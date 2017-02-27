Додано: Чет 07 лис, 2019 00:27

Starikan написав: fler написав: Starikan написав: Я потерял наследство 38 тыс соврублей. Какова их ценность сейчас? Я потерял наследство 38 тыс соврублей. Какова их ценность сейчас? Если нельзя вернуть, то лучше уже не думать об этом. Если нельзя вернуть, то лучше уже не думать об этом.

Так я уже давно не думаю, этот вопрос здесь зачем-то опять подняли.

Это были деньги отца, которого я так и не уговорил купить валюту по любому курсу, когда это стало легальным. Так я уже давно не думаю, этот вопрос здесь зачем-то опять подняли.Это были деньги отца, которого я так и не уговорил купить валюту по любому курсу, когда это стало легальным.

Этот вопрос тут подняли для поднятия самооценки и для отбеливания не правильного личного решения о покупке валюты по 26-27 в первой половине года.Вот и все пироги,я тоже покупал,но сейчас,глядя на драконовский бюджет говорю,что если не попрёт хло,то курс 23 это реальность на весну.Тем более сколько там осталось,слёзы)))п.с. по Вашему отцу,это старая закалка,реально были свои плюсы и минусы у советской пропаганды,люди работали и верили государству,сейчас немножко по-другому,наверное это более правильно,чем слепо верить СЕГОДНЯШНИМ шаромыгам.Переубедить настоящего послевоенного человека о пользе валюты было реально нелегко при любых раскладах,у меня бабуля до последнего несла на сберкнижку,хотя прожила всю жизнь на 20 кв.м. без удобств,без холодильника и никогда не покупала колбасы и сливочного малса,зато имела более 100 000 рэ на сберкнижках и лямы сгоревших купонов.