Додано: Сер 06 лис, 2019 20:09

somilitark написав: Мне нравится ветка,всё что только можно,только не о валюте,а ведь там уже почти 24.50, Мне нравится ветка,всё что только можно,только не о валюте,а ведь там уже почти 24.50,

freeze написав: Больная тема, психологически тяжело наблюдать как тает покупательная способность долларовой заначки, мозг старается избегать неприятных тем. Больная тема, психологически тяжело наблюдать как тает покупательная способность долларовой заначки, мозг старается избегать неприятных тем.

Victor37 написав: А что делать «диверсифицированым деполюдям» с почти равной долей?

То ли радоваться, как значительно за год вырос капитал в долларовом исчислении?

То ли тоже «психологически тяжело наблюдать», как тает покупательская способность в гривневом исчислении (с учетом гривневой инфляции)?

Шизофрения какая-то А что делать «диверсифицированым деполюдям» с почти равной долей?То ли радоваться, как значительно за год вырос капитал в долларовом исчислении?То ли тоже «психологически тяжело наблюдать», как тает покупательская способность в гривневом исчислении (с учетом гривневой инфляции)?Шизофрения какая-то

А про що тут говорити. От Автор77 доволі детально виклав наші реалії та перспективи. Вони дуже "радужні", а наша сировинна економіка 3-го світу тріщить по швах при такому курсі. При чому всіх влаштував би курс 27-28 і стабільний діапазон коливань в цих межах хоча б на 5-7 найближчих років. Але ж... маємо надлишок валюти на МБ і купу спекулянтів які втечуть звідси при першій же можливості.А що у нас вже машини і квартири на вторинці почали продавати за гривню? Чи телефони, телевізори та інша техніка перестали бути привязані до валюти? Так, падає купівельна спроможність на розваги, комуналку та продукти харчування. Але хіба це так багато у % співвідношенні витрат?Це не шизофренія. Це реалії життя у нашій країні. Завжди хтось мусить втратити, щоб інший зміг заробити. Просто в цьому випадку втрачає і заробляє одна і та ж особа яка не може зрозуміти що переважає. Тому відчуття такі дивні.На мою суб'єктивну точку зору до кінця 2-го тижня січня ми все ж таки підростемо до 25,5-26. Питання полягає в іншому. Чи вартує в цей час збільшувати % заощаджень в ривні і частково виходити із валюти хоча б в "0"?