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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2641264226432644

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 342
Не нижче 24.50
56%
191
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
41
Всього голосів : 342
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:05

  asti написав:Знаете, со ставкой 13% годовых уже стоит призадуматься, а стоит ли вкладываться в ОВГЗ - в Украине достаточно инструментов, которые перебивают такой прОцент.
Депозиты в некоторых банках - дают до 18,5 годовых с ежемесячной капитализацией.
Квартира возле метро в аренду - 20% годовых (10 собственно аренда +10% рост цены)
Ну и валюта - она тоже может подрасти...

не может быть одновременным рост цен на недвижимость и рост валюты
Вело
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Любые ситуации неоднозначны.

Так и тут - надо просто положить один листок с факторами укрепления и другой листок бумаги с факторами ослабления нацвалюты.


На первом листке с трендом укрепления будет такое:
1.В мире действительно много дешевых денег,они ищут сферы применения.
2.В самой Украине есть капиталы ,владельцы которой имеют инсайдерскую информацию, пытаться спрогнозировать то,что знают они бесполезно.
3.Сценарий обострения востока в принципе сейчас минимальный,а это был один из главных факторов,двигавших стрелку на валютном рынке вверх.
4.Проводится все-таки какая-то элементраная политика по устранению фантастического бардака в экономике, иными словами говоря - воровать стало чуток труднее, соответственно левых бабок в котле стало меньше.
5.Земля,фактор несколько переоценен, но еще никогда в истории мы не были так близки к изменениям в этой сфере.
6.Психологический фактор - укрепление длится не месяц и не два.
7.Бюджет ,где не будут раздавать лишних бабок - это фактор сдерживания инфляционных настроений, соответственно не только коррупционных бабок стало чуть-чуть меньше, но и розданных через бюджет, или через эмиссию.
8.Денег ,чтобы особо там закупать валюту в большом количестве нет ни у населения,ни у мелкого бизнеса,эта ситуация уже давно, и пока что ничего не изменится.

На втором листке будут факторы ослабления нацвалюты:
1.Как не крути - ОВГЗ-фактор временный, иными словами мы не Штаты и никогда даже не приблизимся на пушечный выстрел не только к ним, но и к любой развитой европейской стране,разве что когда-нибудь немного к странам бывшего соцблока,тем,что послабее.
2.Основные причины загнивания экономики - веселая тройка, пресловутые коррупция,монополизм,олигархия процветали,процветают и будут процветать.Никто в их сторону даже не смотрит.
3.Соотношение цен на внутреннем рынке Украины таково, что еще немного укрепления и будет выгодно все больше любыми путями белыми и черными ввозить импортные товары, продукты из той же Польши, а сальдо ведь и так отвратительное.
4.Нестабильность валютных курсов не способствует деловой активности, ничего не прогнозировано.
5.Жесткий бюджет, фискализация,направленная против мелочи,а не против акул приводит к тому что экономика ,похоже, войдет в стагнацию, а мы помним, что некий Бен Бернанке собирался разбрасывать деньги с вертолета.
6.Пресловутое недополучение доходов с таможни от недопоступлений по импорту давит на доходы бюджета в целом, и приводит к секвестру -опять же меньше денег - по мультэффекту экономика скатывается в стагнацию.


Ну от таке.
На самом деле - я лично никогда не игрался с валютой с целью угадать низы-верхи и заработать. Покупки были только с целью накопления с инвестиционными целями.

Весь этот год попытки заработать на валюте весьма рискованы,а вот относительно сбережений так в принципе все ОК.

90% участников форума имеют основной доход в гривне, соответственно ежемесячно можно купить больше свободно конвертируемой.

Так что в целом, мы все выигрываем от относительно низких курсов.

Еще жалеть возможно будем, господа,
когда долларово-евровая составляющая наших ежемесячных доходов уменьшиться.

Что касается конкретного курса имеем несколько как бы уже аксиом:

1.Катастрофы и похода к курсу 40 - не будет, что есть гуд.

2. 29 грн. за 1 доллар также не будет, эти ребята все-таки пытаются считать деньги ( вот даже сокращение чиновников плюс еще службы госстатистики массовое анонсировали и т.п.), что есть гуд.

3.Курсы 24, 24-50 и 25 - временные, поскольку основы прогнившей экономики остаются незыблемыми, что есть вери бед, так как я лично был бы за то, чтобы все у нас было ОК, и курс укреплялся по направлению к 22-23 ( к слову,я еще год-два назад на этом форуме неоднократно писал, что точка невозврата к этим курсам у нас еще не пройдена, и до сих пор остаюсь при своем мнении).

Одним словом, неплохо, было бы если бы твердо знали, что вскоре можно будет пересчитать ежемесячный дохо по 22-23 и иметь больше валюты постоянно,тогда за границей можно было бы поменять отель 3-4 звезды на 4-5 звезд :), но пока что структурных реформ я не вижу.
А как будет дальше - будем наблюдать.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:Интересно а какой у Вас аккаунт был до 01.10.2019?


Кстати мне он тоже кого-то очень сильно напоминает.. :)
Vostock
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:26

  kivin написав:
  asti написав:Знаете, со ставкой 13% годовых уже стоит призадуматься, а стоит ли вкладываться в ОВГЗ - в Украине достаточно инструментов, которые перебивают такой прОцент.
вам бы от теории перейти к практике
а то петросянить каждый умеет :mrgreen:
Так я и перешёл, начиная с февраля. У меня почти все в ОВГЗ//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:26

  escobar написав:
  Вкладчик1234 написав:
  escobar написав:Осталось только разобратсо, откуда собственно нарисовались 30% в валюте

Ставка в грн + ревал

Бюджет платит только не проценты, что в облигации указаны.

Не нужно додумывать лишнего.
На личный профит инвестора за счет других участников рынка, казначейству фиолетово.


Вот отсюда хотелось бы поподробнее. Ибо кто имеет шанс стать "инвестором с профитом", примерно, понятно, а вот кто эти "другие участники рынка", и насколько добровольно их в этом участие, кому-то может быть не очевидным.

Должен признать, что Вам удалось найти хороший эвфемизм для слова "афера".
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:28

  BenDover написав:
  escobar написав:Доходность ОВГЗ падает весь год, 90% вложений идет в купоны с долгосрочным погашением. Странная какая-то афера выходит...

Закладывается какая-то долгосрочная бімба, расхлёбывать которую нужно будет уже другой власти. А пока... танцуем

Не має ніякої афери, всі відповіді - на поверхні форуму. Все правильно робиться.
НБУ перекладає борги з $ в грн.
В 2020 потрібно дофіга віддавати $, от вони його і будть скуповувати, і понижати курс. А де ж $ брати? Правильно! У хомяків, заробітчан, експортерів.
В 2021-2022 потрібно буде віддавати грн. по ОВГЗ, то - надрукують!
А от потім виходці з ОВГЗ або обвалять курс, купуючи $, або на грн. куплять активи в країні.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:30

  Вело написав:
  asti написав:Квартира возле метро в аренду - 20% годовых (10 собственно аренда +10% рост цены)
Ну и валюта - она тоже может подрасти...

не может быть одновременным рост цен на недвижимость и рост валюты
Во-первых, я написал МОЖЕТ подрасти! Во-вторых, вполне возможен рост курса доллара на 5-10% и такой же рост недвиги. Только сильная девальвация (процентов на 20-30) способна этот рост остановить//)
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asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Соотношение цен на внутреннем рынке Украины таково, что еще немного укрепления и будет выгодно все больше любыми путями белыми и черными ввозить импортные товары, продукты из той же Польши, а сальдо ведь и так отвратительное.
Зображення
картошку импортируем, еще немного укрепимся и хлеб начнём.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:47

  headshaker написав:Ибо кто имеет шанс стать "инвестором с профитом", примерно, понятно, а вот кто эти "другие участники рынка", и насколько добровольно их в этом участие, кому-то может быть не очевидным.

Ну допустим загнанные в доллар по 29 алени. Или подрядчики, на которых за месяц резко сваливаются десятки миллиардов ликвидности из бюджета.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:57

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з.............07.11.2019............08.11.2019
дата розрахунку............06.11.2019............07.11.2019
Долар США...................2465,7612.............2451,5816
После полудня гривна еще символически укрепилась на 0.2 копейки.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия. Почти сразу же началось устойчивое снижение с небольшими паузами. К 12 потеряли 10 копеек. Попадание справочного курса в текущий диапазон котировок говорит о том, что активные торги начались достаточно поздно. Со старта торгов покупатели не спешили. Снова нельзя исключить, что старт покупкам дал регулятор.
После 12 начался рост. До обеда выросли на 5 копеек, после чего начался традиционный период стабильности. После обеда направление движения опять поменялось, опустились на 4 копейки. Официальный курс встретили котировками 24.5000 - 24.5300.
За день снижение составило 9 копеек от открытия и 7 копеек от вчерашнего закрытия.
Судя по отсутствию влияния роста котировок во второй половине сессии на итоговый результат, активная фаза торгов завершилась уже в начале этого роста.

Этот день в истории:
2017 - 2675.12 (-224)
2018 - 2789.69 (-338)

2016 - 2557.06
2015 - 2264.89
Сибарит
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