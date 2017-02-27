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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2631263226332634>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 341
Не нижче 24.50
56%
191
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 341
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:58

  Starikan написав:
  EvgCapp написав: Что государство и кому гарантирует?? даже на 2 кв. метра на кладбище гарантий нет..
Когда я слышу подобные слова, я почему-то вспоминаю сотни тысяч стариков, ушедших на тот свет так ничего не получивших за свои вклады в сбербанке ссср

СССР вместе со своим сбербанком ушел на тот свет раньше этих стариков.
Кстати, правопреемник СССР - РФ.

Так нужно было прийти к соглашению об предоставлении или возврате средств в той текущей ситуации. Но ни средства граждан ни они сами, как тогда, так и сейчас не имеют для государства никакой ценности. Здесь не стоит строить иллюзий и на текущий момент.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 17:01

  Starikan написав:
  EvgCapp написав: Что государство и кому гарантирует?? даже на 2 кв. метра на кладбище гарантий нет..
Когда я слышу подобные слова, я почему-то вспоминаю сотни тысяч стариков, ушедших на тот свет так ничего не получивших за свои вклады в сбербанке ссср

СССР вместе со своим сбербанком ушел на тот свет раньше этих стариков.
Кстати, правопреемник СССР - РФ.

бедным старикам от этого не легче , как и их детям (и внукам) которые потеряли наследство ...
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 17:10

  Автор77 написав:Все уже забыли о том, как НБУ за пару дней 200 млн. долларов на рынок скинул
- стаду оленей под копыта -
тушить панику,чтобы к 27 не рванули?

Нацбанк наварил на валютных качелях как самый жирный и большой спекулянт. И не плохо наварил например чуть меньше 200 млн грн чем плохо ? В остальном согласен
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 17:11

  Dimar написав:Вы ответили на первую часть вопроса (в какие банки).
Теперь хочется услышать ответ на вторую частью вопроса (под какие проценты).
:)

ЗЫ. Я эти банки не мониторил. Но вот у Аваля точно классный процент, да :mrgreen:

у газмяса нормальный % по валюте, но отдавать в случае шухера они будут гривной поскольку гос.банк и физиками там кстати особо не интересуются.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 17:24

  prodigy написав:Скажите, в какой банк и под какой % вы разместите 100к долл?
уже не знаю кто это начал . Но и я выскажусь . купить Гражданство другой страны и однушку там . :wink:
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 17:27

  yama написав:
  Starikan написав:
  EvgCapp написав: Что государство и кому гарантирует?? даже на 2 кв. метра на кладбище гарантий нет..
Когда я слышу подобные слова, я почему-то вспоминаю сотни тысяч стариков, ушедших на тот свет так ничего не получивших за свои вклады в сбербанке ссср
СССР вместе со своим сбербанком ушел на тот свет раньше этих стариков.
Кстати, правопреемник СССР - РФ.
бедным старикам от этого не легче , как и их детям (и внукам) которые потеряли наследство ...
Я потерял наследство 38 тыс соврублей. Какова их ценность сейчас?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 17:33

  Starikan написав: Я потерял наследство 38 тыс соврублей. Какова их ценность сейчас?
ну вам видней какой тогда был курс валют рубль\долар вот и посчитайте будь у вас не рубли а доллары или золото в эквиваленте. Да я в курсе что была статья . ЗА золото статьи не было, говорят было сложно купить даже обручальное кольцо . Но это уже другая тема.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 17:44

  yama написав:
  prodigy написав:Скажите, в какой банк и под какой % вы разместите 100к долл?
уже не знаю кто это начал . Но и я выскажусь . купить Гражданство другой страны и однушку там . :wink:

Поделитесь, какой именно страны?
Сам про такое задумываюсь.
shramko82
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 17:44

  Starikan написав: Я потерял наследство 38 тыс соврублей. Какова их ценность сейчас?

Надо искать разумную середину между впроголодь и всё на сберкнижку или кредиты на всё что можно.

Мне нравится ветка,всё что только можно,только не о валюте,а ведь там уже почти 24.50,вот так ноябрь,вот так укин сын.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 18:14

  somilitark написав:Мне нравится ветка,всё что только можно,только не о валюте,а ведь там уже почти 24.50,


Больная тема, психологически тяжело наблюдать как тает покупательная способность долларовой заначки, мозг старается избегать неприятных тем.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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