RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2644264526462647

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 342
Не нижче 24.50
56%
191
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
41
Всього голосів : 342
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:52

Деньги заробитчан были всегда. 2014-2016 это всего лишь 5-я волна эмиграции. Почему эти деньги начали афишировать только сейчас? Похоже на манипуляцию. Раньше рассказывали про золото Полуботка, а сейчас народ поумнее стал и ему втюхивают про деньги заробитчан.
Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47
Moneta
 
Повідомлень: 2010
З нами з: 26.06.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:54

  Moneta написав:Почему эти деньги начали афишировать только сейчас? Похоже на манипуляцию.


Насколько я помню, просто поменялась методика, и деньги заробитчан год или два назад стали учитывать при подсчетах разных статданных.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13406
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3746 раз.
Подякували: 5518 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:58

  freeze написав:
  Moneta написав:Почему эти деньги начали афишировать только сейчас? Похоже на манипуляцию.


Насколько я помню, просто поменялась методика, и деньги заробитчан год или два назад стали учитывать при подсчетах разных статданных.



В 90е выехало в 5 раз больше народу, но никто не разгонял тему что мы утоним в деньгах заробитчан. Это тренд життя по новому.
Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47
Moneta
 
Повідомлень: 2010
З нами з: 26.06.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 21:07

«Мир сошел с ума из-за «бесплатных» денег»: миллиардер Рей Далио — об угрозе мировой экономике
https://ain.ua/2019/11/07/mir-soshel-s-uma-iz-za-besplatnyx-deneg-milliarder-rej-dalio-ob-ugroze-mirovoj-ekonomike/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9656
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6366 раз.
Подякували: 2571 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 22:12

  TylerTruman_ написав:на фондовому схоже ракета намічається 8) кінець року повинен бути цікавий ...

відкриття місяця було бичим для SP500, а сьогодні за тією ж формацією послідував Dow Jones, ... невідомо чи буде у Трампа другий термін, але до завершення поточного маємо ще биче ралі, ... тому логічно, що для гривні поки неактуальні глобальні фінансові загрози :roll:
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 425
З нами з: 11.06.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2644264526462647
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1613, 1614, 1615
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16145 1948253
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лис, 2019 17:08
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 672, 673, 674
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6735 1470267
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лис, 2019 15:38
maksimus silvestris
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 28, 29, 30
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
293 34953
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 жов, 2019 15:14
Vint

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (2613)
07.11.2019 21:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.