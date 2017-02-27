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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 26372638263926402641>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 341
Не нижче 24.50
56%
191
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 341
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 07 лис, 2019 11:31, всього редагувалось 4 разів.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:19

Нбу вчера купил на 2,708 млрд грн.
110 млн.дол
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:23

  zzzzzz написав:Нбу вчера купил на 2,708 млрд грн.
110 млн.дол

что творится? !!!! :shock:
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:28

  Yuri_61 написав:
  zzzzzz написав:Нбу вчера купил на 2,708 млрд грн.
110 млн.дол

что творится? !!!! :shock:

заходят нерезы под аукционы овгз.
kivin
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:35

  zzzzzz написав:Нбу вчера купил на 2,708 млрд грн.
110 млн.дол

МВФ я так понимаю нам больше не нужен?
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:39

  zzzzzz написав:Нбу вчера купил на 2,708 млрд грн.
110 млн.дол

Судячи з графіку сьогодні добирає ще, значить завтра відскок.
twin
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  Василь-Рівне написав:
  athena1 написав:ДСО співпрацюють з блатними. Перші здадуть. Для а аматорів вони перепона, для профі - допомога.
Інфа від спецури, якщо що

Або не пишіть дурню, або наводьте факти та статистичні дані, а не інфу від напівбожевільних ОБС !
https://www.youtube.com/watch?v=IW2kFZQRFcc от це дає багато аругментів для роздумів я так розумію ( моя версія) ДСО якраз тут виявилась номральною конторою і повязала грабіжників поліцейських за яких вступився корд
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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  kivin написав:
  Yuri_61 написав:Что творится с курсом?
Такого загона в гривну ещё не было
выходит в 2016 - 2018 годах был лютый загон в долар?

это не загон. это умные деньги зарабатывают еще большие деньги
Это называется инсайдерской информацией.За такие вещи, которые творят наши чиновники ,на Западе дают пожизненное.А наши учат английский в Лондоне.
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Re: Валютный рынок в контексте ДС

Черновцы 24.46-24.57
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