СССР вместе со своим сбербанком ушел на тот свет раньше этих стариков.
Кстати, правопреемник СССР - РФ.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 лис, 2019 14:09
СССР вместе со своим сбербанком ушел на тот свет раньше этих стариков.
Кстати, правопреемник СССР - РФ.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Сер 06 лис, 2019 14:18
Ну по 6 тыс долларов в 16 банков (которые дают самые большие %) под 4-6% годовых с налогом. Согласен это трудновато, но 50 тыс. $ в 8 банков можно.
Додано: Сер 06 лис, 2019 14:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Только что с черного рынка возвратился.В последний раз еще давно брал евро по 26-30.
Сегодня взял пятерку по 27-40. Не люблю я гривну Стадион так стадион, проиграю,так проиграю, фиг с ним.
В долгосрочке играю против доллара и гривны.
Против гривны играю так как считаю, что:
1.Фактор земли на моменте переоценен (еще неизвестно,что там со строками запуска будет, и как оно вообще пойдет)
2.Фактор более менее тишины на востоке - также переоценен ( реально понемножку колбасить будет еще не один и не два года явно)
3.Фактор ОВГЗ - многие уже представили (может рано ?), что открылся новый мировой эмиссионный центр и вскоре появится еще одна мировая валюта - гривна,достойно конкурирующая с казначейками США.
Все уже забыли о том, как НБУ за пару дней 200 млн. долларов на рынок скинул
- стаду оленей под копыта -
тушить панику,чтобы к 27 не рванули?
4.Фактор газа недооценен ( мульт.эффект не учитывается ,кроме пресловутых 3 млрд.дол.-потеря рабочих мест, затраты на поддержку техсостояния,закупка более дорогих энергоносителей и т.п.).Хотя скорее всего, наверное будет краткосрочка на 1 год,что также не есть гуд.
5.Фактор оптимизма в экономике - переоценен
(весь оптимизм зиждется на спекуляциях с бумагами,
- фундаменталки практически - ноль,
- промка падает,
- все остальное реально стагнирует ,
- гастеры улепетывают,
- на игровиках в бюджет забито - аж 3 млрд. грн., но пока они на улицах едва ли не на каждом углу шинкуют капусту,
- если и будет что-то в этом направлении ,не ранее чем через несколько лет,
налоги от импорта - падают,
- контрабандисты довольно пьют кофе,у меня знакомый сигаретчик- мелкий,но свои 5 тыс. дол. в месяц имеет, работает на полных парах,те кто гонит сюда фуры и корабли с товаром и скидает все через безналоговые Розетки и Ко ,свои 100 млрд.гривен в год имеют - и это как минимум,
- Розетка , к слову увеличила рекламу, все забито многомиллионной рекламной камапнией,
не похоже,что они сворачиваются,
- а обещали аж 5 млрд дол.в год - в бюджете по этому поводу также ноль,
- монополии болт на все забили и пакуют бабки чемоданами и далее,
- сигаретчики ( как и большинство иностаннных компаний у нас), играющие у себя в Штатах по цивилизованным правилам, а на украинском рынке по африканским правилам шантажируют власти,
- олигархи думают не об неотвратимости наказания за уклонения от уплаты налогов, а о том, как друг у друга что-нибудь скомуниздить,
- мелкие ФОПы собираются переориентировать свой маленький бизнес либо на сбор бутылок, либо уволив пару человек персонала и самим на вольные хлеба за бугор,
- премьер-министр этой страны собирается искать компромис с Беней, а не с ФОПами,
внутренний потребительский спрос на уровне плинтуса,
- пенсы всерьез начинают подумывать о модном фриганизме ( сбор продуктов из мусорников и свалок),
- строительная отрасль поднимает цены ( работать некому, материалы дорогие),
- при всем этом ура-ура-ура - монополии под одобрение властей уже анонсировали уравнивание цен на киловат для промки и для населения, это значит - условного Васю Пупкина хотят заставить платить за 1 квт.ч. уже не 0-90 коп, а 3 грн.
( татарин в экстазе и заказал по этому поводу несколько фур с шампанским , понятное дело не с киевским,а с французским)
- те же монополии обещали поднять цены на энергоносители промке на 20%,это так для начала,здравствуйте,новые цены на продукты и товары для населения,
- коррупционеры пакуют бабло с довольной и сытой отрыжкой, так как из сотен тысяч схемщиков и потоковиков запаковали одного, да и то по бытовухе,
- МВФ глядя на такой разгул,понимая,что давать все равно придется, так как денег назад хочется, все-таки тормознул, чтобы сразу не украли,
- и плюс двойная ловушка еще может быть - с одной стороны цены на энергоносители в мире низкие,
но кто даст гарантии - что они в один прекрасный день не развернутся,
- в то же время в мире тормозит рост, а значит ситуация с ценами на продукцию традиционного экспорта явно неоднозначная,
- законы некоторые весьма сомнительные -, к примеру, застройщиков освободили от обязаловки в уплате взноса в местный бюджет,это значит,
что строймафия вместо детсада в комплексе новостроек -
купит меру, или главе сельсовета новую тачку за сотку тысяч евро,
конечно лучше тачка чем детсадик, школа, или сквер
- в бюджете не запланированы никакие реперные точки роста ( ну исключая призрачные надежды на то, что "авак" и "пастор" так запросто отдадут игровой рынок без боя),
- бюджет застоя и стагнации, а не развития,
- просто пытаются заткнуть дыры традиционно за счет распродажи оставшегося имущества,
чем-то напоминает алкаша, выносящего последнюю кастрюлю из дома
Касаемо - против доллара, ну стремно даже временно пребывать в зелени,когда материнская контора достигла 1 триллионного дефицита годового бюджета,
ну и Европа чисто психологически как то кажется консервативнее чем безбашенные янки,
да и исторически низы 0-90 и верхы 1-60 -
мы все-таки сейчас намного ближе к низам, чем к верхам,
а тем более к серединке,
1-18 даже консенс прогноз свежий сегодняшний от мировых инвестбанкиров на конец 2020 года - а это почти 8% на ровном месте, если сбудется,а если к 1-25 двинет ?, получится 15% годовых, хотя можно и проиграть конечно, риски всегда есть).
Кто согласен с теоретической возможностью таких вариантов - высказывайтесь и одобряйте,
кто не согласен - больно не пинайте, плиз,плиз,плиз.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 06 лис, 2019 14:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 06 лис, 2019 14:47
удачи вам)
Додано: Сер 06 лис, 2019 14:49
Прочитал - испытал интелектуальное удовольствие
Я тоже играю против гривны доводы поддерживаю
Но в мировом масштабе проблема доллара более катастрофична нежели локальное укрепление гривны
Во временном горизонте получается все зеркально
Додано: Сер 06 лис, 2019 14:50
Автор77, навеяло бородатый еврейский анекдот:
Додано: Сер 06 лис, 2019 15:35
Автор77, что вы так часто тех игровиков вспоминаете, будто деньги от них что-то значат. Одной из причин закрытия десять лет назад была невозможность их контролировать на фоне бесконтрольного расширения.
Додано: Сер 06 лис, 2019 15:49
по 50к в 3 гос банка (Ощад, Украгаз, Эксим)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 06 лис, 2019 15:52
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з............06.11.2019...........07.11.2019
дата розрахунку...........05.11.2019...........06.11.2019
Долар США..................2471,9467............2465,7612
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
06.11.2019...............2469.25
До полудня гривна укрепилась на 2.7 копейки.
После полудня укрепление составило еще 3.5 копейки.
Начало торгов очень напоминало вчерашнюю сессию. Открылись расширением спреда вниз на копейку. Потом сузили спред сверху на копейку. После 11 опустились на копейку. Спокойствие закончилось незадолго до полудня - пошли вниз. До обеда успели опуститься на 8 копеек. С 12-50 до 14-30 стояли на месте, после чего опустились еще на 2 копейки.
Официальный курс встретили на уровнях 24.5800 - 24.6100. За день котировки снизились на 11 копеек относительно открытия и на 12 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2017 - 2685.03 (-220)
2018 - 2795.58 (-330)
2016 - 2557.61
2015 - 2264.89
Примечательно, что все 4 предыдущих года в это время гривна укреплялась.
Додано: Сер 06 лис, 2019 16:10
Да в разрезе 1 триллиона доходов бюджета 3 млрд.дол. игровиков - небольшие деньги.
Но,во-первых, с таких копеек-ручейков складывается река.
И ,во-вторых, это один из маркеров - куда движемся к прогрессу, или к регрессу.
Маркеров много:
- игровики ежедневно под носом у властей имеют свое государство в государстве, и отрасль практически дали на откуп "аваку", как когда-то барину дарили деревню с холопами
- таможенники сравните наших и польских, и вы поймете, что Украина не Европа
- ну и Беня - его имущество арестовано во всех странах цивилизованого мира,
ну кроме одной, кроме Украины,
тут такие люди - авторитеты и еще и учат всех жить,
ну и в любой стране мира какой-нибудь рядовой полицейский хватанул бы его за шкирку и в участок,
а у нас чел вальяжно развалившись фоткается
с кофе,
сигаретами
и ....с президентом.
В принципе за много чего просто стыдно, господа
Наверное ни одна потенциально богатая страна мира не монополизирована и не олигархизирована так как наша,
а власти постоянно все годы - на подтанцовках.
Таки стыдно.
|