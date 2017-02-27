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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2642264326442645

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 342
Не нижче 24.50
56%
191
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
41
Всього голосів : 342
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Цитата :
Банки, когда им не возвращают кредит, заводят разговоры о морали и законе. Когда же речь идет о том, что они сами не могут выполнить обязательства, обращаются за помощью к правительству.
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:17

Появились лимиты на аукцион во вторник.

6 мес - 300 млн грн
12 мес - 500 млн грн
3 года - 2,5 млрд грн

2 года доллары - 300 млн дол
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:15

  zzzzzz написав:Появились лимиты на аукцион во вторник.

6 мес - 300 млн грн
12 мес - 500 млн грн
3 года - 2,5 млрд грн

2 года доллары - 300 млн дол



Ждём новые рекорды?

Нерезы друг другу глаза повыкалывают при таком смешном размещении,13 проколят вниз по доходности.

Такое впечатление,что опытный риэлтор пришёл в Минфин,он столкнул лбами жадных с авантюристами,расчётливых с торопливыми и мы на пороге обыкновенного чуда,однозначных бондов в гривне,пора манить семи и десятилетками горячих парней :!: :!:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:28

  somilitark написав:
  zzzzzz написав:Появились лимиты на аукцион во вторник.

6 мес - 300 млн грн
12 мес - 500 млн грн
3 года - 2,5 млрд грн

2 года доллары - 300 млн дол



Ждём новые рекорды?

Нерезы друг другу глаза повыкалывают при таком смешном размещении,13 проколят вниз по доходности.

Такое впечатление,что опытный риэлтор пришёл в Минфин,он столкнул лбами жадных с авантюристами,расчётливых с торопливыми и мы на пороге обыкновенного чуда,однозначных бондов в гривне,пора манить семи и десятилетками горячих парней :!: :!:

https://minfin.com.ua/2019/11/07/39638787/
isen
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:29

somilitark

В Минфине тупых тоже хватает.
Надо было ставить лимиты 30 июля когда 11 ( 15,5%) млрд за раз разместили, а потом 24 сентября сразу 13 млрд разместили ( 14,75%).

Вот тогда надо было лимиты ставить и снижать ставку, а не лить десятками миллиардов.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:41

  zzzzzz написав:somilitark

В Минфине тупых тоже хватает.
Надо было ставить лимиты 30 июля когда 11 ( 15,5%) млрд за раз разместили, а потом 24 сентября сразу 13 млрд разместили ( 14,75%).

Вот тогда надо было лимиты ставить и снижать ставку, а не лить десятками миллиардов.


Так скорее всего снижение ставки случайно получилось,ну что поделать,мы тут как слепые котята,предугадать весь цирк в 19-м году мало кто мог.
Но дальше будет ещё интереснее,ведь в мире полно горячих денег,могут порвать курс вниз со свистом :shock:

И сегодняшние уровни будут казаться очень неплохими(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:47

somilitark
Правда потом может быть очень больно

Доходы бюджета в октябре были на 2% ниже чем в прошлом октябре, но до новой команды не доходит что надо делать. Тут два вариант, или всех этих Бень-Шмень начать трусить, что очень сложно, либо резать расходы.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vitaliian написав:Зображення
картошку импортируем, еще немного укрепимся и хлеб начнём.

А чому б і ні)) Сам був в шоці, коли там на ринку в Аланії побачив роздрібні ціни по 4грн/кг)), при +38° без дощів і чорноземів.


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stryzhko
 
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