Цитата :
Банки, когда им не возвращают кредит, заводят разговоры о морали и законе. Когда же речь идет о том, что они сами не могут выполнить обязательства, обращаются за помощью к правительству.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 лис, 2019 16:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Цитата :
Банки, когда им не возвращают кредит, заводят разговоры о морали и законе. Когда же речь идет о том, что они сами не могут выполнить обязательства, обращаются за помощью к правительству.
Додано: Чет 07 лис, 2019 16:52
О ни фига себе,украинская по 23, турецкая по 16 ?
Действительно, я в этом году заметил на рынке,что даже в сезон почти все на рынке из фруктов-овощей дороже пол-доллара - лук,обычные не самые вкусные яблоки, картоха,не говоря уже о значительно более дорогих грушах и т.п. деликатессах.
В польских Бедронках, когда на тележках вывозят уцененные мясные изделия,
которым строк хранения остался 1-2 дня ,
реально ,как мне рассказывали до кулаков доходит,
толкут соотечественики морды друг другу,
пытаясь схватить фактически уже просрочку,потом в Украине это все толкается как наисвежайшее и с солидным профитом и не надо им никаких заработков на валюте, злотый опустился с 7-50 до 6-30.
Если эти ребятка из смартфонов не одумаются, они доиграются до
ф и н а н с о в о - э к о н о м и ч е с к о г о к р и з и с а,
точнее до очередной его серии, до римейка.
Додано: Чет 07 лис, 2019 17:17
Появились лимиты на аукцион во вторник.
6 мес - 300 млн грн
12 мес - 500 млн грн
3 года - 2,5 млрд грн
2 года доллары - 300 млн дол
Живите своим умом!
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