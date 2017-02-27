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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2630263126322633

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 340
Не нижче 24.50
56%
190
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 340
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:58

  Starikan написав:
  EvgCapp написав: Что государство и кому гарантирует?? даже на 2 кв. метра на кладбище гарантий нет..
Когда я слышу подобные слова, я почему-то вспоминаю сотни тысяч стариков, ушедших на тот свет так ничего не получивших за свои вклады в сбербанке ссср

СССР вместе со своим сбербанком ушел на тот свет раньше этих стариков.
Кстати, правопреемник СССР - РФ.

Так нужно было прийти к соглашению об предоставлении или возврате средств в той текущей ситуации. Но ни средства граждан ни они сами, как тогда, так и сейчас не имеют для государства никакой ценности. Здесь не стоит строить иллюзий и на текущий момент.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 17:01

  Starikan написав:
  EvgCapp написав: Что государство и кому гарантирует?? даже на 2 кв. метра на кладбище гарантий нет..
Когда я слышу подобные слова, я почему-то вспоминаю сотни тысяч стариков, ушедших на тот свет так ничего не получивших за свои вклады в сбербанке ссср

СССР вместе со своим сбербанком ушел на тот свет раньше этих стариков.
Кстати, правопреемник СССР - РФ.

бедным старикам от этого не легче , как и их детям (и внукам) которые потеряли наследство ...
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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