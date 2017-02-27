а чего ж их не было (аукционов) в 2015- 2018 годахнадо было бы тогда загонять в бакс па28?думаю, что нет!Что тогда им мешало проводить аукционы ОВГЗ?Ведь ничего с тех пор не изменилось!Противостояние на востоке Украины осталось, никуда не делось! Обострение конфликта в любой момент есть вероятность.А эти нерезы так и прут сейчас!У меня ощущение, что это ВГЗ афёра!Надо в экономику инвестиции привлекать, в развитие производства, а они из воздуха бабки делают.Значит это афёра и она плохо закончится при малейшем шухере (для нерезов)