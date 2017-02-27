Додано: Чет 07 лис, 2019 15:14

Любые ситуации неоднозначны.Так и тут - надо просто положить один листок с факторами укрепления и другой листок бумаги с факторами ослабления нацвалюты.На первом листке с трендом укрепления будет такое:1.В мире действительно много дешевых денег,они ищут сферы применения.2.В самой Украине есть капиталы ,владельцы которой имеют инсайдерскую информацию, пытаться спрогнозировать то,что знают они бесполезно.3.Сценарий обострения востока в принципе сейчас минимальный,а это был один из главных факторов,двигавших стрелку на валютном рынке вверх.4.Проводится все-таки какая-то элементраная политика по устранению фантастического бардака в экономике, иными словами говоря - воровать стало чуток труднее, соответственно левых бабок в котле стало меньше.5.Земля,фактор несколько переоценен, но еще никогда в истории мы не были так близки к изменениям в этой сфере.6.Психологический фактор - укрепление длится не месяц и не два.7.Бюджет ,где не будут раздавать лишних бабок - это фактор сдерживания инфляционных настроений, соответственно не только коррупционных бабок стало чуть-чуть меньше, но и розданных через бюджет, или через эмиссию.8.Денег ,чтобы особо там закупать валюту в большом количестве нет ни у населения,ни у мелкого бизнеса,эта ситуация уже давно, и пока что ничего не изменится.На втором листке будут факторы ослабления нацвалюты:1.Как не крути - ОВГЗ-фактор временный, иными словами мы не Штаты и никогда даже не приблизимся на пушечный выстрел не только к ним, но и к любой развитой европейской стране,разве что когда-нибудь немного к странам бывшего соцблока,тем,что послабее.2.Основные причины загнивания экономики - веселая тройка, пресловутые коррупция,монополизм,олигархия процветали,процветают и будут процветать.Никто в их сторону даже не смотрит.3.Соотношение цен на внутреннем рынке Украины таково, что еще немного укрепления и будет выгодно все больше любыми путями белыми и черными ввозить импортные товары, продукты из той же Польши, а сальдо ведь и так отвратительное.4.Нестабильность валютных курсов не способствует деловой активности, ничего не прогнозировано.5.Жесткий бюджет, фискализация,направленная против мелочи,а не против акул приводит к тому что экономика ,похоже, войдет в стагнацию, а мы помним, что некий Бен Бернанке собирался разбрасывать деньги с вертолета.6.Пресловутое недополучение доходов с таможни от недопоступлений по импорту давит на доходы бюджета в целом, и приводит к секвестру -опять же меньше денег - по мультэффекту экономика скатывается в стагнацию.Ну от таке.На самом деле - я лично никогда не игрался с валютой с целью угадать низы-верхи и заработать. Покупки были только с целью накопления с инвестиционными целями.Весь этот год попытки заработать на валюте весьма рискованы,а вот относительно сбережений так в принципе все ОК.90% участников форума имеют основной доход в гривне, соответственно ежемесячно можно купить больше свободно конвертируемой.Так что в целом, мы все выигрываем от относительно низких курсов.Еще жалеть возможно будем, господа,когда долларово-евровая составляющая наших ежемесячных доходов уменьшиться.Что касается конкретного курса имеем несколько как бы уже аксиом:1.Катастрофы и похода к курсу 40 - не будет, что есть гуд.2. 29 грн. за 1 доллар также не будет, эти ребята все-таки пытаются считать деньги ( вот даже сокращение чиновников плюс еще службы госстатистики массовое анонсировали и т.п.), что есть гуд.3.Курсы 24, 24-50 и 25 - временные, поскольку основы прогнившей экономики остаются незыблемыми, что есть вери бед, так как я лично был бы за то, чтобы все у нас было ОК, и курс укреплялся по направлению к 22-23 ( к слову,я еще год-два назад на этом форуме неоднократно писал, что точка невозврата к этим курсам у нас еще не пройдена, и до сих пор остаюсь при своем мнении).Одним словом, неплохо, было бы если бы твердо знали, что вскоре можно будет пересчитать ежемесячный дохо по 22-23 и иметь больше валюты постоянно,тогда за границей можно было бы поменять отель 3-4 звезды на 4-5 звезд, но пока что структурных реформ я не вижу.А как будет дальше - будем наблюдать.