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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2640264126422643

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 341
Не нижче 24.50
56%
191
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 341
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

в мире очень много дешевых денег
и только 0.000001% пошел в украину
и это только начало
kivin
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:24

  escobar написав:
  Alex2007 написав:да. да давайте по-интенсивнее агитируйте за бумаги. чтоб туда уже с завода бежали работяги побыстрее с криками "кто куда а я в ОВГЗ". Может побыстрее это божевилля и закончится. Страна парадоксов и маразмов.

да никто не агитирует.
кто хочет - тот вкладывается и подымают солидные барыши прямо сейчас.
а кто не хочет - те утешают себя курсом по 50 на горизонте...

Спору нет.
Но:
1. в чём интерес государства выплачивать под 30% годовых в валюте?
2. В чем интерес государства отдавать почти половину бюджета на возврат долгов
3. Чем это может закончиться? Ведь гривна нашим "инвесторам" не нужна, а такой поток валюты (около 30% годовых) страна не генерирует?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:25

  kivin написав:в мире очень много дешевых денег
и только 0.000001% пошел в украину
и это только начало


Интересно а какой у Вас аккаунт был до 01.10.2019? :mrgreen: :wink:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:30

  Вкладчик1234 написав:
  escobar написав:
  Alex2007 написав:да. да давайте по-интенсивнее агитируйте за бумаги. чтоб туда уже с завода бежали работяги побыстрее с криками "кто куда а я в ОВГЗ". Может побыстрее это божевилля и закончится. Страна парадоксов и маразмов.

да никто не агитирует.
кто хочет - тот вкладывается и подымают солидные барыши прямо сейчас.
а кто не хочет - те утешают себя курсом по 50 на горизонте...

Спору нет.
Но:
1. в чём интерес государства выплачивать под 30% годовых в валюте?
2. В чем интерес государства отдавать почти половину бюджета на возврат долгов
3. Чем это может закончиться? Ведь гривна нашим "инвесторам" не нужна, а такой поток валюты (около 30% годовых) страна не генерирует?

Осталось только разобратсо, откуда собственно нарисовались 30% в валюте :roll:

Если все дружно выйдут - то учитывая емкость украинского валютного рынка конечно все закончится кратной девальвацией.
Вот только сроки ожидания сего свершения я уже обрисовал.
escobar
 
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