Автор77 написав:Вообще если брать сохранение и сбережение тех времен,то : -ковры,хрусталь - стоимость приблизилась к нулю - столовое серебро, золото - стоимость сохранилась более менее - квартиры чешки - стоимость сохранилась, сталинки - стоимость выросла и зашкаливает
недвижимость тоже риски, в донецке и индустриальных райцентрах сталинки стОят копейки, дешевле чем свежий ремонт (если он там есть). Не все же жили при совке в столицах, в мск вообще проблемой было прописаться и получить любую недвижимость кроме комнаты в заводской общаге. Кроме того при совке квартиру нельзя было купить, можно было только обменять с доплатой, но такие схемы тоже несли риски, лично знаю семью преподавателей которых принудительно выселили из сталинки в центре на окраину потому что власти решили сделать в ней дом пионеров.Лучше было скупать дома в около центральных районах.
Zebra написав:Как по мне, то в долгосрок вложения в биткоин более надежны, чем в ОВГЗ на 5 лет.
овгз ещё тот мусор, давать в долг тому кто занимает на хлеб и погасить старые долги - лютый трэш. Биткоин вообще не актив, так как никто не несет по нему обязательств. Гривна относительно ликвидный актив до тех пор пока люмпены согласны месяц работать за 4-10к макулатуры. Полагаю когда ценник на помидоры и огурцы перевалит за 100грн/кило, желающих работать за еду (и вообще за гривну) сильно поубавится.
athena1 написав:ДСО співпрацюють з блатними. Перші здадуть. Для а аматорів вони перепона, для профі - допомога. Інфа від спецури, якщо що
Або не пишіть дурню, або наводьте факти та статистичні дані, а не інфу від напівбожевільних ОБС !
там є доля правди.Головне інфо(набій,наводка,вєрочка).Ясно,що профі на скок не піде.Я,наприклад,менше $1 лям не працюю О статистике- Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика», англ. There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics.
Витька,извинись,я всё прощу http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Что творится с курсом? Такого загона в гривну ещё не было, как этот год это трэш для баксодержателей гривна укрепляется бешенно, а цены не падают, а растут! выходит в 2016 - 2018 годах был лютый загон в долар а сейчас в гривну! под кого устроили эту лютейшую игру на понижение долара? Без отскоков даже (кроме одного)!
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 07 лис, 2019 11:15, всього редагувалось 1 раз.