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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2629263026312632 До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29 Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 339 Не нижче 24.50 56% 189 24.25 - 24.49 6% 21 24.00 - 24.24 12% 39 23.75 - 23.99 4% 14 23.50 - 23.74 5% 17 23.25 - 23.49 1% 5 23.00 - 23.24 4% 14 Нижче 23.00 12% 40 Всього голосів : 339 Додано: Сер 06 лис, 2019 14:09 EvgCapp написав: Что государство и кому гарантирует?? даже на 2 кв. метра на кладбище гарантий нет..

Когда я слышу подобные слова, я почему-то вспоминаю сотни тысяч стариков, ушедших на тот свет так ничего не получивших за свои вклады в сбербанке ссср Что государство и кому гарантирует?? даже на 2 кв. метра на кладбище гарантий нет..Когда я слышу подобные слова, я почему-то вспоминаю сотни тысяч стариков, ушедших на тот свет так ничего не получивших за свои вклады в сбербанке ссср

СССР вместе со своим сбербанком ушел на тот свет раньше этих стариков.

Кстати, правопреемник СССР - РФ. СССР вместе со своим сбербанком ушел на тот свет раньше этих стариков.Кстати, правопреемник СССР - РФ. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16368 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1552 раз. Подякували: 2527 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 14:18 kivin написав: zzzzzz написав: kivin

Ответ неверный. Есть банки богатые, а есть рисковые. Рисковые будут всегда на 2-3% выше ставку привлекать. Ответ неверный. Есть банки богатые, а есть рисковые. Рисковые будут всегда на 2-3% выше ставку привлекать. Скажите, в какой банк и под какой % вы разместите 100к долл? Скажите, в какой банк и под какой % вы разместите 100к долл?

Ну по 6 тыс долларов в 16 банков (которые дают самые большие %) под 4-6% годовых с налогом. Согласен это трудновато, но 50 тыс. $ в 8 банков можно. Ну по 6 тыс долларов в 16 банков (которые дают самые большие %) под 4-6% годовых с налогом. Согласен это трудновато, но 50 тыс. $ в 8 банков можно. demichh Повідомлень: 2165 З нами з: 09.12.10 Подякував: 115 раз. Подякували: 113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 14:33 Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сегодня взял пятерку по 27-40. Не люблю я гривну Стадион так стадион, проиграю,так проиграю, фиг с ним.



В долгосрочке играю против доллара и гривны.



Против гривны играю так как считаю, что:



1.Фактор земли на моменте переоценен (еще неизвестно,что там со строками запуска будет, и как оно вообще пойдет)



2.Фактор более менее тишины на востоке - также переоценен ( реально понемножку колбасить будет еще не один и не два года явно)



3.Фактор ОВГЗ - многие уже представили (может рано ?), что открылся новый мировой эмиссионный центр и вскоре появится еще одна мировая валюта - гривна,достойно конкурирующая с казначейками США.

Все уже забыли о том, как НБУ за пару дней 200 млн. долларов на рынок скинул

- стаду оленей под копыта -

тушить панику,чтобы к 27 не рванули?



4.Фактор газа недооценен ( мульт.эффект не учитывается ,кроме пресловутых 3 млрд.дол.-потеря рабочих мест, затраты на поддержку техсостояния,закупка более дорогих энергоносителей и т.п.).Хотя скорее всего, наверное будет краткосрочка на 1 год,что также не есть гуд.



5.Фактор оптимизма в экономике - переоценен



(весь оптимизм зиждется на спекуляциях с бумагами,

- фундаменталки практически - ноль,

- промка падает,

- все остальное реально стагнирует ,

- гастеры улепетывают,

- на игровиках в бюджет забито - аж 3 млрд. грн., но пока они на улицах едва ли не на каждом углу шинкуют капусту,

- если и будет что-то в этом направлении ,не ранее чем через несколько лет,

налоги от импорта - падают,

- контрабандисты довольно пьют кофе,у меня знакомый сигаретчик- мелкий,но свои 5 тыс. дол. в месяц имеет, работает на полных парах,те кто гонит сюда фуры и корабли с товаром и скидает все через безналоговые Розетки и Ко ,свои 100 млрд.гривен в год имеют - и это как минимум,

- Розетка , к слову увеличила рекламу, все забито многомиллионной рекламной камапнией,

не похоже,что они сворачиваются,

- а обещали аж 5 млрд дол.в год - в бюджете по этому поводу также ноль,

- монополии болт на все забили и пакуют бабки чемоданами и далее,

- сигаретчики ( как и большинство иностаннных компаний у нас), играющие у себя в Штатах по цивилизованным правилам, а на украинском рынке по африканским правилам шантажируют власти,

- олигархи думают не об неотвратимости наказания за уклонения от уплаты налогов, а о том, как друг у друга что-нибудь скомуниздить,

- мелкие ФОПы собираются переориентировать свой маленький бизнес либо на сбор бутылок, либо уволив пару человек персонала и самим на вольные хлеба за бугор,

- премьер-министр этой страны собирается искать компромис с Беней, а не с ФОПами,

внутренний потребительский спрос на уровне плинтуса,

- пенсы всерьез начинают подумывать о модном фриганизме ( сбор продуктов из мусорников и свалок),

- строительная отрасль поднимает цены ( работать некому, материалы дорогие),

- при всем этом ура-ура-ура - монополии под одобрение властей уже анонсировали уравнивание цен на киловат для промки и для населения, это значит - условного Васю Пупкина хотят заставить платить за 1 квт.ч. уже не 0-90 коп, а 3 грн.

( татарин в экстазе и заказал по этому поводу несколько фур с шампанским , понятное дело не с киевским,а с французским)

- те же монополии обещали поднять цены на энергоносители промке на 20%,это так для начала,здравствуйте,новые цены на продукты и товары для населения,

- коррупционеры пакуют бабло с довольной и сытой отрыжкой, так как из сотен тысяч схемщиков и потоковиков запаковали одного, да и то по бытовухе,

- МВФ глядя на такой разгул,понимая,что давать все равно придется, так как денег назад хочется, все-таки тормознул, чтобы сразу не украли,

- и плюс двойная ловушка еще может быть - с одной стороны цены на энергоносители в мире низкие,

но кто даст гарантии - что они в один прекрасный день не развернутся,

- в то же время в мире тормозит рост, а значит ситуация с ценами на продукцию традиционного экспорта явно неоднозначная,

- законы некоторые весьма сомнительные -, к примеру, застройщиков освободили от обязаловки в уплате взноса в местный бюджет,это значит,

что строймафия вместо детсада в комплексе новостроек -

купит меру, или главе сельсовета новую тачку за сотку тысяч евро,

конечно лучше тачка чем детсадик, школа, или сквер

- в бюджете не запланированы никакие реперные точки роста ( ну исключая призрачные надежды на то, что "авак" и "пастор" так запросто отдадут игровой рынок без боя),

- бюджет застоя и стагнации, а не развития,

- просто пытаются заткнуть дыры традиционно за счет распродажи оставшегося имущества,

чем-то напоминает алкаша, выносящего последнюю кастрюлю из дома



Касаемо - против доллара, ну стремно даже временно пребывать в зелени,когда материнская контора достигла 1 триллионного дефицита годового бюджета,

ну и Европа чисто психологически как то кажется консервативнее чем безбашенные янки,

да и исторически низы 0-90 и верхы 1-60 -

мы все-таки сейчас намного ближе к низам, чем к верхам,

а тем более к серединке,

1-18 даже консенс прогноз свежий сегодняшний от мировых инвестбанкиров на конец 2020 года - а это почти 8% на ровном месте, если сбудется,а если к 1-25 двинет ?, получится 15% годовых, хотя можно и проиграть конечно, риски всегда есть).





Кто согласен с теоретической возможностью таких вариантов - высказывайтесь и одобряйте,

кто не согласен - больно не пинайте, плиз,плиз,плиз. Только что с черного рынка возвратился.В последний раз еще давно брал евро по 26-30.Сегодня взял пятерку по 27-40. Не люблю я гривнуСтадион так стадион, проиграю,так проиграю, фиг с ним.В долгосрочке играю против доллара и гривны.Против гривны играю так как считаю, что:1.Фактор земли на моменте переоценен (еще неизвестно,что там со строками запуска будет, и как оно вообще пойдет)2.Фактор более менее тишины на востоке - также переоценен ( реально понемножку колбасить будет еще не один и не два года явно)3.Фактор ОВГЗ - многие уже представили (может рано ?), что открылся новый мировой эмиссионный центр и вскоре появится еще одна мировая валюта - гривна,достойно конкурирующая с казначейками США.Все уже забыли о том, как НБУ за пару дней 200 млн. долларов на рынок скинул- стаду оленей под копыта -тушить панику,чтобы к 27 не рванули?4.Фактор газа недооценен ( мульт.эффект не учитывается ,кроме пресловутых 3 млрд.дол.-потеря рабочих мест, затраты на поддержку техсостояния,закупка более дорогих энергоносителей и т.п.).Хотя скорее всего, наверное будет краткосрочка на 1 год,что также не есть гуд.5.Фактор оптимизма в экономике - переоценен(весь оптимизм зиждется на спекуляциях с бумагами,- фундаменталки практически - ноль,- промка падает,- все остальное реально стагнирует ,- гастеры улепетывают,- на игровиках в бюджет забито - аж 3 млрд. грн., но пока они на улицах едва ли не на каждом углу шинкуют капусту,- если и будет что-то в этом направлении ,не ранее чем через несколько лет,налоги от импорта - падают,- контрабандисты довольно пьют кофе,у меня знакомый сигаретчик- мелкий,но свои 5 тыс. дол. в месяц имеет, работает на полных парах,те кто гонит сюда фуры и корабли с товаром и скидает все через безналоговые Розетки и Ко ,свои 100 млрд.гривен в год имеют - и это как минимум,- Розетка , к слову увеличила рекламу, все забито многомиллионной рекламной камапнией,не похоже,что они сворачиваются,- а обещали аж 5 млрд дол.в год - в бюджете по этому поводу также ноль,- монополии болт на все забили и пакуют бабки чемоданами и далее,- сигаретчики ( как и большинство иностаннных компаний у нас), играющие у себя в Штатах по цивилизованным правилам, а на украинском рынке по африканским правилам шантажируют власти,- олигархи думают не об неотвратимости наказания за уклонения от уплаты налогов, а о том, как друг у друга что-нибудь скомуниздить,- мелкие ФОПы собираются переориентировать свой маленький бизнес либо на сбор бутылок, либо уволив пару человек персонала и самим на вольные хлеба за бугор,- премьер-министр этой страны собирается искать компромис с Беней, а не с ФОПами,внутренний потребительский спрос на уровне плинтуса,- пенсы всерьез начинают подумывать о модном фриганизме ( сбор продуктов из мусорников и свалок),- строительная отрасль поднимает цены ( работать некому, материалы дорогие),- при всем этом ура-ура-ура - монополии под одобрение властей уже анонсировали уравнивание цен на киловат для промки и для населения, это значит - условного Васю Пупкина хотят заставить платить за 1 квт.ч. уже не 0-90 коп, а 3 грн.( татарин в экстазе и заказал по этому поводу несколько фур с шампанским , понятное дело не с киевским,а с французским)- те же монополии обещали поднять цены на энергоносители промке на 20%,это так для начала,здравствуйте,новые цены на продукты и товары для населения,- коррупционеры пакуют бабло с довольной и сытой отрыжкой, так как из сотен тысяч схемщиков и потоковиков запаковали одного, да и то по бытовухе,- МВФ глядя на такой разгул,понимая,что давать все равно придется, так как денег назад хочется, все-таки тормознул, чтобы сразу не украли,- и плюс двойная ловушка еще может быть - с одной стороны цены на энергоносители в мире низкие,но кто даст гарантии - что они в один прекрасный день не развернутся,- в то же время в мире тормозит рост, а значит ситуация с ценами на продукцию традиционного экспорта явно неоднозначная,- законы некоторые весьма сомнительные -, к примеру, застройщиков освободили от обязаловки в уплате взноса в местный бюджет,это значит,что строймафия вместо детсада в комплексе новостроек -купит меру, или главе сельсовета новую тачку за сотку тысяч евро,конечно лучше тачка чем детсадик, школа, или сквер- в бюджете не запланированы никакие реперные точки роста ( ну исключая призрачные надежды на то, что "авак" и "пастор" так запросто отдадут игровой рынок без боя),- бюджет застоя и стагнации, а не развития,- просто пытаются заткнуть дыры традиционно за счет распродажи оставшегося имущества,чем-то напоминает алкаша, выносящего последнюю кастрюлю из домаКасаемо - против доллара, ну стремно даже временно пребывать в зелени,когда материнская контора достигла 1 триллионного дефицита годового бюджета,ну и Европа чисто психологически как то кажется консервативнее чем безбашенные янки,да и исторически низы 0-90 и верхы 1-60 -мы все-таки сейчас намного ближе к низам, чем к верхам,а тем более к серединке,1-18 даже консенс прогноз свежий сегодняшний от мировых инвестбанкиров на конец 2020 года - а это почти 8% на ровном месте, если сбудется,а если к 1-25 двинет ?, получится 15% годовых, хотя можно и проиграть конечно, риски всегда есть).Кто согласен с теоретической возможностью таких вариантов - высказывайтесь и одобряйте,кто не согласен - больно не пинайте, плиз,плиз,плиз. Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 06 лис, 2019 14:47, всього редагувалось 1 раз. Автор77 Повідомлень: 478 З нами з: 09.11.16 Подякував: 56 раз. Подякували: 592 раз. Профіль 3 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 14:47 demichh написав: kivin написав: zzzzzz написав: kivin

Ответ неверный. Есть банки богатые, а есть рисковые. Рисковые будут всегда на 2-3% выше ставку привлекать. Ответ неверный. Есть банки богатые, а есть рисковые. Рисковые будут всегда на 2-3% выше ставку привлекать. Скажите, в какой банк и под какой % вы разместите 100к долл? Скажите, в какой банк и под какой % вы разместите 100к долл?

Ну по 6 тыс долларов в 16 банков (которые дают самые большие %) под 4-6% годовых с налогом. Согласен это трудновато, но 50 тыс. $ в 8 банков можно. Ну по 6 тыс долларов в 16 банков (которые дают самые большие %) под 4-6% годовых с налогом. Согласен это трудновато, но 50 тыс. $ в 8 банков можно.

удачи вам) удачи вам) kivin Повідомлень: 89 З нами з: 01.10.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 14:49 Автор77 написав: Только что с черного рынка возвратился.В последний раз еще давно брал евро по 26-30.

Сегодня взял пятерку по 27-40. Не люблю я гривну Стадион так стадион, проиграю,так проиграю, фиг с ним.



В долгосрочке играю против доллара и гривны.



Против гривны играю так как считаю, что:



1.Фактор земли на моменте переоценен (еще неизвестно,что там со строками запуска будет, и как оно вообще пойдет)



2.Фактор более менее тишины на востоке - также переоценен ( реально понемножку колбасить будет еще не один и не два года явно)



3.Фактор ОВГЗ - многие уже представили (может рано ?), что открылся новый мировой эмиссионный центр и вскоре появится еще одна мировая валюта - гривна,достойно конкурирующая с казначейками США.



4.Фактор газа недооценен ( мульт.эффект не учитывается ,кроме пресловутых 3 млрд.дол.-потеря рабочих мест, затраты на поддержку техсостояния,закупка более дорогих энергоносителей и т.п.).Хотя скорее всего, наверное будет краткосрочка на 1 год,что также не есть гуд.



5.Фактор оптимизма в экономике - переоценен



(весь оптимизм зиждется на спекуляциях с бумагами,

фундаменталки практически - ноль,

промка падает,

все остальное реально стагнирует ,

гастеры улепетывают,

на игровиках в бюджет забито - аж 3 млрд. грн., но пока они на улицах едва ли не на каждом углу шинкуют капусту,

если и будет что-то в этом направлении ,не ранее чем через несколько лет,

налоги от импорта - падают,

контрабандисты довольно пьют кофе,у меня знакомый сигаретчик- мелкий,но свои 5 тыс. дол. в месяц имеет, работает на полных парах,те кто гонит сюда фуры и корабли с товаром и скидает все через безналоговые Розетки и Ко ,свои 100 млрд.гривен в год имеют - и это как минимум,

Розетка , к слову увеличила рекламу, все забито многомиллионной рекламной камапнией,

не похоже,что они сворачиваются,

а обещали аж 5 млрд дол.в год - в бюджете по этому поводу также ноль,

монополии болт на все забили и пакуют бабки чемоданами и далее,

сигаретчики ( как и большинство иностаннных компаний у нас), играющие у себя в Штатах по цивилизованным правилам, а на украинском рынке по африканским правилам шантажируют власти,

олигархи думают не об неотвратимости наказания за уклонения от уплаты налогов, а о том, как друг у друга что-нибудь скомуниздить,

мелкие ФОПы собираются переориентировать свой маленький бизнес либо на сбор бутылок, либо уволив пару человек персонала и самим на вольные хлеба за бугор,

премьер-министр этой страны собирается искать компромис с Беней, а не с ФОПами,

внутренний потребительский спрос на уровне плинтуса,

пенсы всерьез начинают подумывать о модном фриганизме ( сбор продуктов из мусорников и свалок),

строительная отрасль поднимает цены ( работать некому, материалы дорогие),

при всем этом ура-ура-ура - монополии под одобрение властей уже анонсировали уравнивание цен на киловат для промки и для населения, это значит - условного Васю Пупкина хотят заставить платить за 1 квт.ч. уже не 0-90 коп, а 3 грн.

( татарин в экстазе и заказал по этому поводу несколько фур с шампанским , понятное дело не с киевским,а с франзуцким)

те же монополии обещали поднять цены на энергоносители промке на 20%,это так для начала,здравствуйте,новые цены на продукты и товары для населения,

коррупционеры пакуют бабло с довольной и сытой отрыжкой, так как из сотен тысяч схемщиков и потоковиков запаковали одного, да и то по бытовухе,

МВФ глядя на такой разгул,понимая,что давать все равно придется, так как денег назад хочется, все-таки тормознул, чтобы сразу не украли,

и плюс двойная ловушка еще может быть - с одной стороны цены на энергоносители в мире низкие,

но кто даст гарантии - что они в один прекрасный день не развернутся,

в то же время в мире тормозит рост, а значит ситуация с ценами на продукцию традиционного экспорта явно неоднозначная,

в бюджете не запланированы никакие реперные точки роста ( ну исключая призрачные надежды на то, что "авак" и "пастор" так запросто отдадут игровой рынок без боя),

бюджет застоя и стагнации, а не развития,

просто пытаются заткнуть дыры традиционно за счет распродажи оставшегося имущества, чем-то напоминает алкаша, выносящего последнюю кастрюлю из дома



Касаемо - против доллара, ну стремно даже временно пребывать в зелени,когда материнская контора достигла 1 триллионного дефицита годового бюджета,

ну и Европа чисто психологически как то кажется консервативнее чем безбашенные янки,

да и исторически низы 0-90 и верхы 1-60 -

мы все-таки сейчас намного ближе к низам, чем к верхам,

а тем более к серединке,

1-18 даже консенс прогноз свежий сегодняшний от мировых инвестбанкиров на конец 2020 года - а это почти 8% на ровном месте, если сбудется,а если к 1-25 двинет ?, получится 15% годовых, хотя можно и проиграть конечно, риски всегда есть).





Кто согласен с теоретической возможностью таких вариантов - высказывайтесь и одобряйте,

кто не согласен - больно не пинайте, плиз,плиз,плиз. Только что с черного рынка возвратился.В последний раз еще давно брал евро по 26-30.Сегодня взял пятерку по 27-40. Не люблю я гривнуСтадион так стадион, проиграю,так проиграю, фиг с ним.В долгосрочке играю против доллара и гривны.Против гривны играю так как считаю, что:1.Фактор земли на моменте переоценен (еще неизвестно,что там со строками запуска будет, и как оно вообще пойдет)2.Фактор более менее тишины на востоке - также переоценен ( реально понемножку колбасить будет еще не один и не два года явно)3.Фактор ОВГЗ - многие уже представили (может рано ?), что открылся новый мировой эмиссионный центр и вскоре появится еще одна мировая валюта - гривна,достойно конкурирующая с казначейками США.4.Фактор газа недооценен ( мульт.эффект не учитывается ,кроме пресловутых 3 млрд.дол.-потеря рабочих мест, затраты на поддержку техсостояния,закупка более дорогих энергоносителей и т.п.).Хотя скорее всего, наверное будет краткосрочка на 1 год,что также не есть гуд.5.Фактор оптимизма в экономике - переоценен(весь оптимизм зиждется на спекуляциях с бумагами,фундаменталки практически - ноль,промка падает,все остальное реально стагнирует ,гастеры улепетывают,на игровиках в бюджет забито - аж 3 млрд. грн., но пока они на улицах едва ли не на каждом углу шинкуют капусту,если и будет что-то в этом направлении ,не ранее чем через несколько лет,налоги от импорта - падают,контрабандисты довольно пьют кофе,у меня знакомый сигаретчик- мелкий,но свои 5 тыс. дол. в месяц имеет, работает на полных парах,те кто гонит сюда фуры и корабли с товаром и скидает все через безналоговые Розетки и Ко ,свои 100 млрд.гривен в год имеют - и это как минимум,Розетка , к слову увеличила рекламу, все забито многомиллионной рекламной камапнией,не похоже,что они сворачиваются,а обещали аж 5 млрд дол.в год - в бюджете по этому поводу также ноль,монополии болт на все забили и пакуют бабки чемоданами и далее,сигаретчики ( как и большинство иностаннных компаний у нас), играющие у себя в Штатах по цивилизованным правилам, а на украинском рынке по африканским правилам шантажируют власти,олигархи думают не об неотвратимости наказания за уклонения от уплаты налогов, а о том, как друг у друга что-нибудь скомуниздить,мелкие ФОПы собираются переориентировать свой маленький бизнес либо на сбор бутылок, либо уволив пару человек персонала и самим на вольные хлеба за бугор,премьер-министр этой страны собирается искать компромис с Беней, а не с ФОПами,внутренний потребительский спрос на уровне плинтуса,пенсы всерьез начинают подумывать о модном фриганизме ( сбор продуктов из мусорников и свалок),строительная отрасль поднимает цены ( работать некому, материалы дорогие),при всем этом ура-ура-ура - монополии под одобрение властей уже анонсировали уравнивание цен на киловат для промки и для населения, это значит - условного Васю Пупкина хотят заставить платить за 1 квт.ч. уже не 0-90 коп, а 3 грн.( татарин в экстазе и заказал по этому поводу несколько фур с шампанским , понятное дело не с киевским,а с франзуцким)те же монополии обещали поднять цены на энергоносители промке на 20%,это так для начала,здравствуйте,новые цены на продукты и товары для населения,коррупционеры пакуют бабло с довольной и сытой отрыжкой, так как из сотен тысяч схемщиков и потоковиков запаковали одного, да и то по бытовухе,МВФ глядя на такой разгул,понимая,что давать все равно придется, так как денег назад хочется, все-таки тормознул, чтобы сразу не украли,и плюс двойная ловушка еще может быть - с одной стороны цены на энергоносители в мире низкие,но кто даст гарантии - что они в один прекрасный день не развернутся,в то же время в мире тормозит рост, а значит ситуация с ценами на продукцию традиционного экспорта явно неоднозначная,в бюджете не запланированы никакие реперные точки роста ( ну исключая призрачные надежды на то, что "авак" и "пастор" так запросто отдадут игровой рынок без боя),бюджет застоя и стагнации, а не развития,просто пытаются заткнуть дыры традиционно за счет распродажи оставшегося имущества, чем-то напоминает алкаша, выносящего последнюю кастрюлю из домаКасаемо - против доллара, ну стремно даже временно пребывать в зелени,когда материнская контора достигла 1 триллионного дефицита годового бюджета,ну и Европа чисто психологически как то кажется консервативнее чем безбашенные янки,да и исторически низы 0-90 и верхы 1-60 -мы все-таки сейчас намного ближе к низам, чем к верхам,а тем более к серединке,1-18 даже консенс прогноз свежий сегодняшний от мировых инвестбанкиров на конец 2020 года - а это почти 8% на ровном месте, если сбудется,а если к 1-25 двинет ?, получится 15% годовых, хотя можно и проиграть конечно, риски всегда есть).Кто согласен с теоретической возможностью таких вариантов - высказывайтесь и одобряйте,кто не согласен - больно не пинайте, плиз,плиз,плиз.



Прочитал - испытал интелектуальное удовольствие

Я тоже играю против гривны доводы поддерживаю

Но в мировом масштабе проблема доллара более катастрофична нежели локальное укрепление гривны

Во временном горизонте получается все зеркально Прочитал - испытал интелектуальное удовольствиеЯ тоже играю против гривны доводы поддерживаюНо в мировом масштабе проблема доллара более катастрофична нежели локальное укрепление гривныВо временном горизонте получается все зеркально joik Повідомлень: 113 З нами з: 24.07.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 14:50 Автор77, навеяло бородатый еврейский анекдот:

Рабинович спрашивает у раввина: "Скажите, ребе, в чем мне хранить сбережения: в рублях, евро, долларах или в золоте?"

- Рабинович, ваш вопрос простой, но таки дайте мне минуту подумать...

Тут подбегает девушка в свадебном платье.

- Ребе! У меня сегодня первая брачная ночь, как мне ложиться в кровать: в ночной рубашке, в пижаме или голой?

- Сарочка, да ложись как хочешь - тебя все равно поимеют.

Кстати, Рабинович, это ответ и на ваш вопрос...

, навеяло бородатый еврейский анекдот: Dobrofey Повідомлень: 937 З нами з: 24.04.09 Подякував: 109 раз. Подякували: 187 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 15:35 Автор77, что вы так часто тех игровиков вспоминаете, будто деньги от них что-то значат. Одной из причин закрытия десять лет назад была невозможность их контролировать на фоне бесконтрольного расширения. vladimir07 Повідомлень: 1262 З нами з: 30.01.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 61 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2629263026312632 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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