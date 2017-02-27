Додано: Чет 07 лис, 2019 20:10

Автор77 написав: Любые ситуации неоднозначны.



Так и тут - надо просто положить один листок с факторами укрепления и другой листок бумаги с факторами ослабления нацвалюты.



На первом листке с трендом укрепления будет такое:

1.В мире действительно много дешевых денег,они ищут сферы применения.

2.В самой Украине есть капиталы ,владельцы которой имеют инсайдерскую информацию, пытаться спрогнозировать то,что знают они бесполезно.

3.Сценарий обострения востока в принципе сейчас минимальный,а это был один из главных факторов,двигавших стрелку на валютном рынке вверх.

4.Проводится все-таки какая-то элементарная политика по устранению фантастического бардака в экономике, иными словами говоря - воровать стало чуток труднее, соответственно левых бабок в котле стало меньше.

5.Земля,фактор несколько переоценен, но еще никогда в истории мы не были так близки к изменениям в этой сфере.

6.Психологический фактор - укрепление длится не месяц и не два.

7.Бюджет ,где не будут раздавать лишних бабок - это фактор сдерживания инфляционных настроений, соответственно не только коррупционных бабок стало чуть-чуть меньше, но и розданных через бюджет, или через эмиссию.

8.Денег ,чтобы особо там закупать валюту в большом количестве нет ни у населения,ни у мелкого бизнеса,эта ситуация уже давно, и пока что ничего не изменится.



На втором листке будут факторы ослабления нацвалюты:

1.Как не крути - ОВГЗ-фактор временный, иными словами мы не Штаты и никогда даже не приблизимся на пушечный выстрел не только к ним, но и к любой развитой европейской стране,разве что когда-нибудь немного к странам бывшего соцблока,тем,что послабее.

2.Основные причины загнивания экономики - веселая тройка, пресловутые коррупция,монополизм,олигархия процветали,процветают и будут процветать.Никто в их сторону даже не смотрит.

3.Соотношение цен на внутреннем рынке Украины таково, что еще немного укрепления и будет выгодно все больше любыми путями белыми и черными ввозить импортные товары, продукты из той же Польши, а сальдо ведь и так отвратительное.

4.Нестабильность валютных курсов не способствует деловой активности, ничего не прогнозировано.

5.Жесткий бюджет, фискализация,направленная против мелочи,а не против акул приводит к тому что экономика ,похоже, войдет в стагнацию, а мы помним, что некий Бен Бернанке собирался разбрасывать деньги с вертолета.

6.Пресловутое недополучение доходов с таможни от недопоступлений по импорту давит на доходы бюджета в целом, и приводит к секвестру -опять же меньше денег - по мультэффекту экономика скатывается в стагнацию.



Ну от таке...

Любые ситуации неоднозначны.Так и тут - надо просто положить один листок с факторами укрепления и другой листок бумаги с факторами ослабления нацвалюты.На первом листке с трендом укрепления будет такое:1.В мире действительно много дешевых денег,они ищут сферы применения.2.В самой Украине есть капиталы ,владельцы которой имеют инсайдерскую информацию, пытаться спрогнозировать то,что знают они бесполезно.3.Сценарий обострения востока в принципе сейчас минимальный,а это был один из главных факторов,двигавших стрелку на валютном рынке вверх.4.Проводится все-таки какая-то элементарная политика по устранению фантастического бардака в экономике, иными словами говоря - воровать стало чуток труднее, соответственно левых бабок в котле стало меньше.5.Земля,фактор несколько переоценен, но еще никогда в истории мы не были так близки к изменениям в этой сфере.6.Психологический фактор - укрепление длится не месяц и не два.7.Бюджет ,где не будут раздавать лишних бабок - это фактор сдерживания инфляционных настроений, соответственно не только коррупционных бабок стало чуть-чуть меньше, но и розданных через бюджет, или через эмиссию.8.Денег ,чтобы особо там закупать валюту в большом количестве нет ни у населения,ни у мелкого бизнеса,эта ситуация уже давно, и пока что ничего не изменится.На втором листке будут факторы ослабления нацвалюты:1.Как не крути - ОВГЗ-фактор временный, иными словами мы не Штаты и никогда даже не приблизимся на пушечный выстрел не только к ним, но и к любой развитой европейской стране,разве что когда-нибудь немного к странам бывшего соцблока,тем,что послабее.2.Основные причины загнивания экономики - веселая тройка, пресловутые коррупция,монополизм,олигархия процветали,процветают и будут процветать.Никто в их сторону даже не смотрит.3.Соотношение цен на внутреннем рынке Украины таково, что еще немного укрепления и будет выгодно все больше любыми путями белыми и черными ввозить импортные товары, продукты из той же Польши, а сальдо ведь и так отвратительное.4.Нестабильность валютных курсов не способствует деловой активности, ничего не прогнозировано.5.Жесткий бюджет, фискализация,направленная против мелочи,а не против акул приводит к тому что экономика ,похоже, войдет в стагнацию, а мы помним, что некий Бен Бернанке собирался разбрасывать деньги с вертолета.6.Пресловутое недополучение доходов с таможни от недопоступлений по импорту давит на доходы бюджета в целом, и приводит к секвестру -опять же меньше денег - по мультэффекту экономика скатывается в стагнацию.Ну от таке...

Благодарю за списки факторов, но я с ними категорично не согласен. Это больше напоминает, простите, слабо обоснованные желания чьи-то или видения, а не факторы, на которые можно твердо опираться при анализе перспектив девальвации/ревальвации.Итак, критикую факторы ревальвации:1. Что это за примитивщина - "много денег в мире"? Деньги в валюте не висят в воздухе обычно, они, как правило, уже где-то пристроены, а не выискивают как бы еще купить украинские ОВГЗ или землю. Раньше же этих денег было же столько же?2. Ну, есть - думаю, что уже заметно поредевшие капиталы украинских олигархов. Всегда были и тоже обычно неплохо пристроены. Знать планы олигархов всем интересно, конечно, поэтому утаить эти планы не всегда возможно. Поэтому тот, кто охотится за ними, обычно добирается до них с той или иной степенью достоверности. Примеры приводить не буду, их найти не сложно. Как этот "фактор" влияет на ревальвацию гривны?3. Вероятность сценария обострения на Востоке Украины снизилась, по-моему, с 70% до 50% с приходом нового Президента и его первых успешных дел. Но для зарубежных инвесторов этот фактор еще всегда на первых местах в вопросах оценки риска инвестиций.4. Не согласен с такой постановкой вопроса. Предложу свою - воровать стало меньше возможностей по причине заметного уменьшения числа подходящих объектов для воровства. Другими словами - мы в целом стали беднее за пять лет!!! Основные причины - вооруженные конфликты, внешняя агрессия, сокращение численности населения. А причем воровство к валютному рынку?5. Что касается земли, то возможно этот фактор еще и недооценен. Судить точно не берусь, но интуитивно я бы на месте инвестора держал ухо востро, если бы иногда появлялись доступные возможности купить землю за рубежом в качестве выгодного средства производства.6. Психология это важно, конечно. Главное не переоценить этот фактор, когда валюта вдруг перестанет попадать на Межбанк по причине того, что экспорт зерновых закончился потому что запасы от последнего урожая когда-то же иссякнут.7. Бюджет уже принят? Бюджет является стимулом для экономике и формирует дополнительный спрос, которого сейчас не хватает, что является причиной застоя в этом контексте. Вряд ли нынешнее правительство будет создавать дефицит гривны, а ля схема Ющенка.8. Денег мало стало, как и населения, вернее платежеспособное население выехало из страны. Но в условиях, когда заработать становится труднее, желающих поучаствовать в валютных спекуляциях может стать существенно больше, неожиданно для всех. Ведь зачем вкладывать деньги в другие активы, которые не приносят доходов? Это подтверждается постоянно растущим количеством желающих купить валюту на локальных днищах.Теперь покритикую факторы девальвации:1. ОВГЗ фактор временный, это да. Но ничего не бывает таким долгим как что-то временное. Думаю, что с этим сталкивались в жизни все присутствующие.2. Основные причины загнивания украинской экономики - неправильная внешняя и экономическая политика. Названные вами факторы являются вечными при капитализме и не все негативными. Олигархия это результат былого величия в темпах роста экономики Украины. Коррупция это результат прихода ПИИ в страну более 15 лет назад. Монополизм в ключевых областях это всеми признанное благо. Например, монополия государства на вооруженные силы.3. Сальдо отвратительное? Ну, фиг его знает как они его считали раньше и как его реально надо бы считать в условиях выезда трудоспособного населения из страны и появления существенной статьи платежного баланса "деньги заробитчан".4. Нестабильность валютных курсов не является тормозом экономики. С этой нестабильностью все давно научились бороться - заложили в цены валютные риски и вуаля.5. Повторяю вопрос - бюджет уже принят? Что будет если правительство применит методику Кейнса и начнет разбрасывать деньги с вертолета? Будет подъем экономики не на пресловутые 3%, а значительно больше - возможно даже на 50% за 5 лет в соответствии с озвученными кем-то из власти экономическим планом. При этом инфляция будет обалденной, конечно, но безработица снизится до 0%.6. По таможне... Заехал, пообщался с брокерами = стонут, что работы у них мало. Поэтому и недопоступление таможенных платежей. А таможенные платежи поступают с импорта, следовательно курс 25 грн за доллар для импортеров не подъемный на сегодня!!! С другой стороны экспортеры тоже стонут, что продать ничего не могут за рубеж кроме зерна... Налицо более глубокая проблема, чем обычные недопоступления в бюджет. Но не об этом мы сейчас.Из всего сказанного следует, что все факторы слабенькие и ... гривна будет пока стабильной.