в мире очень много дешевых денег
и только 0.000001% пошел в украину
и это только начало
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 лис, 2019 14:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
в мире очень много дешевых денег
и только 0.000001% пошел в украину
и это только начало
Додано: Чет 07 лис, 2019 14:24
Спору нет.
Но:
1. в чём интерес государства выплачивать под 30% годовых в валюте?
2. В чем интерес государства отдавать почти половину бюджета на возврат долгов
3. Чем это может закончиться? Ведь гривна нашим "инвесторам" не нужна, а такой поток валюты (около 30% годовых) страна не генерирует?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 07 лис, 2019 14:25
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