Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 лис, 2019 11:19
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Yuri_61
в Чет 07 лис, 2019 11:31, всього редагувалось 4 разів.
Yuri_61
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Додано: Чет 07 лис, 2019 11:19
Нбу вчера купил на 2,708 млрд грн.
110 млн.дол
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 07 лис, 2019 11:23
zzzzzz написав:
Нбу вчера купил на 2,708 млрд грн.
110 млн.дол
что творится? !!!!
Yuri_61
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Додано: Чет 07 лис, 2019 11:28
Yuri_61 написав: zzzzzz написав:
Нбу вчера купил на 2,708 млрд грн.
110 млн.дол
что творится? !!!!
заходят нерезы под аукционы овгз.
kivin
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Додано: Чет 07 лис, 2019 11:32
Коллеги, рекомендуем к просмотру! Как отыграть валютные потери?
Как избежать убытков, если «вылетели» с курсом?
Советы эксперта по оптимизации потерь при скачке курса!
Как избежать валютных рисков?
Где выгоднее покупать валюту в обменниках или онлайн?
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Додано: Чет 07 лис, 2019 11:35
zzzzzz написав:
Нбу вчера купил на 2,708 млрд грн.
110 млн.дол
МВФ я так понимаю нам больше не нужен?
Andrew_
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Додано: Чет 07 лис, 2019 11:39
zzzzzz написав:
Нбу вчера купил на 2,708 млрд грн.
110 млн.дол
Судячи з графіку сьогодні добирає ще, значить завтра відскок.
twin
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Додано: Чет 07 лис, 2019 11:43
Василь-Рівне написав: athena1 написав:
ДСО співпрацюють з блатними. Перші здадуть. Для а аматорів вони перепона, для профі - допомога.
Інфа від спецури, якщо що
Або не пишіть дурню, або наводьте факти та статистичні дані, а не інфу від напівбожевільних ОБС !
https://www.youtube.com/watch?v=IW2kFZQRFcc
от це дає багато аругментів для роздумів я так розумію ( моя версія) ДСО якраз тут виявилась номральною конторою і повязала грабіжників поліцейських за яких вступився корд
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
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Додано: Чет 07 лис, 2019 11:46
kivin написав: Yuri_61 написав:
Что творится с курсом?
Такого загона в гривну ещё не было
выходит в 2016 - 2018 годах был лютый загон в долар?
это не загон. это умные деньги зарабатывают еще большие деньги
Это называется инсайдерской информацией.За такие вещи, которые творят наши чиновники ,на Западе дают пожизненное.А наши учат английский в Лондоне.
Дед Мороз
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Додано: Чет 07 лис, 2019 12:17
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витя
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