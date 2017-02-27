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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2634263526362637

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 341
Не нижче 24.50
56%
191
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 341
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 02:18

  kivin написав:
  J написав:если хранитель украдет ОВГЗ и обанкротится, то врядли что-то удастся вернуть

я вас хочу огорчить.
вы понятия не имеете как работает депозитарная система

Вы уже расстались со своими деньгами. Всегда существует двойная вероятность по ОВГЗ, что все пойдет не так, как планировалось:
1) курсовые риски
2) риски погашения

Как по мне, то в долгосрок вложения в биткоин более надежны, чем в ОВГЗ на 5 лет.
Zebra
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