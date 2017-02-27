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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2638263926402641

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 341
Не нижче 24.50
56%
191
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 341
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:46

Кардіограма ліквідності


Вітаюсь совсіма!
Зображення
Коррахунки - 40 752,69(45 971,15 − 5 218,45) млн.
Овернайти дебіт - 13,5%(14,5%) - 30 517(22 550 + 7 967) млн.
Овернайти кредіт - 17,5%(18,5%) - 0,00(0,00 + 0,00) млн.

Загальна ліквідність 40 752,69 + 30 517 - 0.00 = 71 269,69(68 521,15 + 2 748,54(+ 3 195,44)) млн. гривень.

НБУ вчора купив десь 110 млн.дол. чим і забеспечив майже весь приріст загальної ліквідності додавши 2707,79 млн.грн.

Не дивлячись на аукціон і виплати за старими ОВДП Автономні чинники додали всього 40,75 млн.грн.
Знову додали готівки зменшивши на -1 171,91 млн.грн. коррахунки.
Та Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб додали 1228,34 млн.грн., чим і вирівняли затрати на готівку. Мабуть бюджетнікам видають зарплатню, і під це підкріпляють всіх готівкою.

Загальна ліквідність знову підросла, і вона перевищила середнє значення.

Хоча 58(59) банків дослухаються того, що лепше гроші тримати на овернайтах, ніж на коррахунках. Та овернайти знову добряче підросли, аж на + 7 967 млн.грн., шо забеспечили падіння коррахунків на − 5 218,45 млн.грн., які ще дужче пішли під норматив середньої ліквідності, та НБУ своєю купівлею валюти. Всього на чверть овернайти меньші за коррахунки :!:

Гррошей для купівлі доляра впритул. Здається потреби в додатковому сьогодні, як і вчора, продажу валюти немає, та 13,5% овернайтів манять!!!

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

PS
https://bank.gov.ua/files/T-bills_debt.xls
Первинний ринок. Зміни ОВДП за вчора:
- якось навіть НБУ трохи докупив 337063,3-337061,03 = 2,27 млн.грн. :shock: ;
- Банки більше отримали повернення ніж прикупили ОВДП на 243216,05 − 244900,65 = −1 684,6(− 11,71) млн.грн.;
- Юрособам також повернули більше ніж ті купили на 20433,68 − 20540,38 = − 106,7(− 38,16) млн.грн.;
- Для Фізичних різниця повернення від залучення ще більша ніж у юриків, аж на 3363,62 − 3650,38 = − 286,76(− 0,49) млн.грн.;
- А ось нерезиденти більше ПРИКУПИЛИ НІЖ ЇМ ПОВЕРНУЛИ 98174,25 − 97047,36 = + 1 126,89 (+ 50,35) млн.грн.

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 07 лис, 2019 12:58, всього редагувалось 7 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:48

  twin написав:
  zzzzzz написав:Нбу вчера купил на 2,708 млрд грн.
110 млн.дол

Судячи з графіку сьогодні добирає ще, значить завтра відскок.


кожної тяпніци відскок якщо що :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Эти 4 ярда, что нахомячил НБУ в этом году, все надо будет отдать, до последнего долара и ещё отдать бешенные проценты по ОВГЗ .
Вы бы так поступили? Ну вот, напишите.
Чтоб отдать старый долг па3% набраться поуши долгов по16% Это ж надо только додуматься! :shock: :o
Yuri_61
 
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