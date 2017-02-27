Додано: Чет 07 лис, 2019 20:52

Деньги заробитчан были всегда. 2014-2016 это всего лишь 5-я волна эмиграции. Почему эти деньги начали афишировать только сейчас? Похоже на манипуляцию. Раньше рассказывали про золото Полуботка, а сейчас народ поумнее стал и ему втюхивают про деньги заробитчан.

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