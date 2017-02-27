Автор77 написав:

[i]Рабинович спрашивает у раввина: "Скажите, ребе, в чем мне хранить сбережения: в рублях, евро, долларах или в золоте?"

- Рабинович, ваш вопрос простой, но таки дайте мне минуту подумать...

Тут подбегает девушка в свадебном платье.

- Р



На днях у знакомых обокрали квартиру. Вынесли все, что можно, в т.ч. наличку более 100 тыс.дол. Муж и жена торгуют много лет на рынке игрушками и чем-то еще. Сколько раз их видела (на рынке) всегда плохо одеты - в одной и той же старой одежде годами ходили. Жена сейчас с инфарктом в больнице.

[quote="4787992:fler"навеяло бородатый еврейский анекдот:Благодарность за инфо к размышлениям, благодаря таким сообщениям ветка перестает быть сухой и пресной, даже физики и математики любят пошутить и побалагурить на житейские темы.Украинский менталитет - экономить в бедной стране.Сто раз могли как вариант:-вложить валюту в хорошую недвижимость ( если банкам не доверяешь), готовая пенсия, выше государственной, плюс актив,который рано, или поздно подорожает ( в долгосрочке всегда так),плюс спокойный сон с психологическим комфортом.-поставить ГСО, стоило 120 грн. в месяц,теперь 250 грн. в месяц,обязательно с наклейками на окнах и двери, чтобы двери-окна зря не ломали (к слову ,надежные окна и балконное застекление лишь старая советская столярка, пластик взламывается за 10-12 секунд) но на 99.9% взломы исключены, 0.01% - это вариант "на рывок",вложиться в пару минут, пок4а экипаж приезжает и хапануть что-то за это время, но это в основном к комерческой относится, витрины всякие и т.п. Так что по факту - 100% гарантия, ну а кто хотел съекономить 120 грн. в месяц ставил всякое самопальное барахло, или вообще на замок расчитывал, хотя даже первоклашки знают, что замок любой - это ноль, ну полный ноль.Насчет сгоревших советских рублей,ну такова судьба всех бумажных денег в принципе,тот же доллар не5 сгорает, но тает как снег весной, например, , еще 20 лет назад по 100 дол. за 1 кв.м. можно было купить магазинчик через аукцион малой приваптизации, сейчас ,даже после падения цен цена квадрата в нем уже 1000-1500 долларов за метр.Вообще если брать сохранение и сбережение тех времен,то :-ковры,хрусталь - стоимость приблизилась к нулю- столовое серебро, золото - стоимость сохранилась более менее- квартиры чешки - стоимость сохранилась, сталинки - стоимость выросла и зашкаливает- доллары и немецкие марки - стоимость упала конкретно , в разы, но хоть что-то осталось- качественные вещи, ну там туфли Саламандра и т.п. - стоимость сохранилась- образование и хороший отдых - на это денег не жалко, это не соизмеряется деньгами-рубли в Сберкассе - стоимость просто обнулилась.Вывод очевиден.Насчет ГСО - неплохо было бы ,если бы это сообщение осталось,сотни форумчан могли бы выставить мне бутылочку хорошого винцасовет реально полезен и выручает в жизни,тем более мы тут своеобразный коллектив,и иногда коллег надо выручать чрезвычайно полезными советами.