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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 341
Не нижче 24.50
56%
191
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 341
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 21:59

  edvardd написав:В октябре спрос на азиатские «мусорные» долларовые облигации в 5.5 раз превысил объем их эмиссии , следует из данных Bloomberg. В сентябре их средняя доходность достигла локального пика, но с тех пор снизилась на 0.2%. По прогнозу Bank of Singapore, спрос на эти активы сохранится и в обозримом будущем.


Сейчас дешевое бабло льется из всех щелей, только рост экономики это уже практически не стимулирует, вот так хня малята ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Скажите, сколько этот валютный беспредел еще будет? где ракета на 26?
Andrew_
 
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