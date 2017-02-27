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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 лис, 2019 21:59
edvardd написав:
В октябре спрос на азиатские «мусорные» долларовые облигации в 5.5 раз превысил объем их эмиссии , следует из данных Bloomberg. В сентябре их средняя доходность достигла локального пика, но с тех пор снизилась на 0.2%. По прогнозу Bank of Singapore, спрос на эти активы сохранится и в обозримом будущем.
Сейчас дешевое бабло льется из всех щелей, только рост экономики это уже практически не стимулирует, вот так хня малята ))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 06 лис, 2019 22:33
Скажите, сколько этот валютный беспредел еще будет? где ракета на 26?
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Andrew_
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Додано: Сер 06 лис, 2019 23:27
Andrew_ написав:
Скажите, сколько этот валютный беспредел еще будет? где ракета на 26?
Как вариант можем силами участников форума подписать петицию на сайте президента, так сказать с пожеланиями трудящихся.
Ну, или дождаться окончания январских праздников,
или же как вариант - перед новым годом,
несмотря на слив валюты к праздникам, смотря скольким трудящимся погасят задолженностей по зарплатам и выплатят предновогодних бонусов планктону.
А эта волшебная палочка -выручалочка реформаторов в смартфоне (придуманная взамен реальных реформ) - ОВГЗ к праздникам все-таки поломается,
нормальные нерезы ( ну кроме наших местных разве) будут не затариваться бумагами впрок ( в расчете слить их когда придет время за будущую земельку), а скорее всего пить кто-что, кто шампанское, кто вискарь, а кто боржоми.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 23:30
Andrew_ написав:
Скажите, сколько этот валютный беспредел еще будет? где ракета на 26?
Уже была! 1-2 октября сего года.
Больше не предвидится//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Сер 06 лис, 2019 23:39
zzzzzz написав:
Сейчас дешевое бабло льется из всех щелей, только рост экономики это уже практически не стимулирует, вот так хня малята ))
Стимулирует или нет,ну хоть у нас обвалов больше не будет,а то что устроили баба 200 и шоколад надо забыть и написать учебники как не надо больше поступать ни в каком случае
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Сер 06 лис, 2019 23:48
fler написав: Starikan написав:
Я потерял наследство 38 тыс соврублей. Какова их ценность сейчас?
Если нельзя вернуть, то лучше уже не думать об этом.
Так я уже давно не думаю, этот вопрос здесь зачем-то опять подняли.
Это были деньги отца, которого я так и не уговорил купить валюту по любому курсу, когда это стало легальным.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 00:27
Starikan написав: fler написав: Starikan написав:
Я потерял наследство 38 тыс соврублей. Какова их ценность сейчас?
Если нельзя вернуть, то лучше уже не думать об этом.
Так я уже давно не думаю, этот вопрос здесь зачем-то опять подняли.
Это были деньги отца, которого я так и не уговорил купить валюту по любому курсу, когда это стало легальным.
Этот вопрос тут подняли для поднятия самооценки и для отбеливания не правильного личного решения о покупке валюты по 26-27 в первой половине года.
Вот и все пироги,я тоже покупал,но сейчас,глядя на драконовский бюджет говорю,что если не попрёт хло,то курс 23 это реальность на весну.Тем более сколько там осталось,слёзы)))
п.с. по Вашему отцу,это старая закалка,реально были свои плюсы и минусы у советской пропаганды,люди работали и верили государству,сейчас немножко по-другому,наверное это более правильно,чем слепо верить СЕГОДНЯШНИМ шаромыгам.
Переубедить настоящего послевоенного человека о пользе валюты было реально нелегко при любых раскладах,у меня бабуля до последнего несла на сберкнижку,хотя прожила всю жизнь на 20 кв.м. без удобств,без холодильника и никогда не покупала колбасы и сливочного малса,зато имела более 100 000 рэ на сберкнижках и лямы сгоревших купонов.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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