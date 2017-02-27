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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 лис, 2019 13:38
escobar написав: Yuri_61 написав:
Что тогда им мешало проводить аукционы ОВГЗ?
Ведь ничего с тех пор не изменилось!
Противостояние на востоке Украины осталось, никуда не делось! Обострение конфликта в любой момент есть вероятность.
А эти нерезы так и прут сейчас!
У меня ощущение, что это ВГЗ афёра!
Доходность ОВГЗ падает весь год, 90% вложений идет в купоны с долгосрочным погашением.
Странная какая-то афера выходит...
Ну взагалі-то коли хтось випускає=продає якісь боргові папери - він хоче ( чи йому треба ) :
- гроші терміново тут і зараз - а потім побачимо ( нас вже тут не буде )
- якимсь чином на цьому всьому планують заробити реально
То хтось уявляє - яка стратегія у наших ? І мета ?
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Puente
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Додано: Чет 07 лис, 2019 13:50
Puente написав: escobar написав: Yuri_61 написав:
Что тогда им мешало проводить аукционы ОВГЗ?
Ведь ничего с тех пор не изменилось!
Противостояние на востоке Украины осталось, никуда не делось! Обострение конфликта в любой момент есть вероятность.
А эти нерезы так и прут сейчас!
У меня ощущение, что это ВГЗ афёра!
Доходность ОВГЗ падает весь год, 90% вложений идет в купоны с долгосрочным погашением.
Странная какая-то афера выходит...
Ну взагалі-то коли хтось випускає=продає якісь боргові папери - він хоче ( чи йому треба ) :
- гроші терміново тут і зараз - а потім побачимо ( нас вже тут не буде )
- якимсь чином на цьому всьому планують заробити реально
То хтось уявляє - яка стратегія у наших ? І мета ?
Стратегия понятна, капитализировать финансовый рынок и привлечь капитал из за бугра.
Только вот заморские капиталисты пуганные, сцут вкладывать в суровый реальный сектор украинской экономики, с его разборками кидаловом заносами чинушам и повальной налоговой оптимизацией.
Потому влазить во всю эту грязь будут привычные к духу отечества тигипки и каломойши, а забугорные коты иметь свой процент через ОВГЗ.
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escobar
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Додано: Чет 07 лис, 2019 13:51
Как ни крути, но если даже россия в свое время ушла с 30 рублей за доллар на 60, то и нас ждет что-то подобное. Только вопрос времени. И все же здесь понимают, что это и произойдет. А сейчас опять психологически давят на нервы, как маньяк, напоказ снижая курс доллара по 10 копеек в день. Видимо, в сентябре результат устроил, хотят повторить.
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BenDover
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Додано: Чет 07 лис, 2019 13:55
BenDover написав:
Как ни крути, но если даже россия в свое время ушла с 30 рублей за доллар на 60, то и нас ждет что-то подобное. Только вопрос времени. И все же здесь понимают, что это и произойдет. А сейчас опять психологически давят на нервы, как маньяк, напоказ снижая курс доллара по 10 копеек в день. Видимо, в сентябре результат устроил, хотят повторить.
Большие выплаты по гривневым ОВГЗ начнутся не ранее чем через 2 года.
Однако долговато придется ждать.
И далеко не факт что инвесторы выйдут, а не захотят перевложиться, пускай даже под меньший процент...
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Додано: Чет 07 лис, 2019 14:08
...
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Чет 07 лис, 2019 14:09, всього редагувалось 1 раз.
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Yuri_61
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Додано: Чет 07 лис, 2019 14:08
да. да давайте по-интенсивнее агитируйте за бумаги. чтоб туда уже с завода бежали работяги побыстрее с криками "кто куда а я в ОВГЗ". Может побыстрее это божевилля и закончится. Страна парадоксов и маразмов.
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Alex2007
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Додано: Чет 07 лис, 2019 14:09
escobar написав:
Доходность ОВГЗ падает весь год, 90% вложений идет в купоны с долгосрочным погашением. Странная какая-то афера выходит...
Закладывается какая-то долгосрочная бімба, расхлёбывать которую нужно будет уже другой власти. А пока... танцуем
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Додано: Чет 07 лис, 2019 14:14
BenDover написав:
Закладывается какая-то долгосрочная бімба.
ну почему долгосрочная? в сл году должно жахнуть, объем взрывчатого "выщества" 380 млрд. грн.
Востаннє редагувалось Vostock
в Чет 07 лис, 2019 14:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 14:15
Yuri_61 написав:
а чего ж их не было (аукционов) в 2015- 2018 годах
надо было бы тогда загонять в бакс па28?
думаю, что нет!
Что тогда им мешало проводить аукционы ОВГЗ?
Ведь ничего с тех пор не изменилось!
Противостояние на востоке Украины осталось, никуда не делось! Обострение конфликта в любой момент есть вероятность.
А эти нерезы так и прут сейчас!
У меня ощущение, что это ВГЗ афёра!
Надо в экономику инвестиции привлекать, в развитие производства, а они из воздуха бабки делают.
Значит это афёра и она плохо закончится при малейшем шухере (для нерезов)
все изменилось. подключились к глобальной депозитарной системе. вот и деньги хлынули
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Додано: Чет 07 лис, 2019 14:16
Alex2007 написав:
да. да давайте по-интенсивнее агитируйте за бумаги. чтоб туда уже с завода бежали работяги побыстрее с криками "кто куда а я в ОВГЗ". Может побыстрее это божевилля и закончится. Страна парадоксов и маразмов.
да никто не агитирует.
кто хочет - тот вкладывается и подымают солидные барыши прямо сейчас.
а кто не хочет - те утешают себя курсом по 50 на горизонте...
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escobar
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