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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2632263326342635 До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29 Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 341 Не нижче 24.50 56% 191 24.25 - 24.49 6% 21 24.00 - 24.24 11% 39 23.75 - 23.99 4% 14 23.50 - 23.74 5% 17 23.25 - 23.49 1% 5 23.00 - 23.24 4% 14 Нижче 23.00 12% 40 Всього голосів : 341 Додано: Сер 06 лис, 2019 20:25 аналогии В октябре спрос на азиатские «мусорные» долларовые облигации в 5.5 раз превысил объем их эмиссии , следует из данных Bloomberg. В сентябре их средняя доходность достигла локального пика, но с тех пор снизилась на 0.2%. По прогнозу Bank of Singapore, спрос на эти активы сохранится и в обозримом будущем. edvardd

Повідомлень: 5618 З нами з: 20.11.08 Подякував: 72 раз. Подякували: 1386 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 20:31 Dobrofey написав: Автор77, навеяло бородатый еврейский анекдот:

Рабинович спрашивает у раввина: "Скажите, ребе, в чем мне хранить сбережения: в рублях, евро, долларах или в золоте?"

- Рабинович, ваш вопрос простой, но таки дайте мне минуту подумать...

Тут подбегает девушка в свадебном платье.

- Ребе! У меня сегодня первая брачная ночь, как мне ложиться в кровать: в ночной рубашке, в пижаме или голой?

- Сарочка, да ложись как хочешь - тебя все равно поимеют.

Кстати, Рабинович, это ответ и на ваш вопрос...

, навеяло бородатый еврейский анекдот:

На днях у знакомых обокрали квартиру. Вынесли все, что можно, в т.ч. наличку более 100 тыс.дол. Муж и жена торгуют много лет на рынке игрушками и чем-то еще. Сколько раз их видела (на рынке) всегда плохо одеты - в одной и той же старой одежде годами ходили. Жена сейчас с инфарктом в больнице. На днях у знакомых обокрали квартиру. Вынесли все, что можно, в т.ч. наличку более 100 тыс.дол. Муж и жена торгуют много лет на рынке игрушками и чем-то еще. Сколько раз их видела (на рынке) всегда плохо одеты - в одной и той же старой одежде годами ходили. Жена сейчас с инфарктом в больнице. fler

Повідомлень: 1406 З нами з: 07.08.09 Подякував: 297 раз. Подякували: 303 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 20:36 Starikan написав: Я потерял наследство 38 тыс соврублей. Какова их ценность сейчас? Я потерял наследство 38 тыс соврублей. Какова их ценность сейчас?

Если нельзя вернуть, то лучше уже не думать об этом. Если нельзя вернуть, то лучше уже не думать об этом. fler

Повідомлень: 1406 З нами з: 07.08.09 Подякував: 297 раз. Подякували: 303 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 21:08 Яша написав: asti написав: Victor37 написав: А что делать «диверсифицированым деполюдям» с почти равной долей? А что делать «диверсифицированым деполюдям» с почти равной долей? Никакой диверсификации!Диверсификация от лукавого!

Всё в гривну и на ОВГЗ!! Берите пример с иностранцев!! Никакой диверсификации!Диверсификация от лукавого!Всё в гривну и на ОВГЗ!! Берите пример с иностранцев!! Иностранцы могут скинуть овгз по любому курсу. а вы? чем прикрыли зад, агитатор ? Иностранцы могут скинуть овгз по любому курсу. а вы? чем прикрыли зад, агитатор Это ирония была! Это ирония была! Востаннє редагувалось asti в Сер 06 лис, 2019 21:34, всього редагувалось 1 раз. Пірнач у гривню з валютного трампліну! asti Повідомлень: 1324 З нами з: 24.11.12 Подякував: 42 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 21:08 greenozon написав: Зовнішній борг України за 9 міс цього року - зменшився (-4.6%)

гарні графіки і цифри від мінфіна

https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/ Зовнішній борг України за 9 міс цього року - зменшився (-4.6%)гарні графіки і цифри від мінфіна



Рахувати ЗОВНІШНІЙ борг в гривнях - дуже.. гм.. патріотично Рахувати ЗОВНІШНІЙ борг в гривнях - дуже.. гм.. патріотично sergey_sryvkin

Повідомлень: 352 З нами з: 19.02.14 Подякував: 124 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ICQ 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 21:14 fler написав: Dobrofey написав: Автор77, навеяло бородатый еврейский анекдот:

Рабинович спрашивает у раввина: "Скажите, ребе, в чем мне хранить сбережения: в рублях, евро, долларах или в золоте?"

- Рабинович, ваш вопрос простой, но таки дайте мне минуту подумать...

Тут подбегает девушка в свадебном платье.

- Ребе! У меня сегодня первая брачная ночь, как мне ложиться в кровать: в ночной рубашке, в пижаме или голой?

- Сарочка, да ложись как хочешь - тебя все равно поимеют.

Кстати, Рабинович, это ответ и на ваш вопрос...

, навеяло бородатый еврейский анекдот:

На днях у знакомых обокрали квартиру. Вынесли все, что можно, в т.ч. наличку более 100 тыс.дол. Муж и жена торгуют много лет на рынке игрушками и чем-то еще. Сколько раз их видела (на рынке) всегда плохо одеты - в одной и той же старой одежде годами ходили. Жена сейчас с инфарктом в больнице. На днях у знакомых обокрали квартиру. Вынесли все, что можно, в т.ч. наличку более 100 тыс.дол. Муж и жена торгуют много лет на рынке игрушками и чем-то еще. Сколько раз их видела (на рынке) всегда плохо одеты - в одной и той же старой одежде годами ходили. Жена сейчас с инфарктом в больнице.





Благодарность за инфо к размышлениям, благодаря таким сообщениям ветка перестает быть сухой и пресной, даже физики и математики любят пошутить и побалагурить на житейские темы.



Украинский менталитет - экономить в бедной стране.

Сто раз могли как вариант:

-вложить валюту в хорошую недвижимость ( если банкам не доверяешь), готовая пенсия, выше государственной, плюс актив,который рано, или поздно подорожает ( в долгосрочке всегда так),плюс спокойный сон с психологическим комфортом.

-поставить ГСО, стоило 120 грн. в месяц,теперь 250 грн. в месяц,обязательно с наклейками на окнах и двери, чтобы двери-окна зря не ломали (к слову ,надежные окна и балконное застекление лишь старая советская столярка, пластик взламывается за 10-12 секунд) но на 99.9% взломы исключены, 0.01% - это вариант "на рывок",вложиться в пару минут, пок4а экипаж приезжает и хапануть что-то за это время, но это в основном к комерческой относится, витрины всякие и т.п. Так что по факту - 100% гарантия, ну а кто хотел съекономить 120 грн. в месяц ставил всякое самопальное барахло, или вообще на замок расчитывал, хотя даже первоклашки знают, что замок любой - это ноль, ну полный ноль.



Насчет сгоревших советских рублей,ну такова судьба всех бумажных денег в принципе,тот же доллар не5 сгорает, но тает как снег весной, например, , еще 20 лет назад по 100 дол. за 1 кв.м. можно было купить магазинчик через аукцион малой приваптизации, сейчас ,даже после падения цен цена квадрата в нем уже 1000-1500 долларов за метр.



Вообще если брать сохранение и сбережение тех времен,то :

-ковры,хрусталь - стоимость приблизилась к нулю

- столовое серебро, золото - стоимость сохранилась более менее

- квартиры чешки - стоимость сохранилась, сталинки - стоимость выросла и зашкаливает

- доллары и немецкие марки - стоимость упала конкретно , в разы, но хоть что-то осталось

- качественные вещи, ну там туфли Саламандра и т.п. - стоимость сохранилась

- образование и хороший отдых - на это денег не жалко, это не соизмеряется деньгами

-рубли в Сберкассе - стоимость просто обнулилась.



Вывод очевиден.



Насчет ГСО - неплохо было бы ,



если бы это сообщение осталось,



сотни форумчан могли бы выставить мне бутылочку хорошого винца ,



совет реально полезен и выручает в жизни,

тем более мы тут своеобразный коллектив,

и иногда коллег надо выручать чрезвычайно полезными советами. Благодарность за инфо к размышлениям, благодаря таким сообщениям ветка перестает быть сухой и пресной, даже физики и математики любят пошутить и побалагурить на житейские темы.Украинский менталитет - экономить в бедной стране.Сто раз могли как вариант:-вложить валюту в хорошую недвижимость ( если банкам не доверяешь), готовая пенсия, выше государственной, плюс актив,который рано, или поздно подорожает ( в долгосрочке всегда так),плюс спокойный сон с психологическим комфортом.-поставить ГСО, стоило 120 грн. в месяц,теперь 250 грн. в месяц,обязательно с наклейками на окнах и двери, чтобы двери-окна зря не ломали (к слову ,надежные окна и балконное застекление лишь старая советская столярка, пластик взламывается за 10-12 секунд) но на 99.9% взломы исключены, 0.01% - это вариант "на рывок",вложиться в пару минут, пок4а экипаж приезжает и хапануть что-то за это время, но это в основном к комерческой относится, витрины всякие и т.п. Так что по факту - 100% гарантия, ну а кто хотел съекономить 120 грн. в месяц ставил всякое самопальное барахло, или вообще на замок расчитывал, хотя даже первоклашки знают, что замок любой - это ноль, ну полный ноль.Насчет сгоревших советских рублей,ну такова судьба всех бумажных денег в принципе,тот же доллар не5 сгорает, но тает как снег весной, например, , еще 20 лет назад по 100 дол. за 1 кв.м. можно было купить магазинчик через аукцион малой приваптизации, сейчас ,даже после падения цен цена квадрата в нем уже 1000-1500 долларов за метр.Вообще если брать сохранение и сбережение тех времен,то :-ковры,хрусталь - стоимость приблизилась к нулю- столовое серебро, золото - стоимость сохранилась более менее- квартиры чешки - стоимость сохранилась, сталинки - стоимость выросла и зашкаливает- доллары и немецкие марки - стоимость упала конкретно , в разы, но хоть что-то осталось- качественные вещи, ну там туфли Саламандра и т.п. - стоимость сохранилась- образование и хороший отдых - на это денег не жалко, это не соизмеряется деньгами-рубли в Сберкассе - стоимость просто обнулилась.Вывод очевиден.Насчет ГСО - неплохо было бы ,если бы это сообщение осталось,сотни форумчан могли бы выставить мне бутылочку хорошого винцасовет реально полезен и выручает в жизни,тем более мы тут своеобразный коллектив,и иногда коллег надо выручать чрезвычайно полезными советами. Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 06 лис, 2019 21:18, всього редагувалось 1 раз. Автор77 Повідомлень: 481 З нами з: 09.11.16 Подякував: 56 раз. Подякували: 603 раз. Профіль 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 21:29 Victor37 написав: Кстати валютные вклады физлиц в государственном Внешэкономбаке СССР (отошедшему к РФ после развала СССР) в 90-х возвращали, в том числе и гражданам Украины Кстати валютные вклады физлиц в государственном Внешэкономбаке СССР (отошедшему к РФ после развала СССР) в 90-х возвращали, в том числе и гражданам Украины

Та ладно. За валюту же статья была. Выдавали только, кто в командировку зарубеж ездил. Та ладно. За валюту же статья была. Выдавали только, кто в командировку зарубеж ездил. hxbbgaf Повідомлень: 20971 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1362 раз. Подякували: 2104 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 21:30 Автор77 написав: fler написав:

На днях у знакомых обокрали квартиру. Вынесли все, что можно, в т.ч. наличку более 100 тыс.дол. Муж и жена торгуют много лет на рынке игрушками и чем-то еще. Сколько раз их видела (на рынке) всегда плохо одеты - в одной и той же старой одежде годами ходили. Жена сейчас с инфарктом в больнице. На днях у знакомых обокрали квартиру. Вынесли все, что можно, в т.ч. наличку более 100 тыс.дол. Муж и жена торгуют много лет на рынке игрушками и чем-то еще. Сколько раз их видела (на рынке) всегда плохо одеты - в одной и той же старой одежде годами ходили. Жена сейчас с инфарктом в больнице.





Благодарность за инфо к размышлениям, благодаря таким сообщениям ветка перестает быть сухой и пресной, даже физики и математики любят пошутить и побалагурить на житейские темы.



Украинский менталитет - экономить в бедной стране.

Сто раз могли как вариант:

-вложить валюту в хорошую недвижимость ( если банкам не доверяешь), готовая пенсия, выше государственной, плюс актив,который рано, или поздно подорожает ( в долгосрочке всегда так),плюс спокойный сон с психологическим комфортом.

-поставить ГСО, стоило 120 грн. в месяц,теперь 250 грн. в месяц,обязательно с наклейками на окнах и двери, чтобы двери-окна зря не ломали (к слову ,надежные окна и балконное застекление лишь старая советская столярка, пластик взламывается за 10-12 секунд) но на 99.9% взломы исключены, 0.01% - это вариант "на рывок",вложиться в пару минут, пок4а экипаж приезжает и хапануть что-то за это время, но это в основном к комерческой относится, витрины всякие и т.п. Так что по факту - 100% гарантия, ну а кто хотел съекономить 120 грн. в месяц ставил всякое самопальное барахло, или вообще на замок расчитывал, хотя даже первоклашки знают, что замок любой - это ноль, ну полный ноль.



Насчет сгоревших советских рублей,ну такова судьба всех бумажных денег в принципе,тот же доллар не5 сгорает, но тает как снег весной, например, , еще 20 лет назад по 100 дол. за 1 кв.м. можно было купить магазинчик через аукцион малой приваптизации, сейчас ,даже после падения цен цена квадрата в нем уже 1000-1500 долларов за метр.



Вообще если брать сохранение и сбережение тех времен,то :

-ковры,хрусталь - стоимость приблизилась к нулю

- столовое серебро, золото - стоимость сохранилась более менее

- квартиры чешки - стоимость сохранилась, сталинки - стоимость выросла и зашкаливает

- доллары и немецкие марки - стоимость упала конкретно , в разы, но хоть что-то осталось

- качественные вещи, ну там туфли Саламандра и т.п. - стоимость сохранилась

- образование и хороший отдых - на это денег не жалко, это не соизмеряется деньгами

-рубли в Сберкассе - стоимость просто обнулилась.



Вывод очевиден.



Насчет ГСО - неплохо было бы ,



если бы это сообщение осталось,



сотни форумчан могли бы выставить мне бутылочку хорошого винца ,



совет реально полезен и выручает в жизни,

тем более мы тут своеобразный коллектив,

и иногда коллег надо выручать чрезвычайно полезными советами. Благодарность за инфо к размышлениям, благодаря таким сообщениям ветка перестает быть сухой и пресной, даже физики и математики любят пошутить и побалагурить на житейские темы.Украинский менталитет - экономить в бедной стране.Сто раз могли как вариант:-вложить валюту в хорошую недвижимость ( если банкам не доверяешь), готовая пенсия, выше государственной, плюс актив,который рано, или поздно подорожает ( в долгосрочке всегда так),плюс спокойный сон с психологическим комфортом.-поставить ГСО, стоило 120 грн. в месяц,теперь 250 грн. в месяц,обязательно с наклейками на окнах и двери, чтобы двери-окна зря не ломали (к слову ,надежные окна и балконное застекление лишь старая советская столярка, пластик взламывается за 10-12 секунд) но на 99.9% взломы исключены, 0.01% - это вариант "на рывок",вложиться в пару минут, пок4а экипаж приезжает и хапануть что-то за это время, но это в основном к комерческой относится, витрины всякие и т.п. Так что по факту - 100% гарантия, ну а кто хотел съекономить 120 грн. в месяц ставил всякое самопальное барахло, или вообще на замок расчитывал, хотя даже первоклашки знают, что замок любой - это ноль, ну полный ноль.Насчет сгоревших советских рублей,ну такова судьба всех бумажных денег в принципе,тот же доллар не5 сгорает, но тает как снег весной, например, , еще 20 лет назад по 100 дол. за 1 кв.м. можно было купить магазинчик через аукцион малой приваптизации, сейчас ,даже после падения цен цена квадрата в нем уже 1000-1500 долларов за метр.Вообще если брать сохранение и сбережение тех времен,то :-ковры,хрусталь - стоимость приблизилась к нулю- столовое серебро, золото - стоимость сохранилась более менее- квартиры чешки - стоимость сохранилась, сталинки - стоимость выросла и зашкаливает- доллары и немецкие марки - стоимость упала конкретно , в разы, но хоть что-то осталось- качественные вещи, ну там туфли Саламандра и т.п. - стоимость сохранилась- образование и хороший отдых - на это денег не жалко, это не соизмеряется деньгами-рубли в Сберкассе - стоимость просто обнулилась.Вывод очевиден.Насчет ГСО - неплохо было бы ,если бы это сообщение осталось,сотни форумчан могли бы выставить мне бутылочку хорошого винцасовет реально полезен и выручает в жизни,тем более мы тут своеобразный коллектив,и иногда коллег надо выручать чрезвычайно полезными советами.

Уже давно ДСО квартиры от 300 в месяц и выше Уже давно ДСО квартиры от 300 в месяц и выше antey1969 1

Повідомлень: 8831 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1036 раз. Подякували: 2320 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 21:41 Realist написав: somilitark написав: Мне нравится ветка,всё что только можно,только не о валюте,а ведь там уже почти 24.50, Мне нравится ветка,всё что только можно,только не о валюте,а ведь там уже почти 24.50,

А про що тут говорити. От Автор77 доволі детально виклав наші реалії та перспективи. Вони дуже "радужні", а наша сировинна економіка 3-го світу тріщить по швах при такому курсі. При чому всіх влаштував би курс 27-28 і стабільний діапазон коливань в цих межах хоча б на 5-7 найближчих років. Але ж... маємо надлишок валюти на МБ і купу спекулянтів які втечуть звідси при першій же можливості.

freeze написав: Больная тема, психологически тяжело наблюдать как тает покупательная способность долларовой заначки, мозг старается избегать неприятных тем. Больная тема, психологически тяжело наблюдать как тает покупательная способность долларовой заначки, мозг старается избегать неприятных тем.

А що у нас вже машини і квартири на вторинці почали продавати за гривню? Чи телефони, телевізори та інша техніка перестали бути привязані до валюти? Так, падає купівельна спроможність на розваги, комуналку та продукти харчування. Але хіба це так багато у % співвідношенні витрат?

Victor37 написав: А что делать «диверсифицированым деполюдям» с почти равной долей?

То ли радоваться, как значительно за год вырос капитал в долларовом исчислении?

То ли тоже «психологически тяжело наблюдать», как тает покупательская способность в гривневом исчислении (с учетом гривневой инфляции)?

Шизофрения какая-то А что делать «диверсифицированым деполюдям» с почти равной долей?То ли радоваться, как значительно за год вырос капитал в долларовом исчислении?То ли тоже «психологически тяжело наблюдать», как тает покупательская способность в гривневом исчислении (с учетом гривневой инфляции)?Шизофрения какая-то

Це не шизофренія. Це реалії життя у нашій країні. Завжди хтось мусить втратити, щоб інший зміг заробити. Просто в цьому випадку втрачає і заробляє одна і та ж особа яка не може зрозуміти що переважає. Тому відчуття такі дивні.



На мою суб'єктивну точку зору до кінця 2-го тижня січня ми все ж таки підростемо до 25,5-26. Питання полягає в іншому. Чи вартує в цей час збільшувати % заощаджень в ривні і частково виходити із валюти хоча б в "0"? А про що тут говорити. От Автор77 доволі детально виклав наші реалії та перспективи. Вони дуже "радужні", а наша сировинна економіка 3-го світу тріщить по швах при такому курсі. При чому всіх влаштував би курс 27-28 і стабільний діапазон коливань в цих межах хоча б на 5-7 найближчих років. Але ж... маємо надлишок валюти на МБ і купу спекулянтів які втечуть звідси при першій же можливості.А що у нас вже машини і квартири на вторинці почали продавати за гривню? Чи телефони, телевізори та інша техніка перестали бути привязані до валюти? Так, падає купівельна спроможність на розваги, комуналку та продукти харчування. Але хіба це так багато у % співвідношенні витрат?Це не шизофренія. Це реалії життя у нашій країні. Завжди хтось мусить втратити, щоб інший зміг заробити. Просто в цьому випадку втрачає і заробляє одна і та ж особа яка не може зрозуміти що переважає. Тому відчуття такі дивні.На мою суб'єктивну точку зору до кінця 2-го тижня січня ми все ж таки підростемо до 25,5-26. Питання полягає в іншому. Чи вартує в цей час збільшувати % заощаджень в ривні і частково виходити із валюти хоча б в "0"?





1.Наша экономика:

-неэффективна

-патриархальна

-прошло-столетняя ( ну за исключением небольшой части ай-ти и т.п.)

-неинновационная

-прогнившая - веселая тройка (коррупция,монополии,олигархи)

-несправедливая и нерыночная



А поэтому рано,или поздно, если вектор не будет изменен, а он пока что лишь подвергается косметике,но не развороту, так вот она эта экономика бабахнет вместе со стабильностью, нацвалютой и веселыми сказками-байками о 40% роста за 5 лет.



И не поможет ни земля, ни возможность

пропить последние неприватизированные объекты.

Как скоро это произойдет пока говорить рано, не МММ все-таки,

ну и потенциал страны пока что позволяет вытягивать весь

этот экономический абсурд.



2.Рассуждать о неполученной прибыли и нереализованных возможностях купить валюту подешевле - себе дороже.

Потраченные нервы лучше направить на мысли - или как больше заработать,

или как при текущих доходах сделать так,чтобы "лишних" денег оставалось больше



( например, поменять привычку делать закупки в близлежайших маркетах, может лучше раз в неделю потратиться на такси и посетить или Метро ,где обратить внимание на акции "Метро-почта", или Сельпо - где на стойках "цена недели" цены на многое просто фантастические, и это не мелочь - это при правильном подходе тысячи "лишних" гривен в месяц, которые не слили зажравшемуся супермаркету).



3.Одним словом,валюта куплена, надо на следующий день забыть про курс покупки и забить на все, в конце концов в Болгарии отдых намного дешевле и на порядок комфортнее чем в Одессе(ну и поезда запустили) и гривну там не принимают, а вот евро без проблем обменивается с радостью, ну и рано,или поздно за покупку квартиры на вторичке попросят именно валюту, да и компактнее и удобнее хранить деньги в свободно конвертируемой.



И еще не забываем закон нашей тухлой экономики - в долгосрочке, в разрезе лет исторически мы идем от девальвации к девальвации, за 20 с хвостиком лет их минимум три было по-крупному.



Для стабильности нужны нормальные правила игры и рыночная экономика без кумов, сватов, школьных друзей , ну т.е. не семейного,

не кланового типа.

Мы их видим ?Нет.



А остальное надо принять как данность - мы живем в стране инсайдеров, нестабильности и волатильности, где сливки снимают дяди.



В таких условиях надо :

-забить на все, в т.ч. на курсовые нелогичности

-не унывать

-радоваться здоровью,хорошей погоде, качественной пачке чая,или кофе,которые будем заваривать по утрам. 1.Наша экономика:-неэффективна-патриархальна-прошло-столетняя ( ну за исключением небольшой части ай-ти и т.п.)-неинновационная-прогнившая - веселая тройка (коррупция,монополии,олигархи)-несправедливая и нерыночнаяА поэтому рано,или поздно, если вектор не будет изменен, а он пока что лишь подвергается косметике,но не развороту, так вот она эта экономика бабахнет вместе со стабильностью, нацвалютой и веселыми сказками-байками о 40% роста за 5 лет.И не поможет ни земля, ни возможностьпропить последние неприватизированные объекты.Как скоро это произойдет пока говорить рано, не МММ все-таки,ну и потенциал страны пока что позволяет вытягивать весьэтот экономический абсурд.2.Рассуждать о неполученной прибыли и нереализованных возможностях купить валюту подешевле - себе дороже.Потраченные нервы лучше направить на мысли - или как больше заработать,или как при текущих доходах сделать так,чтобы "лишних" денег оставалось больше( например, поменять привычку делать закупки в близлежайших маркетах, может лучше раз в неделю потратиться на такси и посетить или Метро ,где обратить внимание на акции "Метро-почта", или Сельпо - где на стойках "цена недели" цены на многое просто фантастические, и это не мелочь - это при правильном подходе тысячи "лишних" гривен в месяц, которые не слили зажравшемуся супермаркету).3.Одним словом,валюта куплена, надо на следующий день забыть про курс покупки и забить на все, в конце концов в Болгарии отдых намного дешевле и на порядок комфортнее чем в Одессе(ну и поезда запустили) и гривну там не принимают, а вот евро без проблем обменивается с радостью, ну и рано,или поздно за покупку квартиры на вторичке попросят именно валюту, да и компактнее и удобнее хранить деньги в свободно конвертируемой.И еще не забываем закон нашей тухлой экономики - в долгосрочке, в разрезе лет исторически мы идем от девальвации к девальвации, за 20 с хвостиком лет их минимум три было по-крупному.Для стабильности нужны нормальные правила игры и рыночная экономика без кумов, сватов, школьных друзей , ну т.е. не семейного,не кланового типа.Мы их видим ?Нет.А остальное надо принять как данность - мы живем в стране инсайдеров, нестабильности и волатильности, где сливки снимают дяди.В таких условиях надо :-забить на все, в т.ч. на курсовые нелогичности-не унывать-радоваться здоровью,хорошей погоде, качественной пачке чая,или кофе,которые будем заваривать по утрам. Автор77 Повідомлень: 481 З нами з: 09.11.16 Подякував: 56 раз. Подякували: 603 раз. Профіль 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2632263326342635 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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