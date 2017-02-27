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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2638263926402641>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 341
Не нижче 24.50
56%
191
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 341
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:18

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
07.11.2019.......................2451,7919
Гривна укрепилась на 14 копеек.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия. Почти сразу же началось устойчивое снижение с небольшими паузами. К 12 потеряли 10 копеек. Попадание справочного курса в текущий диапазон котировок говорит о том, что активные торги начались достаточно поздно. Со старта торгов покупатели не спешили. Снова нельзя исключить, что старт покупкам дал регулятор.
НБУ вчера выкупил около 110 млн. Скупали валюту с такой интенсивностью, что даже не было времени огласить справочный курс :)
Остатки на коррсчетах серьезно сократились за счет роста объема суточных сертификатов, который близок к годовому максимуму.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
05.11.2019
Усього, млн дол. США 433.8
Обороты обычные. Чистый спрос на 30 меньше.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:21

  vitaliian написав:недвижимость тоже риски, в донецке и индустриальных райцентрах сталинки стОят копейки, дешевле чем свежий ремонт (если он там есть). Не все же жили при совке в столицах, в мск вообще проблемой было прописаться и получить любую недвижимость кроме комнаты в заводской общаге. Кроме того при совке квартиру нельзя было купить, можно было только обменять с доплатой, но такие схемы тоже несли риски, лично знаю семью преподавателей которых принудительно выселили из сталинки в центре на окраину потому что власти решили сделать в ней дом пионеров.Лучше было скупать дома в около центральных районах.

Дома стоили дофига. Дом в Ирпене, например, стоил самый дешевый 25 000 рублей.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:25

  stryzhko написав:
vitaliian написав: Биткоин вообще не актив, так как никто не несет по нему обязательств.

Напевно саме тому наші міністри йдуть на такий крок:
"Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум з біткоін-біржею Binance. Очікується, що платформа почне роботу в країні вже до кінця року."


А Binance об этом знает? :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:27

  kivin написав:
  Yuri_61 написав:
  zzzzzz написав:Нбу вчера купил на 2,708 млрд грн.
110 млн.дол

что творится? !!!! :shock:

заходят нерезы под аукционы овгз.


а чего ж их не было (аукционов) в 2015- 2018 годах
надо было бы тогда загонять в бакс па28?
думаю, что нет!
Что тогда им мешало проводить аукционы ОВГЗ?
Ведь ничего с тех пор не изменилось!
Противостояние на востоке Украины осталось, никуда не делось! Обострение конфликта в любой момент есть вероятность.
А эти нерезы так и прут сейчас!
У меня ощущение, что это ВГЗ афёра!
Надо в экономику инвестиции привлекать, в развитие производства, а они из воздуха бабки делают.
Значит это афёра и она плохо закончится при малейшем шухере (для нерезов)
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 07 лис, 2019 12:32, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:28

  Yuri_61 написав:
  zzzzzz написав:Нбу вчера купил на 2,708 млрд грн.
110 млн.дол

что творится? !!!! :shock:

а вы посмотрите прирост внутреннего долга за текущий год.
думаете он за счет внутренних резервов?
кстати за этот год НБУ в плюсе на 4 лярда баксов.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...хто встановив ракету вниз носом? :mrgreen:
-"скупайтесь, глупци!"© :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Это ж каким надо умным быть, чтоб долги па 3% замещать па 17% (+ ревальвация гривны)
это просто безответсвенно и ненормально!
рано или поздно курс 31 увидим!

замещение старых долгов па3% на новые па17%+ (с учётом ревальвации гривны) приведут краху госбюджета!
Вы понимаете, что они творят?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 07 лис, 2019 12:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:а чего ж их не было (аукционов) в 2015- 2018 годах
надо было бы тогда загонять в бакс па28?


Аналогичный вопрос. Что мешало? Кто мешал проводить успешные размещения ОВГЗ тогда? Или это специальная стратегия была - сформировать ВВФ (внутренний валютный фонд из средств "хомяков") и использовать его сейчас? :?

И второе. На следующий год запланировано отдача долгов что-то около 10 млрд. МВФ уже послал нах.
Грн.ОВГЗ? - так их разбирают как пирожки на укрепительном тренде.
Валютные ОВГЗ - "мы не хотим"(С) .
Если не будет укрепительного тренда - тогда как они насобирают деньги на отдачу предыдущих кредитов.

ПС. На днях слышал статистику про то, как зашкаливает оптимизм у людей. Откуда и с какой кстати - понять никак не могу?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 07 лис, 2019 12:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А с каких денег нбу платит процент по своим депозитам? Я так понимаю,что заработанное с купли продажи валюты он отдаёт в бюджет. Получается эмиссией?
DonalьD
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:45

Yuri_61
Ви не розумієте? Головний акцент на нову владу, розблокування продажу землі і не тільки, тому спішать наввипередки, щоб потім отримати "вишеньку з торту") Тільки може статись розчарування, коли щось піде не так і земельне питання відкладуть, от тоді ховайся. Бо всі ці "бізнесмени" підуть на вихід, та навіть частина зробить погоду.
twin
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