Вітаюсь совсіма!
Коррахунки - 40 752,69(45 971,15 − 5 218,45) млн.
Овернайти дебіт - 13,5%(14,5%) - 30 517(22 550 + 7 967) млн.
Овернайти кредіт - 17,5%(18,5%) - 0,00(0,00 + 0,00) млн.
Загальна ліквідність 40 752,69 + 30 517 - 0.00 = 71 269,69(68 521,15 + 2 748,54(+ 3 195,44)) млн. гривень.
НБУ вчора купив десь 110 млн.дол. чим і забеспечив майже весь приріст загальної ліквідності додавши 2707,79 млн.грн.
Не дивлячись на аукціон і виплати за старими ОВДП Автономні чинники додали всього 40,75 млн.грн.
Знову додали готівки зменшивши на -1 171,91 млн.грн. коррахунки.
Та Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб додали 1228,34 млн.грн., чим і вирівняли затрати на готівку. Мабуть бюджетнікам видають зарплатню, і під це підкріпляють всіх готівкою.
Загальна ліквідність знову підросла, і вона перевищила середнє значення.
Хоча 58(59) банків дослухаються того, що лепше гроші тримати на овернайтах, ніж на коррахунках. Та овернайти знову добряче підросли, аж на + 7 967 млн.грн., шо забеспечили падіння коррахунків на − 5 218,45 млн.грн., які ще дужче пішли під норматив середньої ліквідності, та НБУ своєю купівлею валюти. Всього на чверть овернайти меньші за коррахунки
Гррошей для купівлі доляра впритул. Здається потреби в додатковому сьогодні, як і вчора, продажу валюти немає, та 13,5% овернайтів манять!!!
Першоджерела:
ВО
PS
Первинний ринок. Зміни ОВДП за вчора:
- якось навіть НБУ трохи докупив 337063,3-337061,03 = 2,27 млн.грн. ;
- Банки більше отримали повернення ніж прикупили ОВДП на 243216,05 − 244900,65 = −1 684,6(− 11,71) млн.грн.;
- Юрособам також повернули більше ніж ті купили на 20433,68 − 20540,38 = − 106,7(− 38,16) млн.грн.;
- Для Фізичних різниця повернення від залучення ще більша ніж у юриків, аж на 3363,62 − 3650,38 = − 286,76(− 0,49) млн.грн.;
- А ось нерезиденти більше ПРИКУПИЛИ НІЖ ЇМ ПОВЕРНУЛИ 98174,25 − 97047,36 = + 1 126,89 (+ 50,35) млн.грн.
Хай щастить!