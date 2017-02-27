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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 лис, 2019 18:14
somilitark написав:
Мне нравится ветка,всё что только можно,только не о валюте,а ведь там уже почти 24.50,
Больная тема, психологически тяжело наблюдать как тает покупательная способность долларовой заначки, мозг старается избегать неприятных тем.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Сер 06 лис, 2019 18:21
shramko82 написав: yama написав: prodigy написав:
Скажите, в какой банк и под какой % вы разместите 100к долл?
уже не знаю кто это начал . Но и я выскажусь . купить Гражданство другой страны и однушку там .
Поделитесь, какой именно страны?
Сам про такое задумываюсь.
С такой суммой - только Албания.
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kivin
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Додано: Сер 06 лис, 2019 18:27
freeze написав: somilitark написав:
Мне нравится ветка,всё что только можно,только не о валюте,а ведь там уже почти 24.50,
Больная тема, психологически тяжело наблюдать как тает покупательная способность долларовой заначки, мозг старается избегать неприятных тем.
Здравствуйте.
Всем Здоровья и Удачи.
Зря Вы так расстраиваетесь .
Этот "хит" рано или поздно закончиться .
Я , пока осторожно , если сдаю для покупки товара , то после реазизации товара обязательно сумму возвращаю .
1.Деньги не лежат без дела .
2.постоянно обновляю купюру .
3.Удается вовремя разделить "тело " и полученную прибыль .
Не вешайте нос , .....
....нас и белые били и красные били .... и голубые......и зеленых выдержим ....)))
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холява
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Додано: Сер 06 лис, 2019 19:03
freeze написав: somilitark написав:
Мне нравится ветка,всё что только можно,только не о валюте,а ведь там уже почти 24.50,
Больная тема, психологически тяжело наблюдать как тает покупательная способность долларовой заначки, мозг старается избегать неприятных тем.
А что делать «диверсифицированым деполюдям» с почти равной долей?
То ли радоваться, как значительно за год вырос капитал в долларовом исчислении?
То ли тоже «психологически тяжело наблюдать», как тает покупательская способность в гривневом исчислении (с учетом гривневой инфляции)?
Шизофрения какая-то
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Victor37
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Додано: Сер 06 лис, 2019 19:09
Victor37 написав: freeze написав:
Больная тема, психологически тяжело наблюдать как тает покупательная способность долларовой заначки, мозг старается избегать неприятных тем.
А что делать «диверсифицированым деполюдям» с почти равной долей?
То ли радоваться, как значительно за год вырос капитал в долларовом исчислении?
То ли тоже «психологически тяжело наблюдать», как тает покупательская способность в гривневом исчислении (с учетом гривневой инфляции)?
Шизофрения какая-то
Никакой диверсификации!
Диверсификация от лукавого!
Всё в гривну и на ОВГЗ!! Берите пример с иностранцев!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Сер 06 лис, 2019 19:14
asti написав: Victor37 написав: freeze написав:
Больная тема, психологически тяжело наблюдать как тает покупательная способность долларовой заначки, мозг старается избегать неприятных тем.
А что делать «диверсифицированым деполюдям» с почти равной долей?
То ли радоваться, как значительно за год вырос капитал в долларовом исчислении?
То ли тоже «психологически тяжело наблюдать», как тает покупательская способность в гривневом исчислении (с учетом гривневой инфляции)?
Шизофрения какая-то
Никакой диверсификации!
Диверсификация от лукавого!
Всё в гривну и на ОВГЗ!! Берите пример с иностранцев
!!
Так иностранцы тоже диверсифицированные. У них часть в «своей иностранщине», а другая часть – в Украине d ОВГЗ. Или Вы думаете они свое «последнее» в ОВГЗ вкладывают?
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Victor37
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Додано: Сер 06 лис, 2019 19:36
Starikan написав: EvgCapp написав:
Что государство и кому гарантирует?? даже на 2 кв. метра на кладбище гарантий нет..
Когда я слышу подобные слова, я почему-то вспоминаю сотни тысяч стариков, ушедших на тот свет так ничего не получивших за свои вклады в сбербанке ссср
СССР вместе со своим сбербанком ушел на тот свет раньше этих стариков.
Кстати, правопреемник СССР - РФ.
Кстати валютные вклады физлиц в государственном Внешэкономбаке СССР (отошедшему к РФ после развала СССР) в 90-х возвращали, в том числе и гражданам Украины
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Victor37
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Додано: Сер 06 лис, 2019 20:09
somilitark написав:
Мне нравится ветка,всё что только можно,только не о валюте,а ведь там уже почти 24.50,
А про що тут говорити. От Автор77 доволі детально виклав наші реалії та перспективи. Вони дуже "радужні", а наша сировинна економіка 3-го світу тріщить по швах при такому курсі. При чому всіх влаштував би курс 27-28 і стабільний діапазон коливань в цих межах хоча б на 5-7 найближчих років. Але ж... маємо надлишок валюти на МБ і купу спекулянтів які втечуть звідси при першій же можливості.
freeze написав:
Больная тема, психологически тяжело наблюдать как тает покупательная способность долларовой заначки, мозг старается избегать неприятных тем.
А що у нас вже машини і квартири на вторинці почали продавати за гривню? Чи телефони, телевізори та інша техніка перестали бути привязані до валюти? Так, падає купівельна спроможність на розваги, комуналку та продукти харчування. Але хіба це так багато у % співвідношенні витрат?
Victor37 написав:
А что делать «диверсифицированым деполюдям» с почти равной долей?
То ли радоваться, как значительно за год вырос капитал в долларовом исчислении?
То ли тоже «психологически тяжело наблюдать», как тает покупательская способность в гривневом исчислении (с учетом гривневой инфляции)?
Шизофрения какая-то
Це не шизофренія. Це реалії життя у нашій країні. Завжди хтось мусить втратити, щоб інший зміг заробити. Просто в цьому випадку втрачає і заробляє одна і та ж особа яка не може зрозуміти що переважає. Тому відчуття такі дивні.
На мою суб'єктивну точку зору до кінця 2-го тижня січня ми все ж таки підростемо до 25,5-26. Питання полягає в іншому. Чи вартує в цей час збільшувати % заощаджень в ривні і частково виходити із валюти хоча б в "0"?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: Сер 06 лис, 2019 20:13
shramko82 написав: yama написав: prodigy написав:
Скажите, в какой банк и под какой % вы разместите 100к долл?
уже не знаю кто это начал . Но и я выскажусь . купить Гражданство другой страны и однушку там .
Поделитесь, какой именно страны?
Сам про такое задумываюсь.
Турция? подробности в ветке про заграничную недвижимость
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