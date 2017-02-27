|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 лис, 2019 14:23
в мире очень много дешевых денег
и только 0.000001% пошел в украину
и это только начало
-
kivin
-
-
- Повідомлень: 97
- З нами з: 01.10.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лис, 2019 14:24
escobar написав: Alex2007 написав:
да. да давайте по-интенсивнее агитируйте за бумаги. чтоб туда уже с завода бежали работяги побыстрее с криками "кто куда а я в ОВГЗ". Может побыстрее это божевилля и закончится. Страна парадоксов и маразмов.
да никто не агитирует.
кто хочет - тот вкладывается и подымают солидные барыши прямо сейчас.
а кто не хочет - те утешают себя курсом по 50 на горизонте...
Спору нет.
Но:
1. в чём интерес государства выплачивать под 30% годовых в валюте?
2. В чем интерес государства отдавать почти половину бюджета на возврат долгов
3. Чем это может закончиться? Ведь гривна нашим "инвесторам" не нужна, а такой поток валюты (около 30% годовых) страна не генерирует?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9654
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6365 раз.
- Подякували: 2570 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Чет 07 лис, 2019 14:25
kivin написав:
в мире очень много дешевых денег
и только 0.000001% пошел в украину
и это только начало
Интересно а какой у Вас аккаунт был до 01.10.2019?
-
Alex2007
-
-
- Повідомлень: 1772
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 827 раз.
- Подякували: 686 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 07 лис, 2019 14:30
Вкладчик1234 написав: escobar написав: Alex2007 написав:
да. да давайте по-интенсивнее агитируйте за бумаги. чтоб туда уже с завода бежали работяги побыстрее с криками "кто куда а я в ОВГЗ". Может побыстрее это божевилля и закончится. Страна парадоксов и маразмов.
да никто не агитирует.
кто хочет - тот вкладывается и подымают солидные барыши прямо сейчас.
а кто не хочет - те утешают себя курсом по 50 на горизонте...
Спору нет.
Но:
1. в чём интерес государства выплачивать под 30% годовых в валюте?
2. В чем интерес государства отдавать почти половину бюджета на возврат долгов
3. Чем это может закончиться? Ведь гривна нашим "инвесторам" не нужна, а такой поток валюты (около 30% годовых) страна не генерирует?
Осталось только разобратсо, откуда собственно нарисовались 30% в валюте
Если все дружно выйдут - то учитывая емкость украинского валютного рынка конечно все закончится кратной девальвацией.
Вот только сроки ожидания сего свершения я уже обрисовал.
-
escobar
-
-
- Повідомлень: 51
- З нами з: 30.05.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16145
|1947960
|
|
|6735
|1470203
|
|
|293
|34927
|
Сер 30 жов, 2019 15:14
Vint
|