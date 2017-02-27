Вы уже расстались со своими деньгами. Всегда существует двойная вероятность по ОВГЗ, что все пойдет не так, как планировалось:
1) курсовые риски
2) риски погашения
Как по мне, то в долгосрок вложения в биткоин более надежны, чем в ОВГЗ на 5 лет.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 лис, 2019 02:18
Вы уже расстались со своими деньгами. Всегда существует двойная вероятность по ОВГЗ, что все пойдет не так, как планировалось:
1) курсовые риски
2) риски погашения
Как по мне, то в долгосрок вложения в биткоин более надежны, чем в ОВГЗ на 5 лет.
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