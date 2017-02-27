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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2645264626472648>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 342
Не нижче 24.50
56%
191
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
41
Всього голосів : 342
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:52

Деньги заробитчан были всегда. 2014-2016 это всего лишь 5-я волна эмиграции. Почему эти деньги начали афишировать только сейчас? Похоже на манипуляцию. Раньше рассказывали про золото Полуботка, а сейчас народ поумнее стал и ему втюхивают про деньги заробитчан.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:54

  Moneta написав:Почему эти деньги начали афишировать только сейчас? Похоже на манипуляцию.


Насколько я помню, просто поменялась методика, и деньги заробитчан год или два назад стали учитывать при подсчетах разных статданных.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:58

  freeze написав:
  Moneta написав:Почему эти деньги начали афишировать только сейчас? Похоже на манипуляцию.


Насколько я помню, просто поменялась методика, и деньги заробитчан год или два назад стали учитывать при подсчетах разных статданных.



В 90е выехало в 5 раз больше народу, но никто не разгонял тему что мы утоним в деньгах заробитчан. Это тренд життя по новому.
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«Мир сошел с ума из-за «бесплатных» денег»: миллиардер Рей Далио — об угрозе мировой экономике
https://ain.ua/2019/11/07/mir-soshel-s-uma-iz-za-besplatnyx-deneg-milliarder-rej-dalio-ob-ugroze-mirovoj-ekonomike/
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 22:12

  TylerTruman_ написав:на фондовому схоже ракета намічається 8) кінець року повинен бути цікавий ...

відкриття місяця було бичим для SP500, а сьогодні за тією ж формацією послідував Dow Jones, ... невідомо чи буде у Трампа другий термін, але до завершення поточного маємо ще биче ралі, ... тому логічно, що для гривні поки неактуальні глобальні фінансові загрози :roll:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 22:20

  uaprofi написав:
  zzzzzz написав:не за 50 тыс.долларов как первый, а уже за 30 тыс.долларов.

не понятная тенденция
почему цена в долларах снижается?
это так гривна укрепляется?

всё просто - 1й раз взятку нёс посредник из хозотдела, за %
а 2й раз непосредственно первоисточник...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 22:24

  TylerTruman_ написав:
  TylerTruman_ написав:на фондовому схоже ракета намічається 8) кінець року повинен бути цікавий ...

відкриття місяця було бичим для SP500, а сьогодні за тією ж формацією послідував Dow Jones, ... невідомо чи буде у Трампа другий термін, але до завершення поточного маємо ще биче ралі, ... тому логічно, що для гривні поки неактуальні глобальні фінансові загрози :roll:



Здравствуйте .
Ценю Ваше мнение.

Что Вы думаете о сроках ?
...один мой добрый приятель говорит о следующем ...
..как дойдем до 1.03 выходить из доллара и заходить в евро .
..но его очень беспокоит подписание торгового договора США -Китай

Что думаете ??
холява
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 22:31

  TylerTruman_ написав:
  zzzzzz написав:Вероятно новость про аукцион по 4-х летних ОВГЗ подкосила Межбанк))))

не в курсі, технічно маю тільки питанння по рівню для аварійної посадки

упд, якщо фігура буде виконана по методичці, то захід на повторний тест 24, але по дорозі є підтримка, тому степ бай степ 8)

попереджував перед початком тесту зверху 25 та лінії підтримки, ... фактично ціль фігури тест річного дна, на закритті минулого тижня затримав рівень 24,7, також на корекції до уваги фібо 50% = 24,19 ... далі будемо подивитися :roll:
Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 22:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...еще хочу добавить про сегодня ...
Вечер закончился 24,63 на продажу .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 22:39

  холява написав:
  TylerTruman_ написав:
  TylerTruman_ написав:на фондовому схоже ракета намічається 8) кінець року повинен бути цікавий ...

відкриття місяця було бичим для SP500, а сьогодні за тією ж формацією послідував Dow Jones, ... невідомо чи буде у Трампа другий термін, але до завершення поточного маємо ще биче ралі, ... тому логічно, що для гривні поки неактуальні глобальні фінансові загрози :roll:



Здравствуйте .
Ценю Ваше мнение.

Что Вы думаете о сроках ?
...один мой добрый приятель говорит о следующем ...
..как дойдем до 1.03 выходить из доллара и заходить в евро .
..но его очень беспокоит подписание торгового договора США -Китай

Что думаете ??

моє імхо по євро раніше озвучував (для тих, хто завис в оному), після відскоку виходити на тесті 1,1 ... зараз напрям під озвучений рівень, а про розворот тренду поки рано говорити
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Чет 07 лис, 2019 22:43, всього редагувалось 1 раз.
TylerTruman_
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