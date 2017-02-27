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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2642264326442645

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 342
Не нижче 24.50
56%
191
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
41
Всього голосів : 342
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Цитата :
Банки, когда им не возвращают кредит, заводят разговоры о морали и законе. Когда же речь идет о том, что они сами не могут выполнить обязательства, обращаются за помощью к правительству.
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:52

  vitaliian написав:
  Автор77 написав:Соотношение цен на внутреннем рынке Украины таково, что еще немного укрепления и будет выгодно все больше любыми путями белыми и черными ввозить импортные товары, продукты из той же Польши, а сальдо ведь и так отвратительное.
Зображення
картошку импортируем, еще немного укрепимся и хлеб начнём.



О ни фига себе,украинская по 23, турецкая по 16 ?
Действительно, я в этом году заметил на рынке,что даже в сезон почти все на рынке из фруктов-овощей дороже пол-доллара - лук,обычные не самые вкусные яблоки, картоха,не говоря уже о значительно более дорогих грушах и т.п. деликатессах.

В польских Бедронках, когда на тележках вывозят уцененные мясные изделия,
которым строк хранения остался 1-2 дня ,
реально ,как мне рассказывали до кулаков доходит,
толкут соотечественики морды друг другу,
пытаясь схватить фактически уже просрочку,потом в Украине это все толкается как наисвежайшее и с солидным профитом и не надо им никаких заработков на валюте, злотый опустился с 7-50 до 6-30.

Если эти ребятка из смартфонов не одумаются, они доиграются до

ф и н а н с о в о - э к о н о м и ч е с к о г о к р и з и с а,
точнее до очередной его серии, до римейка.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:17

Появились лимиты на аукцион во вторник.

6 мес - 300 млн грн
12 мес - 500 млн грн
3 года - 2,5 млрд грн

2 года доллары - 300 млн дол
Живите своим умом!
zzzzzz
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