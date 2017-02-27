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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2636263726382639

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 341
Не нижче 24.50
56%
191
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 341
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

походу форумчане не участвовали в этом опросе
так как на этом форуме все могут шиковать без доходов на свои стовпчики лет десять
Зображення
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 07 лис, 2019 11:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:19

Нбу вчера купил на 2,708 млрд грн.
110 млн.дол
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:23

  zzzzzz написав:Нбу вчера купил на 2,708 млрд грн.
110 млн.дол

что творится? !!!! :shock:
Yuri_61
 
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