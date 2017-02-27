Додано: Чет 07 лис, 2019 16:52

vitaliian написав: Автор77 написав: Соотношение цен на внутреннем рынке Украины таково, что еще немного укрепления и будет выгодно все больше любыми путями белыми и черными ввозить импортные товары, продукты из той же Польши, а сальдо ведь и так отвратительное. Соотношение цен на внутреннем рынке Украины таково, что еще немного укрепления и будет выгодно все больше любыми путями белыми и черными ввозить импортные товары, продукты из той же Польши, а сальдо ведь и так отвратительное.

картошку импортируем, еще немного укрепимся и хлеб начнём. картошку импортируем, еще немного укрепимся и хлеб начнём.

О ни фига себе,украинская по 23, турецкая по 16 ?Действительно, я в этом году заметил на рынке,что даже в сезон почти все на рынке из фруктов-овощей дороже пол-доллара - лук,обычные не самые вкусные яблоки, картоха,не говоря уже о значительно более дорогих грушах и т.п. деликатессах.В польских Бедронках, когда на тележках вывозят уцененные мясные изделия,которым строк хранения остался 1-2 дня ,реально ,как мне рассказывали до кулаков доходит,толкут соотечественики морды друг другу,пытаясь схватить фактически уже просрочку,потом в Украине это все толкается как наисвежайшее и с солидным профитом и не надо им никаких заработков на валюте, злотый опустился с 7-50 до 6-30.Если эти ребятка из смартфонов не одумаются, они доиграются доф и н а н с о в о - э к о н о м и ч е с к о г о к р и з и с а,точнее до очередной его серии, до римейка.