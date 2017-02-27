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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2640264126422643>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 341
Не нижче 24.50
56%
191
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 341
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 13:38

  escobar написав:
  Yuri_61 написав:Что тогда им мешало проводить аукционы ОВГЗ?
Ведь ничего с тех пор не изменилось!
Противостояние на востоке Украины осталось, никуда не делось! Обострение конфликта в любой момент есть вероятность.
А эти нерезы так и прут сейчас!
У меня ощущение, что это ВГЗ афёра!

Доходность ОВГЗ падает весь год, 90% вложений идет в купоны с долгосрочным погашением.
Странная какая-то афера выходит...

Ну взагалі-то коли хтось випускає=продає якісь боргові папери - він хоче ( чи йому треба ) :
- гроші терміново тут і зараз - а потім побачимо ( нас вже тут не буде )
- якимсь чином на цьому всьому планують заробити реально
То хтось уявляє - яка стратегія у наших ? І мета ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 13:50

  Puente написав:
  escobar написав:
  Yuri_61 написав:Что тогда им мешало проводить аукционы ОВГЗ?
Ведь ничего с тех пор не изменилось!
Противостояние на востоке Украины осталось, никуда не делось! Обострение конфликта в любой момент есть вероятность.
А эти нерезы так и прут сейчас!
У меня ощущение, что это ВГЗ афёра!

Доходность ОВГЗ падает весь год, 90% вложений идет в купоны с долгосрочным погашением.
Странная какая-то афера выходит...

Ну взагалі-то коли хтось випускає=продає якісь боргові папери - він хоче ( чи йому треба ) :
- гроші терміново тут і зараз - а потім побачимо ( нас вже тут не буде )
- якимсь чином на цьому всьому планують заробити реально
То хтось уявляє - яка стратегія у наших ? І мета ?

Стратегия понятна, капитализировать финансовый рынок и привлечь капитал из за бугра.
Только вот заморские капиталисты пуганные, сцут вкладывать в суровый реальный сектор украинской экономики, с его разборками кидаловом заносами чинушам и повальной налоговой оптимизацией.
Потому влазить во всю эту грязь будут привычные к духу отечества тигипки и каломойши, а забугорные коты иметь свой процент через ОВГЗ.
escobar
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 13:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как ни крути, но если даже россия в свое время ушла с 30 рублей за доллар на 60, то и нас ждет что-то подобное. Только вопрос времени. И все же здесь понимают, что это и произойдет. А сейчас опять психологически давят на нервы, как маньяк, напоказ снижая курс доллара по 10 копеек в день. Видимо, в сентябре результат устроил, хотят повторить.
BenDover
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 13:55

  BenDover написав:Как ни крути, но если даже россия в свое время ушла с 30 рублей за доллар на 60, то и нас ждет что-то подобное. Только вопрос времени. И все же здесь понимают, что это и произойдет. А сейчас опять психологически давят на нервы, как маньяк, напоказ снижая курс доллара по 10 копеек в день. Видимо, в сентябре результат устроил, хотят повторить.

Большие выплаты по гривневым ОВГЗ начнутся не ранее чем через 2 года.
Однако долговато придется ждать.

И далеко не факт что инвесторы выйдут, а не захотят перевложиться, пускай даже под меньший процент...
escobar
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:08

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 07 лис, 2019 14:09, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

да. да давайте по-интенсивнее агитируйте за бумаги. чтоб туда уже с завода бежали работяги побыстрее с криками "кто куда а я в ОВГЗ". Может побыстрее это божевилля и закончится. Страна парадоксов и маразмов.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:09

  escobar написав:Доходность ОВГЗ падает весь год, 90% вложений идет в купоны с долгосрочным погашением. Странная какая-то афера выходит...

Закладывается какая-то долгосрочная бімба, расхлёбывать которую нужно будет уже другой власти. А пока... танцуем
BenDover
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  BenDover написав:Закладывается какая-то долгосрочная бімба.


ну почему долгосрочная? в сл году должно жахнуть, объем взрывчатого "выщества" 380 млрд. грн. :)
Востаннє редагувалось Vostock в Чет 07 лис, 2019 14:15, всього редагувалось 1 раз.
Vostock
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:15

  Yuri_61 написав:
а чего ж их не было (аукционов) в 2015- 2018 годах
надо было бы тогда загонять в бакс па28?
думаю, что нет!
Что тогда им мешало проводить аукционы ОВГЗ?
Ведь ничего с тех пор не изменилось!
Противостояние на востоке Украины осталось, никуда не делось! Обострение конфликта в любой момент есть вероятность.
А эти нерезы так и прут сейчас!
У меня ощущение, что это ВГЗ афёра!
Надо в экономику инвестиции привлекать, в развитие производства, а они из воздуха бабки делают.
Значит это афёра и она плохо закончится при малейшем шухере (для нерезов)

все изменилось. подключились к глобальной депозитарной системе. вот и деньги хлынули
kivin
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:16

  Alex2007 написав:да. да давайте по-интенсивнее агитируйте за бумаги. чтоб туда уже с завода бежали работяги побыстрее с криками "кто куда а я в ОВГЗ". Может побыстрее это божевилля и закончится. Страна парадоксов и маразмов.

да никто не агитирует.
кто хочет - тот вкладывается и подымают солидные барыши прямо сейчас.
а кто не хочет - те утешают себя курсом по 50 на горизонте...
escobar
 
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