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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 26352636263726382639>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 341
Не нижче 24.50
56%
191
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 341
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 07:48

  Zebra написав:
  kivin написав:
  J написав:если хранитель украдет ОВГЗ и обанкротится, то врядли что-то удастся вернуть

я вас хочу огорчить.
вы понятия не имеете как работает депозитарная система

Вы уже расстались со своими деньгами. Всегда существует двойная вероятность по ОВГЗ, что все пойдет не так, как планировалось:
1) курсовые риски
2) риски погашения

Как по мне, то в долгосрок вложения в биткоин более надежны, чем в ОВГЗ на 5 лет.

Ты прям в биткоин поверил? :shock:
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 08:46

Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:[quote="4787992:fler"

навеяло бородатый еврейский анекдот:
[i]Рабинович спрашивает у раввина: "Скажите, ребе, в чем мне хранить сбережения: в рублях, евро, долларах или в золоте?"
- Рабинович, ваш вопрос простой, но таки дайте мне минуту подумать...
Тут подбегает девушка в свадебном платье.
- Р

На днях у знакомых обокрали квартиру. Вынесли все, что можно, в т.ч. наличку более 100 тыс.дол. Муж и жена торгуют много лет на рынке игрушками и чем-то еще. Сколько раз их видела (на рынке) всегда плохо одеты - в одной и той же старой одежде годами ходили. Жена сейчас с инфарктом в больнице.



Благодарность за инфо к размышлениям, благодаря таким сообщениям ветка перестает быть сухой и пресной, даже физики и математики любят пошутить и побалагурить на житейские темы.

Украинский менталитет - экономить в бедной стране.
Сто раз могли как вариант:
-вложить валюту в хорошую недвижимость ( если банкам не доверяешь), готовая пенсия, выше государственной, плюс актив,который рано, или поздно подорожает ( в долгосрочке всегда так),плюс спокойный сон с психологическим комфортом.
-поставить ГСО, стоило 120 грн. в месяц,теперь 250 грн. в месяц,обязательно с наклейками на окнах и двери, чтобы двери-окна зря не ломали (к слову ,надежные окна и балконное застекление лишь старая советская столярка, пластик взламывается за 10-12 секунд) но на 99.9% взломы исключены, 0.01% - это вариант "на рывок",вложиться в пару минут, пок4а экипаж приезжает и хапануть что-то за это время, но это в основном к комерческой относится, витрины всякие и т.п. Так что по факту - 100% гарантия, ну а кто хотел съекономить 120 грн. в месяц ставил всякое самопальное барахло, или вообще на замок расчитывал, хотя даже первоклашки знают, что замок любой - это ноль, ну полный ноль.

Насчет сгоревших советских рублей,ну такова судьба всех бумажных денег в принципе,тот же доллар не5 сгорает, но тает как снег весной, например, , еще 20 лет назад по 100 дол. за 1 кв.м. можно было купить магазинчик через аукцион малой приваптизации, сейчас ,даже после падения цен цена квадрата в нем уже 1000-1500 долларов за метр.

Вообще если брать сохранение и сбережение тех времен,то :
-ковры,хрусталь - стоимость приблизилась к нулю
- столовое серебро, золото - стоимость сохранилась более менее
- квартиры чешки - стоимость сохранилась, сталинки - стоимость выросла и зашкаливает
- доллары и немецкие марки - стоимость упала конкретно , в разы, но хоть что-то осталось
- качественные вещи, ну там туфли Саламандра и т.п. - стоимость сохранилась
- образование и хороший отдых - на это денег не жалко, это не соизмеряется деньгами
-рубли в Сберкассе - стоимость просто обнулилась.

Вывод очевиден.

Насчет ГСО - неплохо было бы ,

если бы это сообщение осталось,

сотни форумчан могли бы выставить мне бутылочку хорошого винца :) ,

совет реально полезен и выручает в жизни,
тем более мы тут своеобразный коллектив,
и иногда коллег надо выручать чрезвычайно полезными советами.
[/quote]
ДСО співпрацюють з блатними. Перші здадуть. Для а аматорів вони перепона, для профі - допомога.
Інфа від спецури, якщо що
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 09:20

В Киев прилетает Алибаба-старший, ему будут предлагать купить Укрпошту.
Новая почта напряглась.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 09:35

  freeze написав:В Киев прилетает Алибаба-старший, ему будут предлагать купить Укрпошту.
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его ждут наших 40 разбойников :lol:
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 09:52

  Zebra написав:....
когда буде следующая ракета :?: :mrgreen:
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:02

  athena1 написав:ДСО співпрацюють з блатними. Перші здадуть. Для а аматорів вони перепона, для профі - допомога.
Інфа від спецури, якщо що
ДСО = Державна служба охорони. А якщо НЕ державна їх досить багато, невже всі допомагають ?
тогда вот это вспоминается https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 0%B0%D1%85
Востаннє редагувалось yama в Чет 07 лис, 2019 10:22, всього редагувалось 1 раз.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:07

  freeze написав:В Киев прилетает Алибаба-старший, ему будут предлагать купить Укрпошту.
Новая почта напряглась.


тото я здивувася, коли вчора прийшло пуш від НП про авіа-перевезення, всього +30 грн за 1 кг :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Как по мне, то в долгосрок вложения в биткоин более надежны, чем в ОВГЗ на 5 лет.
овгз ещё тот мусор, давать в долг тому кто занимает на хлеб и погасить старые долги - лютый трэш. Биткоин вообще не актив, так как никто не несет по нему обязательств. Гривна относительно ликвидный актив до тех пор пока люмпены согласны месяц работать за 4-10к макулатуры. Полагаю когда ценник на помидоры и огурцы перевалит за 100грн/кило, желающих работать за еду (и вообще за гривну) сильно поубавится.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:20

  yama написав:
  athena1 написав:ДСО співпрацюють з блатними. Перші здадуть. Для а аматорів вони перепона, для профі - допомога.
Інфа від спецури, якщо що
ДСО = Державна служба охорони. А якщо НЕ державна їх досить багато, невже всі допомагають ?

да,верить никому нельзя.Криминалитет давно проник во власть даже.ЧОПы все из бывших ментов.У меня загородний сосед- гендир крупного ЧОПа два буса бойцов всегда рядом,мне проще.
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vitaliian написав: Биткоин вообще не актив, так как никто не несет по нему обязательств.

Напевно саме тому наші міністри йдуть на такий крок:
"Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум з біткоін-біржею Binance. Очікується, що платформа почне роботу в країні вже до кінця року."
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