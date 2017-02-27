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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2645264626472648

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 342
Не нижче 24.50
56%
191
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
41
Всього голосів : 342
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 22:41

холява
после 0,9
и если подпишут соглашение евро начнёт крепчать...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 23:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сегодня имел разговор со знакомыми из нескольких сетевых магазинов электроники , в т.ч. из Фокса,
говорят, что этот год хуже предыдущего по осенним продажам и вообще в плане доходов,
им порезали мотивацию,бонусы,процентовку, т.е. теперь зарплаты именно тех ребят-знакомых упали до уровня плинтуса.

В небольших городках в фирмах помельче - так вообще руководство решило - "нет продаж-значит и нечем особо зарплату платить" и посадили девчонок продавцов мобилок тупо на минималку, не поверил вначале, но уверяют, что раньше получали 10 тыс. грн. в месяц, а сейчас 3200, или сколько там на руки после налогов остается от минималки.
Текучка конечно офигенная, но работать кому-то надо, понабирали малолеток девчонок без опыта 19-20 лет, с закупками товара проблемы, фирма объясняет - нет лишних денег на закупки.

Не все так хорошо в "датском королевстве" выходит

гниловато оно все,
пока не попотрошат жирных котов - ни фига в этой стране не будет,основная масса будет нищенствовать, а те кто пристроился - это не показатель, показатель здоровья экономики это как раз основная масса населения.

Может курсец не только из-за бумаг проседает,
но какое -то влияние имеет и то ,
что банально меньше выходит "лишних" денег,
которые можно схомячить у населения и у бизнеса.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 23:33

  edvardd написав:холява
после 0,9
и если подпишут соглашение евро начнёт крепчать...

Так, справді говорять деякі аналітики. Але маю певний сумнів, адже євро міцніло на кожному загостренні "війни". І тоді це пояснювали тим, що євро ставав "безпечною гаванню". То чому зараз він також має рости? Адже пророкують що після підписання договору првабливими стануть знову ЕМ-и і їх активи. Для цього треба буде вийти з "гаваней". Якраз, у звязку з цим, можемо і побачити нарешті адекватну реакцію євро на дії ЄЦБ та реальний стан в економіці Німеччини та єврозони...
Підозрюю, ідем під 1,09 в головній валютній парі. Якщо попит на дорожезні німецькі залізяки (при наявності в рази дешевших турецьких та китайських) таки зявиться, то вже десь в лютому. Тоді і євро може підрости. А найбільше євро відреагує на вирішення російсько-української війни. Це, справді, зможе підкинути його до 1,18-1,2...
Якщо Нафтогаз вже всю заплановану валюту продав, то завтра корекція... :wink:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 23:41

  Автор77 написав:
гниловато оно все,
пока не попотрошат жирных котов - ни фига в этой стране не будет,основная масса будет нищенствовать, а те кто пристроился - это не показатель, показатель здоровья экономики это как раз основная масса населения.


Товарищ зеленин, вы? Перелогиньтесь. Про отнять и поделить не актуально уже. Не работает как показывает история. Самому пахать надо.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 23:53

amtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:03

  Автор77 написав:Сегодня имел разговор со знакомыми из нескольких сетевых магазинов электроники , в т.ч. из Фокса,
говорят, что этот год хуже предыдущего по осенним продажам и вообще в плане доходов,
им порезали мотивацию,бонусы,процентовку, т.е. теперь зарплаты именно тех ребят-знакомых упали до уровня плинтуса.

В небольших городках в фирмах помельче - так вообще руководство решило - "нет продаж-значит и нечем особо зарплату платить" и посадили девчонок продавцов мобилок тупо на минималку, не поверил вначале, но уверяют, что раньше получали 10 тыс. грн. в месяц, а сейчас 3200, или сколько там на руки после налогов остается от минималки.
Текучка конечно офигенная, но работать кому-то надо, понабирали малолеток девчонок без опыта 19-20 лет, с закупками товара проблемы, фирма объясняет - нет лишних денег на закупки.

Не все так хорошо в "датском королевстве" выходит

гниловато оно все,
пока не попотрошат жирных котов - ни фига в этой стране не будет,основная масса будет нищенствовать, а те кто пристроился - это не показатель, показатель здоровья экономики это как раз основная масса населения.

Может курсец не только из-за бумаг проседает,
но какое -то влияние имеет и то ,
что банально меньше выходит "лишних" денег,
которые можно схомячить у населения и у бизнеса.
подтверждаю этот тренд , в Эпицентрах та же фигня - урезают з.п.продавцам, в интернет магазинах тоже. B2B пока держится хорошо
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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