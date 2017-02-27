холява
после 0,9
и если подпишут соглашение евро начнёт крепчать...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 лис, 2019 23:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сегодня имел разговор со знакомыми из нескольких сетевых магазинов электроники , в т.ч. из Фокса,
говорят, что этот год хуже предыдущего по осенним продажам и вообще в плане доходов,
им порезали мотивацию,бонусы,процентовку, т.е. теперь зарплаты именно тех ребят-знакомых упали до уровня плинтуса.
В небольших городках в фирмах помельче - так вообще руководство решило - "нет продаж-значит и нечем особо зарплату платить" и посадили девчонок продавцов мобилок тупо на минималку, не поверил вначале, но уверяют, что раньше получали 10 тыс. грн. в месяц, а сейчас 3200, или сколько там на руки после налогов остается от минималки.
Текучка конечно офигенная, но работать кому-то надо, понабирали малолеток девчонок без опыта 19-20 лет, с закупками товара проблемы, фирма объясняет - нет лишних денег на закупки.
Не все так хорошо в "датском королевстве" выходит
гниловато оно все,
пока не попотрошат жирных котов - ни фига в этой стране не будет,основная масса будет нищенствовать, а те кто пристроился - это не показатель, показатель здоровья экономики это как раз основная масса населения.
Может курсец не только из-за бумаг проседает,
но какое -то влияние имеет и то ,
что банально меньше выходит "лишних" денег,
которые можно схомячить у населения и у бизнеса.
Додано: Чет 07 лис, 2019 23:33
Так, справді говорять деякі аналітики. Але маю певний сумнів, адже євро міцніло на кожному загостренні "війни". І тоді це пояснювали тим, що євро ставав "безпечною гаванню". То чому зараз він також має рости? Адже пророкують що після підписання договору првабливими стануть знову ЕМ-и і їх активи. Для цього треба буде вийти з "гаваней". Якраз, у звязку з цим, можемо і побачити нарешті адекватну реакцію євро на дії ЄЦБ та реальний стан в економіці Німеччини та єврозони...
Підозрюю, ідем під 1,09 в головній валютній парі. Якщо попит на дорожезні німецькі залізяки (при наявності в рази дешевших турецьких та китайських) таки зявиться, то вже десь в лютому. Тоді і євро може підрости. А найбільше євро відреагує на вирішення російсько-української війни. Це, справді, зможе підкинути його до 1,18-1,2...
Якщо Нафтогаз вже всю заплановану валюту продав, то завтра корекція...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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