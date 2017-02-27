Цитата :
Банки, когда им не возвращают кредит, заводят разговоры о морали и законе. Когда же речь идет о том, что они сами не могут выполнить обязательства, обращаются за помощью к правительству.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 лис, 2019 16:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Цитата :
Банки, когда им не возвращают кредит, заводят разговоры о морали и законе. Когда же речь идет о том, что они сами не могут выполнить обязательства, обращаются за помощью к правительству.
Додано: Чет 07 лис, 2019 17:17
Появились лимиты на аукцион во вторник.
6 мес - 300 млн грн
12 мес - 500 млн грн
3 года - 2,5 млрд грн
2 года доллары - 300 млн дол
Живите своим умом!
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:15
Ждём новые рекорды?
Нерезы друг другу глаза повыкалывают при таком смешном размещении,13 проколят вниз по доходности.
Такое впечатление,что опытный риэлтор пришёл в Минфин,он столкнул лбами жадных с авантюристами,расчётливых с торопливыми и мы на пороге обыкновенного чуда,однозначных бондов в гривне,пора манить семи и десятилетками горячих парней
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:28
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:29
somilitark
В Минфине тупых тоже хватает.
Надо было ставить лимиты 30 июля когда 11 ( 15,5%) млрд за раз разместили, а потом 24 сентября сразу 13 млрд разместили ( 14,75%).
Вот тогда надо было лимиты ставить и снижать ставку, а не лить десятками миллиардов.
Живите своим умом!
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:41
Так скорее всего снижение ставки случайно получилось,ну что поделать,мы тут как слепые котята,предугадать весь цирк в 19-м году мало кто мог.
Но дальше будет ещё интереснее,ведь в мире полно горячих денег,могут порвать курс вниз со свистом
И сегодняшние уровни будут казаться очень неплохими(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:47
somilitark
Правда потом может быть очень больно
Доходы бюджета в октябре были на 2% ниже чем в прошлом октябре, но до новой команды не доходит что надо делать. Тут два вариант, или всех этих Бень-Шмень начать трусить, что очень сложно, либо резать расходы.
Живите своим умом!
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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