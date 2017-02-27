zzzzzz написав:somilitark Правда потом может быть очень больно
Доходы бюджета в октябре были на 2% ниже чем в прошлом октябре, но до новой команды не доходит что надо делать. Тут два вариант, или всех этих Бень-Шмень начать трусить, что очень сложно, либо резать расходы.
Ну так бюджет 2020 всего навсего на 5% номинально больше чем в этом году,это не резать расходы?
Думаю они и так режутся,учитывая реальную инфляцию,так что всё нормально,просто дефицит будет не 2.5%,а может быть 5% от ВВП. Глянуть на дефицит Амеров и Англии,то сразу покажется,что у нас не бюджет,а удушение народонаселения.
Бюджет мегаконсервативный,я бы например ярдов 20-30 направил на молодёжное кредитование(субсидии по банковским ставкам,чтобы реальная ипотека была не по 20,а по 10%),это бы запустило бы строительство,что дало бы мультипликативный эффект. Субсидии по ЖКХ уже урезали,большинство расходных статей бюджета приростают на слёзы,так что Вы видите одно,а я говорю,что с точки зрения макроэкономики всё отлично,относительно гуманности и того что обещал Зе,то конечно всё не так как было в кино.
А про курс можно забывать ,главное это эффект от прекращения транзита,все остальные факторы уже отыграны,главный прикольчик,что мы не рассмотрели главных факторов и пролетели мимо кассы
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
zzzzzz написав:somilitark Правда потом может быть очень больно
Доходы бюджета в октябре были на 2% ниже чем в прошлом октябре, но до новой команды не доходит что надо делать. Тут два вариант, или всех этих Бень-Шмень начать трусить, что очень сложно, либо резать расходы.
Митниця саботує ...в режимі транформації.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
zzzzzz написав:Появились лимиты на аукцион во вторник.
6 мес - 300 млн грн 12 мес - 500 млн грн 3 года - 2,5 млрд грн
2 года доллары - 300 млн дол
Ждём новые рекорды?
Нерезы друг другу глаза повыкалывают при таком смешном размещении,13 проколят вниз по доходности.
Такое впечатление,что опытный риэлтор пришёл в Минфин,он столкнул лбами жадных с авантюристами,расчётливых с торопливыми и мы на пороге обыкновенного чуда,однозначных бондов в гривне,пора манить семи и десятилетками горячих парней
Украинское экономическое чудо!
Вы можете называть солнце как Вам угодно,одно сути не меняет,оно светит и нет перспектив угасания
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Вкладчик1234 написав:в чём интерес государства выплачивать под 30% годовых в валюте?
Минфин планирует привлекать внешние заимствования в 2020 году под 8% Проект государственного бюджета на 2020 год, подготовленный правительством ко второму чтению, предполагает средневзвешенную ставку внешних заимствований около 8%, внутренних – около 14,6%. "Таким образом, внешние заимствования в 2020 году составят 32,5% общего объема поступлений, а внутренние – 67,5%", – отмечается в пояснительной записке. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158153
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
В Минфине тупых тоже хватает. Надо было ставить лимиты 30 июля когда 11 ( 15,5%) млрд за раз разместили, а потом 24 сентября сразу 13 млрд разместили ( 14,75%).
Вот тогда надо было лимиты ставить и снижать ставку, а не лить десятками миллиардов.
Так скорее всего снижение ставки случайно получилось,ну что поделать,мы тут как слепые котята,предугадать весь цирк в 19-м году мало кто мог. Но дальше будет ещё интереснее,ведь в мире полно горячих денег,могут порвать курс вниз со свистом
И сегодняшние уровни будут казаться очень неплохими(((
Так и тут - надо просто положить один листок с факторами укрепления и другой листок бумаги с факторами ослабления нацвалюты.
На первом листке с трендом укрепления будет такое: 1.В мире действительно много дешевых денег,они ищут сферы применения. 2.В самой Украине есть капиталы ,владельцы которой имеют инсайдерскую информацию, пытаться спрогнозировать то,что знают они бесполезно. 3.Сценарий обострения востока в принципе сейчас минимальный,а это был один из главных факторов,двигавших стрелку на валютном рынке вверх. 4.Проводится все-таки какая-то элементарная политика по устранению фантастического бардака в экономике, иными словами говоря - воровать стало чуток труднее, соответственно левых бабок в котле стало меньше. 5.Земля,фактор несколько переоценен, но еще никогда в истории мы не были так близки к изменениям в этой сфере. 6.Психологический фактор - укрепление длится не месяц и не два. 7.Бюджет ,где не будут раздавать лишних бабок - это фактор сдерживания инфляционных настроений, соответственно не только коррупционных бабок стало чуть-чуть меньше, но и розданных через бюджет, или через эмиссию. 8.Денег ,чтобы особо там закупать валюту в большом количестве нет ни у населения,ни у мелкого бизнеса,эта ситуация уже давно, и пока что ничего не изменится.
На втором листке будут факторы ослабления нацвалюты: 1.Как не крути - ОВГЗ-фактор временный, иными словами мы не Штаты и никогда даже не приблизимся на пушечный выстрел не только к ним, но и к любой развитой европейской стране,разве что когда-нибудь немного к странам бывшего соцблока,тем,что послабее. 2.Основные причины загнивания экономики - веселая тройка, пресловутые коррупция,монополизм,олигархия процветали,процветают и будут процветать.Никто в их сторону даже не смотрит. 3.Соотношение цен на внутреннем рынке Украины таково, что еще немного укрепления и будет выгодно все больше любыми путями белыми и черными ввозить импортные товары, продукты из той же Польши, а сальдо ведь и так отвратительное. 4.Нестабильность валютных курсов не способствует деловой активности, ничего не прогнозировано. 5.Жесткий бюджет, фискализация,направленная против мелочи,а не против акул приводит к тому что экономика ,похоже, войдет в стагнацию, а мы помним, что некий Бен Бернанке собирался разбрасывать деньги с вертолета. 6.Пресловутое недополучение доходов с таможни от недопоступлений по импорту давит на доходы бюджета в целом, и приводит к секвестру -опять же меньше денег - по мультэффекту экономика скатывается в стагнацию.
Ну от таке...
Благодарю за списки факторов, но я с ними категорично не согласен. Это больше напоминает, простите, слабо обоснованные желания чьи-то или видения, а не факторы, на которые можно твердо опираться при анализе перспектив девальвации/ревальвации.
Итак, критикую факторы ревальвации: 1. Что это за примитивщина - "много денег в мире"? Деньги в валюте не висят в воздухе обычно, они, как правило, уже где-то пристроены, а не выискивают как бы еще купить украинские ОВГЗ или землю. Раньше же этих денег было же столько же? 2. Ну, есть - думаю, что уже заметно поредевшие капиталы украинских олигархов. Всегда были и тоже обычно неплохо пристроены. Знать планы олигархов всем интересно, конечно, поэтому утаить эти планы не всегда возможно. Поэтому тот, кто охотится за ними, обычно добирается до них с той или иной степенью достоверности. Примеры приводить не буду, их найти не сложно. Как этот "фактор" влияет на ревальвацию гривны? 3. Вероятность сценария обострения на Востоке Украины снизилась, по-моему, с 70% до 50% с приходом нового Президента и его первых успешных дел. Но для зарубежных инвесторов этот фактор еще всегда на первых местах в вопросах оценки риска инвестиций. 4. Не согласен с такой постановкой вопроса. Предложу свою - воровать стало меньше возможностей по причине заметного уменьшения числа подходящих объектов для воровства. Другими словами - мы в целом стали беднее за пять лет!!! Основные причины - вооруженные конфликты, внешняя агрессия, сокращение численности населения. А причем воровство к валютному рынку? 5. Что касается земли, то возможно этот фактор еще и недооценен. Судить точно не берусь, но интуитивно я бы на месте инвестора держал ухо востро, если бы иногда появлялись доступные возможности купить землю за рубежом в качестве выгодного средства производства. 6. Психология это важно, конечно. Главное не переоценить этот фактор, когда валюта вдруг перестанет попадать на Межбанк по причине того, что экспорт зерновых закончился потому что запасы от последнего урожая когда-то же иссякнут. 7. Бюджет уже принят? Бюджет является стимулом для экономике и формирует дополнительный спрос, которого сейчас не хватает, что является причиной застоя в этом контексте. Вряд ли нынешнее правительство будет создавать дефицит гривны, а ля схема Ющенка. 8. Денег мало стало, как и населения, вернее платежеспособное население выехало из страны. Но в условиях, когда заработать становится труднее, желающих поучаствовать в валютных спекуляциях может стать существенно больше, неожиданно для всех. Ведь зачем вкладывать деньги в другие активы, которые не приносят доходов? Это подтверждается постоянно растущим количеством желающих купить валюту на локальных днищах.
Теперь покритикую факторы девальвации: 1. ОВГЗ фактор временный, это да. Но ничего не бывает таким долгим как что-то временное. Думаю, что с этим сталкивались в жизни все присутствующие. 2. Основные причины загнивания украинской экономики - неправильная внешняя и экономическая политика. Названные вами факторы являются вечными при капитализме и не все негативными. Олигархия это результат былого величия в темпах роста экономики Украины. Коррупция это результат прихода ПИИ в страну более 15 лет назад. Монополизм в ключевых областях это всеми признанное благо. Например, монополия государства на вооруженные силы. 3. Сальдо отвратительное? Ну, фиг его знает как они его считали раньше и как его реально надо бы считать в условиях выезда трудоспособного населения из страны и появления существенной статьи платежного баланса "деньги заробитчан". 4. Нестабильность валютных курсов не является тормозом экономики. С этой нестабильностью все давно научились бороться - заложили в цены валютные риски и вуаля. 5. Повторяю вопрос - бюджет уже принят? Что будет если правительство применит методику Кейнса и начнет разбрасывать деньги с вертолета? Будет подъем экономики не на пресловутые 3%, а значительно больше - возможно даже на 50% за 5 лет в соответствии с озвученными кем-то из власти экономическим планом. При этом инфляция будет обалденной, конечно, но безработица снизится до 0%. 6. По таможне... Заехал, пообщался с брокерами = стонут, что работы у них мало. Поэтому и недопоступление таможенных платежей. А таможенные платежи поступают с импорта, следовательно курс 25 грн за доллар для импортеров не подъемный на сегодня!!! С другой стороны экспортеры тоже стонут, что продать ничего не могут за рубеж кроме зерна... Налицо более глубокая проблема, чем обычные недопоступления в бюджет. Но не об этом мы сейчас.
Из всего сказанного следует, что все факторы слабенькие и ... гривна будет пока стабильной.
zzzzzz написав:Появились лимиты на аукцион во вторник.
6 мес - 300 млн грн 12 мес - 500 млн грн 3 года - 2,5 млрд грн
2 года доллары - 300 млн дол
Ждём новые рекорды?
Нерезы друг другу глаза повыкалывают при таком смешном размещении,13 проколят вниз по доходности.
Такое впечатление,что опытный риэлтор пришёл в Минфин,он столкнул лбами жадных с авантюристами,расчётливых с торопливыми и мы на пороге обыкновенного чуда,однозначных бондов в гривне,пора манить семи и десятилетками горячих парней
Минфин планирует привлекать внешние заимствования в 2020 году под 8% Проект государственного бюджета на 2020 год, подготовленный правительством ко второму чтению, предполагает средневзвешенную ставку внешних заимствований около 8%, внутренних – около 14,6%.
Такими темпами снижения ставок по гривнеОВДП, скоро доходность по ним будет ниже чем по баксоОВДП. Не, ну кули - самая надежная и стабильная, чего не снижать