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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 лис, 2019 21:59
edvardd написав:
В октябре спрос на азиатские «мусорные» долларовые облигации в 5.5 раз превысил объем их эмиссии , следует из данных Bloomberg. В сентябре их средняя доходность достигла локального пика, но с тех пор снизилась на 0.2%. По прогнозу Bank of Singapore, спрос на эти активы сохранится и в обозримом будущем.
Сейчас дешевое бабло льется из всех щелей, только рост экономики это уже практически не стимулирует, вот так хня малята ))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 06 лис, 2019 22:33
Скажите, сколько этот валютный беспредел еще будет? где ракета на 26?
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Andrew_
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