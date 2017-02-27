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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 лис, 2019 20:52
Деньги заробитчан были всегда. 2014-2016 это всего лишь 5-я волна эмиграции. Почему эти деньги начали афишировать только сейчас? Похоже на манипуляцию. Раньше рассказывали про золото Полуботка, а сейчас народ поумнее стал и ему втюхивают про деньги заробитчан.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 20:54
Насколько я помню, просто поменялась методика, и деньги заробитчан год или два назад стали учитывать при подсчетах разных статданных.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 07 лис, 2019 20:58
В 90е выехало в 5 раз больше народу, но никто не разгонял тему что мы утоним в деньгах заробитчан. Это тренд життя по новому.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 21:07
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Додано: Чет 07 лис, 2019 22:12
відкриття місяця було бичим для SP500, а сьогодні за тією ж формацією послідував Dow Jones, ... невідомо чи буде у Трампа другий термін, але до завершення поточного маємо ще биче ралі, ... тому логічно, що для гривні поки неактуальні глобальні фінансові загрози
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