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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 лис, 2019 11:19
походу форумчане не участвовали в этом опросе
так как на этом форуме все могут шиковать без доходов на свои стовпчики лет десять
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Чет 07 лис, 2019 11:22, всього редагувалось 2 разів.
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Yuri_61
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Додано: Чет 07 лис, 2019 11:19
Нбу вчера купил на 2,708 млрд грн.
110 млн.дол
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 07 лис, 2019 11:23
zzzzzz написав:
Нбу вчера купил на 2,708 млрд грн.
110 млн.дол
что творится? !!!!
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Yuri_61
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Vint
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