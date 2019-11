Додано: Чет 07 лис, 2019 11:00

Василь-Рівне написав: athena1 написав: ДСО співпрацюють з блатними. Перші здадуть. Для а аматорів вони перепона, для профі - допомога.

Інфа від спецури, якщо що ДСО співпрацюють з блатними. Перші здадуть. Для а аматорів вони перепона, для профі - допомога.Інфа від спецури, якщо що

Або не пишіть дурню, або наводьте факти та статистичні дані, а не інфу від напівбожевільних ОБС ! Або не пишіть дурню, або наводьте факти та статистичні дані, а не інфу від напівбожевільних ОБС !

там є доля правди.Головне інфо(набій,наводка,вєрочка).Ясно,що профі на скок не піде.Я,наприклад,менше $1 лям не працююО статистике- Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика», англ. There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics.