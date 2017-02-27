С такой суммой - только Албания.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 лис, 2019 18:21
Додано: Сер 06 лис, 2019 18:27
Здравствуйте.
Всем Здоровья и Удачи.
Зря Вы так расстраиваетесь .
Этот "хит" рано или поздно закончиться .
Я , пока осторожно , если сдаю для покупки товара , то после реазизации товара обязательно сумму возвращаю .
1.Деньги не лежат без дела .
2.постоянно обновляю купюру .
3.Удается вовремя разделить "тело " и полученную прибыль .
Не вешайте нос , .....
....нас и белые били и красные били .... и голубые......и зеленых выдержим ....)))
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