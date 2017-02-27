[i]Рабинович спрашивает у раввина: "Скажите, ребе, в чем мне хранить сбережения: в рублях, евро, долларах или в золоте?" - Рабинович, ваш вопрос простой, но таки дайте мне минуту подумать... Тут подбегает девушка в свадебном платье. - Р
На днях у знакомых обокрали квартиру. Вынесли все, что можно, в т.ч. наличку более 100 тыс.дол. Муж и жена торгуют много лет на рынке игрушками и чем-то еще. Сколько раз их видела (на рынке) всегда плохо одеты - в одной и той же старой одежде годами ходили. Жена сейчас с инфарктом в больнице.
Благодарность за инфо к размышлениям, благодаря таким сообщениям ветка перестает быть сухой и пресной, даже физики и математики любят пошутить и побалагурить на житейские темы.
Украинский менталитет - экономить в бедной стране. Сто раз могли как вариант: -вложить валюту в хорошую недвижимость ( если банкам не доверяешь), готовая пенсия, выше государственной, плюс актив,который рано, или поздно подорожает ( в долгосрочке всегда так),плюс спокойный сон с психологическим комфортом. -поставить ГСО, стоило 120 грн. в месяц,теперь 250 грн. в месяц,обязательно с наклейками на окнах и двери, чтобы двери-окна зря не ломали (к слову ,надежные окна и балконное застекление лишь старая советская столярка, пластик взламывается за 10-12 секунд) но на 99.9% взломы исключены, 0.01% - это вариант "на рывок",вложиться в пару минут, пок4а экипаж приезжает и хапануть что-то за это время, но это в основном к комерческой относится, витрины всякие и т.п. Так что по факту - 100% гарантия, ну а кто хотел съекономить 120 грн. в месяц ставил всякое самопальное барахло, или вообще на замок расчитывал, хотя даже первоклашки знают, что замок любой - это ноль, ну полный ноль.
Насчет сгоревших советских рублей,ну такова судьба всех бумажных денег в принципе,тот же доллар не5 сгорает, но тает как снег весной, например, , еще 20 лет назад по 100 дол. за 1 кв.м. можно было купить магазинчик через аукцион малой приваптизации, сейчас ,даже после падения цен цена квадрата в нем уже 1000-1500 долларов за метр.
Вообще если брать сохранение и сбережение тех времен,то : -ковры,хрусталь - стоимость приблизилась к нулю - столовое серебро, золото - стоимость сохранилась более менее - квартиры чешки - стоимость сохранилась, сталинки - стоимость выросла и зашкаливает - доллары и немецкие марки - стоимость упала конкретно , в разы, но хоть что-то осталось - качественные вещи, ну там туфли Саламандра и т.п. - стоимость сохранилась - образование и хороший отдых - на это денег не жалко, это не соизмеряется деньгами -рубли в Сберкассе - стоимость просто обнулилась.
Вывод очевиден.
Насчет ГСО - неплохо было бы ,
если бы это сообщение осталось,
сотни форумчан могли бы выставить мне бутылочку хорошого винца ,
совет реально полезен и выручает в жизни, тем более мы тут своеобразный коллектив, и иногда коллег надо выручать чрезвычайно полезными советами.
[/quote] ДСО співпрацюють з блатними. Перші здадуть. Для а аматорів вони перепона, для профі - допомога. Інфа від спецури, якщо що
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Востаннє редагувалось yama в Чет 07 лис, 2019 10:22, всього редагувалось 1 раз.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Zebra написав:Как по мне, то в долгосрок вложения в биткоин более надежны, чем в ОВГЗ на 5 лет.
овгз ещё тот мусор, давать в долг тому кто занимает на хлеб и погасить старые долги - лютый трэш. Биткоин вообще не актив, так как никто не несет по нему обязательств. Гривна относительно ликвидный актив до тех пор пока люмпены согласны месяц работать за 4-10к макулатуры. Полагаю когда ценник на помидоры и огурцы перевалит за 100грн/кило, желающих работать за еду (и вообще за гривну) сильно поубавится.
vitaliian написав: Биткоин вообще не актив, так как никто не несет по нему обязательств.
Напевно саме тому наші міністри йдуть на такий крок: "Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум з біткоін-біржею Binance. Очікується, що платформа почне роботу в країні вже до кінця року."