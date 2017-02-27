Деньги заробитчан были всегда. 2014-2016 это всего лишь 5-я волна эмиграции. Почему эти деньги начали афишировать только сейчас? Похоже на манипуляцию. Раньше рассказывали про золото Полуботка, а сейчас народ поумнее стал и ему втюхивают про деньги заробитчан.
TylerTruman_ написав:на фондовому схоже ракета намічається кінець року повинен бути цікавий ...
відкриття місяця було бичим для SP500, а сьогодні за тією ж формацією послідував Dow Jones, ... невідомо чи буде у Трампа другий термін, але до завершення поточного маємо ще биче ралі, ... тому логічно, що для гривні поки неактуальні глобальні фінансові загрози
TylerTruman_ написав:на фондовому схоже ракета намічається кінець року повинен бути цікавий ...
відкриття місяця було бичим для SP500, а сьогодні за тією ж формацією послідував Dow Jones, ... невідомо чи буде у Трампа другий термін, але до завершення поточного маємо ще биче ралі, ... тому логічно, що для гривні поки неактуальні глобальні фінансові загрози
Здравствуйте . Ценю Ваше мнение.
Что Вы думаете о сроках ? ...один мой добрый приятель говорит о следующем ... ..как дойдем до 1.03 выходить из доллара и заходить в евро . ..но его очень беспокоит подписание торгового договора США -Китай
zzzzzz написав:Вероятно новость про аукцион по 4-х летних ОВГЗ подкосила Межбанк))))
не в курсі, технічно маю тільки питанння по рівню для аварійної посадки
упд, якщо фігура буде виконана по методичці, то захід на повторний тест 24, але по дорозі є підтримка, тому степ бай степ
попереджував перед початком тесту зверху 25 та лінії підтримки, ... фактично ціль фігури тест річного дна, на закритті минулого тижня затримав рівень 24,7, також на корекції до уваги фібо 50% = 24,19 ... далі будемо подивитися
TylerTruman_ написав:на фондовому схоже ракета намічається кінець року повинен бути цікавий ...
відкриття місяця було бичим для SP500, а сьогодні за тією ж формацією послідував Dow Jones, ... невідомо чи буде у Трампа другий термін, але до завершення поточного маємо ще биче ралі, ... тому логічно, що для гривні поки неактуальні глобальні фінансові загрози
Здравствуйте . Ценю Ваше мнение.
Что Вы думаете о сроках ? ...один мой добрый приятель говорит о следующем ... ..как дойдем до 1.03 выходить из доллара и заходить в евро . ..но его очень беспокоит подписание торгового договора США -Китай
Что думаете ??
моє імхо по євро раніше озвучував (для тих, хто завис в оному), після відскоку виходити на тесті 1,1 ... зараз напрям під озвучений рівень, а про розворот тренду поки рано говорити
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Чет 07 лис, 2019 22:43, всього редагувалось 1 раз.