RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2636263726382639>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 341
Не нижче 24.50
56%
191
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 341
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Вообще если брать сохранение и сбережение тех времен,то :
-ковры,хрусталь - стоимость приблизилась к нулю
- столовое серебро, золото - стоимость сохранилась более менее
- квартиры чешки - стоимость сохранилась, сталинки - стоимость выросла и зашкаливает
недвижимость тоже риски, в донецке и индустриальных райцентрах сталинки стОят копейки, дешевле чем свежий ремонт (если он там есть). Не все же жили при совке в столицах, в мск вообще проблемой было прописаться и получить любую недвижимость кроме комнаты в заводской общаге. Кроме того при совке квартиру нельзя было купить, можно было только обменять с доплатой, но такие схемы тоже несли риски, лично знаю семью преподавателей которых принудительно выселили из сталинки в центре на окраину потому что власти решили сделать в ней дом пионеров.Лучше было скупать дома в около центральных районах.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3099
З нами з: 06.04.16
Подякував: 749 раз.
Подякували: 925 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  athena1 написав:ДСО співпрацюють з блатними. Перші здадуть. Для а аматорів вони перепона, для профі - допомога.
Інфа від спецури, якщо що

Або не пишіть дурню, або наводьте факти та статистичні дані, а не інфу від напівбожевільних ОБС !
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5172
З нами з: 07.04.12
Подякував: 5001 раз.
Подякували: 2292 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:33

  vitaliian написав:
  Zebra написав:Как по мне, то в долгосрок вложения в биткоин более надежны, чем в ОВГЗ на 5 лет.
овгз ещё тот мусор, давать в долг тому кто занимает на хлеб и погасить старые долги - лютый трэш. Биткоин вообще не актив, так как никто не несет по нему обязательств. Гривна относительно ликвидный актив до тех пор пока люмпены согласны месяц работать за 4-10к макулатуры. Полагаю когда ценник на помидоры и огурцы перевалит за 100грн/кило, желающих работать за еду (и вообще за гривну) сильно поубавится.

НАверное - маргиналы :mrgreen:
Люмпены не согласны работать
leonidseleznev2016
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33
З нами з: 10.01.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Міжбанк 52/55 і вже 30-ки НБУ не вистачить, щоб втримати рівень 24,5.
stryzhko
 
Повідомлень: 677
З нами з: 04.10.16
Подякував: 158 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:00

  Василь-Рівне написав:
  athena1 написав:ДСО співпрацюють з блатними. Перші здадуть. Для а аматорів вони перепона, для профі - допомога.
Інфа від спецури, якщо що

Або не пишіть дурню, або наводьте факти та статистичні дані, а не інфу від напівбожевільних ОБС !

там є доля правди.Головне інфо(набій,наводка,вєрочка).Ясно,що профі на скок не піде.Я,наприклад,менше $1 лям не працюю 8)
О статистике- Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика», англ. There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3123
З нами з: 03.12.14
Подякував: 362 раз.
Подякували: 432 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

уже 24.51

каждый день -10 копеек
такими темпами...до декабря будет 23 грн.
а там праздники, потом снова посевные и тд и тп
kivin
 
Повідомлень: 94
З нами з: 01.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что творится с курсом?
Такого загона в гривну ещё не было, как этот год
это трэш для баксодержателей
гривна укрепляется бешенно, а цены не падают, а растут!
выходит в 2016 - 2018 годах был лютый загон в долар а сейчас в гривну!
под кого устроили эту лютейшую игру на понижение долара? Без отскоков даже (кроме одного)!
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 07 лис, 2019 11:15, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
Повідомлень: 1724
З нами з: 30.09.15
Подякував: 189 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:14

  Yuri_61 написав:Что творится с курсом?
Такого загона в гривну ещё не было
выходит в 2016 - 2018 годах был лютый загон в долар?

это не загон. это умные деньги зарабатывают еще большие деньги
kivin
 
Повідомлень: 94
З нами з: 01.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Цікаво, чи дадуть протиснути 24,50
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3143
З нами з: 19.01.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:16

  twin написав:Цікаво, чи дадуть протиснути 24,50


уже! 24.49
kivin
 
Повідомлень: 94
З нами з: 01.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2636263726382639>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, swodnix і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1613, 1614, 1615
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16145 1947829
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лис, 2019 17:08
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 672, 673, 674
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6735 1470188
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лис, 2019 15:38
maksimus silvestris
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 28, 29, 30
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
293 34908
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 жов, 2019 15:14
Vint

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.