СССР вместе со своим сбербанком ушел на тот свет раньше этих стариков.
Кстати, правопреемник СССР - РФ.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 лис, 2019 14:09
СССР вместе со своим сбербанком ушел на тот свет раньше этих стариков.
Кстати, правопреемник СССР - РФ.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Сер 06 лис, 2019 14:18
Ну по 6 тыс долларов в 16 банков (которые дают самые большие %) под 4-6% годовых с налогом. Согласен это трудновато, но 50 тыс. $ в 8 банков можно.
Додано: Сер 06 лис, 2019 14:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Только что с черного рынка возвратился.В последний раз еще давно брал евро по 26-30.
Сегодня взял пятерку по 27-40. Не люблю я гривну Стадион так стадион, проиграю,так проиграю, фиг с ним.
В долгосрочке играю против доллара и гривны.
Против гривны играю так как считаю, что:
1.Фактор земли на моменте переоценен (еще неизвестно,что там со строками запуска будет, и как оно вообще пойдет)
2.Фактор более менее тишины на востоке - также переоценен ( реально понемножку колбасить будет еще не один и не два года явно)
3.Фактор ОВГЗ - многие уже представили (может рано ?), что открылся новый мировой эмиссионный центр и вскоре появится еще одна мировая валюта - гривна,достойно конкурирующая с казначейками США.
Все уже забыли о том, как НБУ за пару дней 200 млн. долларов на рынок скинул
- стаду оленей под копыта -
тушить панику,чтобы к 27 не рванули?
4.Фактор газа недооценен ( мульт.эффект не учитывается ,кроме пресловутых 3 млрд.дол.-потеря рабочих мест, затраты на поддержку техсостояния,закупка более дорогих энергоносителей и т.п.).Хотя скорее всего, наверное будет краткосрочка на 1 год,что также не есть гуд.
5.Фактор оптимизма в экономике - переоценен
(весь оптимизм зиждется на спекуляциях с бумагами,
- фундаменталки практически - ноль,
- промка падает,
- все остальное реально стагнирует ,
- гастеры улепетывают,
- на игровиках в бюджет забито - аж 3 млрд. грн., но пока они на улицах едва ли не на каждом углу шинкуют капусту,
- если и будет что-то в этом направлении ,не ранее чем через несколько лет,
налоги от импорта - падают,
- контрабандисты довольно пьют кофе,у меня знакомый сигаретчик- мелкий,но свои 5 тыс. дол. в месяц имеет, работает на полных парах,те кто гонит сюда фуры и корабли с товаром и скидает все через безналоговые Розетки и Ко ,свои 100 млрд.гривен в год имеют - и это как минимум,
- Розетка , к слову увеличила рекламу, все забито многомиллионной рекламной камапнией,
не похоже,что они сворачиваются,
- а обещали аж 5 млрд дол.в год - в бюджете по этому поводу также ноль,
- монополии болт на все забили и пакуют бабки чемоданами и далее,
- сигаретчики ( как и большинство иностаннных компаний у нас), играющие у себя в Штатах по цивилизованным правилам, а на украинском рынке по африканским правилам шантажируют власти,
- олигархи думают не об неотвратимости наказания за уклонения от уплаты налогов, а о том, как друг у друга что-нибудь скомуниздить,
- мелкие ФОПы собираются переориентировать свой маленький бизнес либо на сбор бутылок, либо уволив пару человек персонала и самим на вольные хлеба за бугор,
- премьер-министр этой страны собирается искать компромис с Беней, а не с ФОПами,
внутренний потребительский спрос на уровне плинтуса,
- пенсы всерьез начинают подумывать о модном фриганизме ( сбор продуктов из мусорников и свалок),
- строительная отрасль поднимает цены ( работать некому, материалы дорогие),
- при всем этом ура-ура-ура - монополии под одобрение властей уже анонсировали уравнивание цен на киловат для промки и для населения, это значит - условного Васю Пупкина хотят заставить платить за 1 квт.ч. уже не 0-90 коп, а 3 грн.
( татарин в экстазе и заказал по этому поводу несколько фур с шампанским , понятное дело не с киевским,а с французским)
- те же монополии обещали поднять цены на энергоносители промке на 20%,это так для начала,здравствуйте,новые цены на продукты и товары для населения,
- коррупционеры пакуют бабло с довольной и сытой отрыжкой, так как из сотен тысяч схемщиков и потоковиков запаковали одного, да и то по бытовухе,
- МВФ глядя на такой разгул,понимая,что давать все равно придется, так как денег назад хочется, все-таки тормознул, чтобы сразу не украли,
- и плюс двойная ловушка еще может быть - с одной стороны цены на энергоносители в мире низкие,
но кто даст гарантии - что они в один прекрасный день не развернутся,
- в то же время в мире тормозит рост, а значит ситуация с ценами на продукцию традиционного экспорта явно неоднозначная,
- законы некоторые весьма сомнительные -, к примеру, застройщиков освободили от обязаловки в уплате взноса в местный бюджет,это значит,
что строймафия вместо детсада в комплексе новостроек -
купит меру, или главе сельсовета новую тачку за сотку тысяч евро,
конечно лучше тачка чем детсадик, школа, или сквер
- в бюджете не запланированы никакие реперные точки роста ( ну исключая призрачные надежды на то, что "авак" и "пастор" так запросто отдадут игровой рынок без боя),
- бюджет застоя и стагнации, а не развития,
- просто пытаются заткнуть дыры традиционно за счет распродажи оставшегося имущества,
чем-то напоминает алкаша, выносящего последнюю кастрюлю из дома
Касаемо - против доллара, ну стремно даже временно пребывать в зелени,когда материнская контора достигла 1 триллионного дефицита годового бюджета,
ну и Европа чисто психологически как то кажется консервативнее чем безбашенные янки,
да и исторически низы 0-90 и верхы 1-60 -
мы все-таки сейчас намного ближе к низам, чем к верхам,
а тем более к серединке,
1-18 даже консенс прогноз свежий сегодняшний от мировых инвестбанкиров на конец 2020 года - а это почти 8% на ровном месте, если сбудется,а если к 1-25 двинет ?, получится 15% годовых, хотя можно и проиграть конечно, риски всегда есть).
Кто согласен с теоретической возможностью таких вариантов - высказывайтесь и одобряйте,
кто не согласен - больно не пинайте, плиз,плиз,плиз.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 06 лис, 2019 14:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 06 лис, 2019 14:47
удачи вам)
Додано: Сер 06 лис, 2019 14:49
Прочитал - испытал интелектуальное удовольствие
Я тоже играю против гривны доводы поддерживаю
Но в мировом масштабе проблема доллара более катастрофична нежели локальное укрепление гривны
Во временном горизонте получается все зеркально
Додано: Сер 06 лис, 2019 14:50
Автор77, навеяло бородатый еврейский анекдот:
Додано: Сер 06 лис, 2019 15:35
Автор77, что вы так часто тех игровиков вспоминаете, будто деньги от них что-то значат. Одной из причин закрытия десять лет назад была невозможность их контролировать на фоне бесконтрольного расширения.
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