzzzz написав:kivin
Ответ неверный. Есть банки богатые, а есть рисковые. Рисковые будут всегда на 2-3% выше ставку привлекать.
Скажите, в какой банк и под какой % вы разместите 100к долл?
:mrgreen:
Ну по 6 тыс долларов в 16 банков (которые дают самые большие %) под 4-6% годовых с налогом. Согласен это трудновато, но 50 тыс. $ в 8 банков можно. :)

удачи вам)
kivin
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:49

  Автор77 написав:Только что с черного рынка возвратился.В последний раз еще давно брал евро по 26-30.
Сегодня взял пятерку по 27-40. Не люблю я гривну :)Стадион так стадион, проиграю,так проиграю, фиг с ним.

В долгосрочке играю против доллара и гривны.

Против гривны играю так как считаю, что:

1.Фактор земли на моменте переоценен (еще неизвестно,что там со строками запуска будет, и как оно вообще пойдет)

2.Фактор более менее тишины на востоке - также переоценен ( реально понемножку колбасить будет еще не один и не два года явно)

3.Фактор ОВГЗ - многие уже представили (может рано ?), что открылся новый мировой эмиссионный центр и вскоре появится еще одна мировая валюта - гривна,достойно конкурирующая с казначейками США.

4.Фактор газа недооценен ( мульт.эффект не учитывается ,кроме пресловутых 3 млрд.дол.-потеря рабочих мест, затраты на поддержку техсостояния,закупка более дорогих энергоносителей и т.п.).Хотя скорее всего, наверное будет краткосрочка на 1 год,что также не есть гуд.

5.Фактор оптимизма в экономике - переоценен

(весь оптимизм зиждется на спекуляциях с бумагами,
фундаменталки практически - ноль,
промка падает,
все остальное реально стагнирует ,
гастеры улепетывают,
на игровиках в бюджет забито - аж 3 млрд. грн., но пока они на улицах едва ли не на каждом углу шинкуют капусту,
если и будет что-то в этом направлении ,не ранее чем через несколько лет,
налоги от импорта - падают,
контрабандисты довольно пьют кофе,у меня знакомый сигаретчик- мелкий,но свои 5 тыс. дол. в месяц имеет, работает на полных парах,те кто гонит сюда фуры и корабли с товаром и скидает все через безналоговые Розетки и Ко ,свои 100 млрд.гривен в год имеют - и это как минимум,
Розетка , к слову увеличила рекламу, все забито многомиллионной рекламной камапнией,
не похоже,что они сворачиваются,
а обещали аж 5 млрд дол.в год - в бюджете по этому поводу также ноль,
монополии болт на все забили и пакуют бабки чемоданами и далее,
сигаретчики ( как и большинство иностаннных компаний у нас), играющие у себя в Штатах по цивилизованным правилам, а на украинском рынке по африканским правилам шантажируют власти,
олигархи думают не об неотвратимости наказания за уклонения от уплаты налогов, а о том, как друг у друга что-нибудь скомуниздить,
мелкие ФОПы собираются переориентировать свой маленький бизнес либо на сбор бутылок, либо уволив пару человек персонала и самим на вольные хлеба за бугор,
премьер-министр этой страны собирается искать компромис с Беней, а не с ФОПами,
внутренний потребительский спрос на уровне плинтуса,
пенсы всерьез начинают подумывать о модном фриганизме ( сбор продуктов из мусорников и свалок),
строительная отрасль поднимает цены ( работать некому, материалы дорогие),
при всем этом ура-ура-ура - монополии под одобрение властей уже анонсировали уравнивание цен на киловат для промки и для населения, это значит - условного Васю Пупкина хотят заставить платить за 1 квт.ч. уже не 0-90 коп, а 3 грн.
( татарин в экстазе и заказал по этому поводу несколько фур с шампанским , понятное дело не с киевским,а с франзуцким)
те же монополии обещали поднять цены на энергоносители промке на 20%,это так для начала,здравствуйте,новые цены на продукты и товары для населения,
коррупционеры пакуют бабло с довольной и сытой отрыжкой, так как из сотен тысяч схемщиков и потоковиков запаковали одного, да и то по бытовухе,
МВФ глядя на такой разгул,понимая,что давать все равно придется, так как денег назад хочется, все-таки тормознул, чтобы сразу не украли,
и плюс двойная ловушка еще может быть - с одной стороны цены на энергоносители в мире низкие,
но кто даст гарантии - что они в один прекрасный день не развернутся,
в то же время в мире тормозит рост, а значит ситуация с ценами на продукцию традиционного экспорта явно неоднозначная,
в бюджете не запланированы никакие реперные точки роста ( ну исключая призрачные надежды на то, что "авак" и "пастор" так запросто отдадут игровой рынок без боя),
бюджет застоя и стагнации, а не развития,
просто пытаются заткнуть дыры традиционно за счет распродажи оставшегося имущества, чем-то напоминает алкаша, выносящего последнюю кастрюлю из дома :)

Касаемо - против доллара, ну стремно даже временно пребывать в зелени,когда материнская контора достигла 1 триллионного дефицита годового бюджета,
ну и Европа чисто психологически как то кажется консервативнее чем безбашенные янки,
да и исторически низы 0-90 и верхы 1-60 -
мы все-таки сейчас намного ближе к низам, чем к верхам,
а тем более к серединке,
1-18 даже консенс прогноз свежий сегодняшний от мировых инвестбанкиров на конец 2020 года - а это почти 8% на ровном месте, если сбудется,а если к 1-25 двинет ?, получится 15% годовых, хотя можно и проиграть конечно, риски всегда есть).


Кто согласен с теоретической возможностью таких вариантов - высказывайтесь и одобряйте,
кто не согласен - больно не пинайте, плиз,плиз,плиз.


Прочитал - испытал интелектуальное удовольствие
Я тоже играю против гривны доводы поддерживаю
Но в мировом масштабе проблема доллара более катастрофична нежели локальное укрепление гривны
Во временном горизонте получается все зеркально
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Автор77, навеяло бородатый еврейский анекдот:
Рабинович спрашивает у раввина: "Скажите, ребе, в чем мне хранить сбережения: в рублях, евро, долларах или в золоте?"
- Рабинович, ваш вопрос простой, но таки дайте мне минуту подумать...
Тут подбегает девушка в свадебном платье.
- Ребе! У меня сегодня первая брачная ночь, как мне ложиться в кровать: в ночной рубашке, в пижаме или голой?
- Сарочка, да ложись как хочешь - тебя все равно поимеют.
Кстати, Рабинович, это ответ и на ваш вопрос...

:wink:
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:35

Автор77, что вы так часто тех игровиков вспоминаете, будто деньги от них что-то значат. Одной из причин закрытия десять лет назад была невозможность их контролировать на фоне бесконтрольного расширения.
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