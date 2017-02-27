Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 07.11.2019.......................2451,7919 Гривна укрепилась на 14 копеек. Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия. Почти сразу же началось устойчивое снижение с небольшими паузами. К 12 потеряли 10 копеек. Попадание справочного курса в текущий диапазон котировок говорит о том, что активные торги начались достаточно поздно. Со старта торгов покупатели не спешили. Снова нельзя исключить, что старт покупкам дал регулятор. НБУ вчера выкупил около 110 млн. Скупали валюту с такой интенсивностью, что даже не было времени огласить справочный курс Остатки на коррсчетах серьезно сократились за счет роста объема суточных сертификатов, который близок к годовому максимуму.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 05.11.2019 Усього, млн дол. США 433.8 Обороты обычные. Чистый спрос на 30 меньше.
vitaliian написав:недвижимость тоже риски, в донецке и индустриальных райцентрах сталинки стОят копейки, дешевле чем свежий ремонт (если он там есть). Не все же жили при совке в столицах, в мск вообще проблемой было прописаться и получить любую недвижимость кроме комнаты в заводской общаге. Кроме того при совке квартиру нельзя было купить, можно было только обменять с доплатой, но такие схемы тоже несли риски, лично знаю семью преподавателей которых принудительно выселили из сталинки в центре на окраину потому что власти решили сделать в ней дом пионеров.Лучше было скупать дома в около центральных районах.
Дома стоили дофига. Дом в Ирпене, например, стоил самый дешевый 25 000 рублей.
vitaliian написав: Биткоин вообще не актив, так как никто не несет по нему обязательств.
Напевно саме тому наші міністри йдуть на такий крок: "Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум з біткоін-біржею Binance. Очікується, що платформа почне роботу в країні вже до кінця року."
zzzzzz написав:Нбу вчера купил на 2,708 млрд грн. 110 млн.дол
что творится? !!!!
заходят нерезы под аукционы овгз.
а чего ж их не было (аукционов) в 2015- 2018 годах надо было бы тогда загонять в бакс па28? думаю, что нет! Что тогда им мешало проводить аукционы ОВГЗ? Ведь ничего с тех пор не изменилось! Противостояние на востоке Украины осталось, никуда не делось! Обострение конфликта в любой момент есть вероятность. А эти нерезы так и прут сейчас! У меня ощущение, что это ВГЗ афёра! Надо в экономику инвестиции привлекать, в развитие производства, а они из воздуха бабки делают. Значит это афёра и она плохо закончится при малейшем шухере (для нерезов)
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 07 лис, 2019 12:32, всього редагувалось 2 разів.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Yuri_61 написав:а чего ж их не было (аукционов) в 2015- 2018 годах надо было бы тогда загонять в бакс па28?
Аналогичный вопрос. Что мешало? Кто мешал проводить успешные размещения ОВГЗ тогда? Или это специальная стратегия была - сформировать ВВФ (внутренний валютный фонд из средств "хомяков") и использовать его сейчас?
И второе. На следующий год запланировано отдача долгов что-то около 10 млрд. МВФ уже послал нах. Грн.ОВГЗ? - так их разбирают как пирожки на укрепительном тренде. Валютные ОВГЗ - "мы не хотим"(С) . Если не будет укрепительного тренда - тогда как они насобирают деньги на отдачу предыдущих кредитов.
ПС. На днях слышал статистику про то, как зашкаливает оптимизм у людей. Откуда и с какой кстати - понять никак не могу?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 07 лис, 2019 12:42, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61 Ви не розумієте? Головний акцент на нову владу, розблокування продажу землі і не тільки, тому спішать наввипередки, щоб потім отримати "вишеньку з торту") Тільки може статись розчарування, коли щось піде не так і земельне питання відкладуть, от тоді ховайся. Бо всі ці "бізнесмени" підуть на вихід, та навіть частина зробить погоду.