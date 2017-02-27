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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 341
Не нижче 24.50
56%
191
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 341
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 18:21

  shramko82 написав:
  yama написав:
  prodigy написав:Скажите, в какой банк и под какой % вы разместите 100к долл?
уже не знаю кто это начал . Но и я выскажусь . купить Гражданство другой страны и однушку там . :wink:

Поделитесь, какой именно страны?
Сам про такое задумываюсь.

С такой суммой - только Албания.
kivin
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 18:27

  freeze написав:
  somilitark написав:Мне нравится ветка,всё что только можно,только не о валюте,а ведь там уже почти 24.50,


Больная тема, психологически тяжело наблюдать как тает покупательная способность долларовой заначки, мозг старается избегать неприятных тем.



Здравствуйте.
Всем Здоровья и Удачи.

Зря Вы так расстраиваетесь .
Этот "хит" рано или поздно закончиться .
Я , пока осторожно , если сдаю для покупки товара , то после реазизации товара обязательно сумму возвращаю .

1.Деньги не лежат без дела .
2.постоянно обновляю купюру .
3.Удается вовремя разделить "тело " и полученную прибыль .
Не вешайте нос , .....
....нас и белые били и красные били .... и голубые......и зеленых выдержим ....)))
холява
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