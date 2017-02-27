Додано: Сер 06 лис, 2019 21:41

Realist написав: somilitark написав: Мне нравится ветка,всё что только можно,только не о валюте,а ведь там уже почти 24.50, Мне нравится ветка,всё что только можно,только не о валюте,а ведь там уже почти 24.50,

А про що тут говорити. От Автор77 доволі детально виклав наші реалії та перспективи. Вони дуже "радужні", а наша сировинна економіка 3-го світу тріщить по швах при такому курсі. При чому всіх влаштував би курс 27-28 і стабільний діапазон коливань в цих межах хоча б на 5-7 найближчих років. Але ж... маємо надлишок валюти на МБ і купу спекулянтів які втечуть звідси при першій же можливості.

freeze написав: Больная тема, психологически тяжело наблюдать как тает покупательная способность долларовой заначки, мозг старается избегать неприятных тем. Больная тема, психологически тяжело наблюдать как тает покупательная способность долларовой заначки, мозг старается избегать неприятных тем.

А що у нас вже машини і квартири на вторинці почали продавати за гривню? Чи телефони, телевізори та інша техніка перестали бути привязані до валюти? Так, падає купівельна спроможність на розваги, комуналку та продукти харчування. Але хіба це так багато у % співвідношенні витрат?

Victor37 написав: А что делать «диверсифицированым деполюдям» с почти равной долей?

То ли радоваться, как значительно за год вырос капитал в долларовом исчислении?

То ли тоже «психологически тяжело наблюдать», как тает покупательская способность в гривневом исчислении (с учетом гривневой инфляции)?

Шизофрения какая-то А что делать «диверсифицированым деполюдям» с почти равной долей?То ли радоваться, как значительно за год вырос капитал в долларовом исчислении?То ли тоже «психологически тяжело наблюдать», как тает покупательская способность в гривневом исчислении (с учетом гривневой инфляции)?Шизофрения какая-то

Це не шизофренія. Це реалії життя у нашій країні. Завжди хтось мусить втратити, щоб інший зміг заробити. Просто в цьому випадку втрачає і заробляє одна і та ж особа яка не може зрозуміти що переважає. Тому відчуття такі дивні.



На мою суб'єктивну точку зору до кінця 2-го тижня січня ми все ж таки підростемо до 25,5-26. Питання полягає в іншому. Чи вартує в цей час збільшувати % заощаджень в ривні і частково виходити із валюти хоча б в "0"? А про що тут говорити. От Автор77 доволі детально виклав наші реалії та перспективи. Вони дуже "радужні", а наша сировинна економіка 3-го світу тріщить по швах при такому курсі. При чому всіх влаштував би курс 27-28 і стабільний діапазон коливань в цих межах хоча б на 5-7 найближчих років. Але ж... маємо надлишок валюти на МБ і купу спекулянтів які втечуть звідси при першій же можливості.А що у нас вже машини і квартири на вторинці почали продавати за гривню? Чи телефони, телевізори та інша техніка перестали бути привязані до валюти? Так, падає купівельна спроможність на розваги, комуналку та продукти харчування. Але хіба це так багато у % співвідношенні витрат?Це не шизофренія. Це реалії життя у нашій країні. Завжди хтось мусить втратити, щоб інший зміг заробити. Просто в цьому випадку втрачає і заробляє одна і та ж особа яка не може зрозуміти що переважає. Тому відчуття такі дивні.На мою суб'єктивну точку зору до кінця 2-го тижня січня ми все ж таки підростемо до 25,5-26. Питання полягає в іншому. Чи вартує в цей час збільшувати % заощаджень в ривні і частково виходити із валюти хоча б в "0"?

1.Наша экономика:-неэффективна-патриархальна-прошло-столетняя ( ну за исключением небольшой части ай-ти и т.п.)-неинновационная-прогнившая - веселая тройка (коррупция,монополии,олигархи)-несправедливая и нерыночнаяА поэтому рано,или поздно, если вектор не будет изменен, а он пока что лишь подвергается косметике,но не развороту, так вот она эта экономика бабахнет вместе со стабильностью, нацвалютой и веселыми сказками-байками о 40% роста за 5 лет.И не поможет ни земля, ни возможностьпропить последние неприватизированные объекты.Как скоро это произойдет пока говорить рано, не МММ все-таки,ну и потенциал страны пока что позволяет вытягивать весьэтот экономический абсурд.2.Рассуждать о неполученной прибыли и нереализованных возможностях купить валюту подешевле - себе дороже.Потраченные нервы лучше направить на мысли - или как больше заработать,или как при текущих доходах сделать так,чтобы "лишних" денег оставалось больше( например, поменять привычку делать закупки в близлежайших маркетах, может лучше раз в неделю потратиться на такси и посетить или Метро ,где обратить внимание на акции "Метро-почта", или Сельпо - где на стойках "цена недели" цены на многое просто фантастические, и это не мелочь - это при правильном подходе тысячи "лишних" гривен в месяц, которые не слили зажравшемуся супермаркету).3.Одним словом,валюта куплена, надо на следующий день забыть про курс покупки и забить на все, в конце концов в Болгарии отдых намного дешевле и на порядок комфортнее чем в Одессе(ну и поезда запустили) и гривну там не принимают, а вот евро без проблем обменивается с радостью, ну и рано,или поздно за покупку квартиры на вторичке попросят именно валюту, да и компактнее и удобнее хранить деньги в свободно конвертируемой.И еще не забываем закон нашей тухлой экономики - в долгосрочке, в разрезе лет исторически мы идем от девальвации к девальвации, за 20 с хвостиком лет их минимум три было по-крупному.Для стабильности нужны нормальные правила игры и рыночная экономика без кумов, сватов, школьных друзей , ну т.е. не семейного,не кланового типа.Мы их видим ?Нет.А остальное надо принять как данность - мы живем в стране инсайдеров, нестабильности и волатильности, где сливки снимают дяди.В таких условиях надо :-забить на все, в т.ч. на курсовые нелогичности-не унывать-радоваться здоровью,хорошей погоде, качественной пачке чая,или кофе,которые будем заваривать по утрам.