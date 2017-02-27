RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2646264726482649>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 342
Не нижче 24.50
56%
191
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
41
Всього голосів : 342
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 23:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сегодня имел разговор со знакомыми из нескольких сетевых магазинов электроники , в т.ч. из Фокса,
говорят, что этот год хуже предыдущего по осенним продажам и вообще в плане доходов,
им порезали мотивацию,бонусы,процентовку, т.е. теперь зарплаты именно тех ребят-знакомых упали до уровня плинтуса.

В небольших городках в фирмах помельче - так вообще руководство решило - "нет продаж-значит и нечем особо зарплату платить" и посадили девчонок продавцов мобилок тупо на минималку, не поверил вначале, но уверяют, что раньше получали 10 тыс. грн. в месяц, а сейчас 3200, или сколько там на руки после налогов остается от минималки.
Текучка конечно офигенная, но работать кому-то надо, понабирали малолеток девчонок без опыта 19-20 лет, с закупками товара проблемы, фирма объясняет - нет лишних денег на закупки.

Не все так хорошо в "датском королевстве" выходит

гниловато оно все,
пока не попотрошат жирных котов - ни фига в этой стране не будет,основная масса будет нищенствовать, а те кто пристроился - это не показатель, показатель здоровья экономики это как раз основная масса населения.

Может курсец не только из-за бумаг проседает,
но какое -то влияние имеет и то ,
что банально меньше выходит "лишних" денег,
которые можно схомячить у населения и у бизнеса.
Автор77
 
Повідомлень: 484
З нами з: 09.11.16
Подякував: 56 раз.
Подякували: 621 раз.
 
Профіль
3
1
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 23:33

  edvardd написав:холява
после 0,9
и если подпишут соглашение евро начнёт крепчать...

Так, справді говорять деякі аналітики. Але маю певний сумнів, адже євро міцніло на кожному загостренні "війни". І тоді це пояснювали тим, що євро ставав "безпечною гаванню". То чому зараз він також має рости? Адже пророкують що після підписання договору првабливими стануть знову ЕМ-и і їх активи. Для цього треба буде вийти з "гаваней". Якраз, у звязку з цим, можемо і побачити нарешті адекватну реакцію євро на дії ЄЦБ та реальний стан в економіці Німеччини та єврозони...
Підозрюю, ідем під 1,09 в головній валютній парі. Якщо попит на дорожезні німецькі залізяки (при наявності в рази дешевших турецьких та китайських) таки зявиться, то вже десь в лютому. Тоді і євро може підрости. А найбільше євро відреагує на вирішення російсько-української війни. Це, справді, зможе підкинути його до 1,18-1,2...
Якщо Нафтогаз вже всю заплановану валюту продав, то завтра корекція... :wink:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3408
З нами з: 10.03.14
Подякував: 1842 раз.
Подякували: 2759 раз.
 
Профіль
2
4
12
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 00:03

  Автор77 написав:Сегодня имел разговор со знакомыми из нескольких сетевых магазинов электроники , в т.ч. из Фокса,
говорят, что этот год хуже предыдущего по осенним продажам и вообще в плане доходов,
им порезали мотивацию,бонусы,процентовку, т.е. теперь зарплаты именно тех ребят-знакомых упали до уровня плинтуса.

В небольших городках в фирмах помельче - так вообще руководство решило - "нет продаж-значит и нечем особо зарплату платить" и посадили девчонок продавцов мобилок тупо на минималку, не поверил вначале, но уверяют, что раньше получали 10 тыс. грн. в месяц, а сейчас 3200, или сколько там на руки после налогов остается от минималки.
Текучка конечно офигенная, но работать кому-то надо, понабирали малолеток девчонок без опыта 19-20 лет, с закупками товара проблемы, фирма объясняет - нет лишних денег на закупки.

Не все так хорошо в "датском королевстве" выходит

гниловато оно все,
пока не попотрошат жирных котов - ни фига в этой стране не будет,основная масса будет нищенствовать, а те кто пристроился - это не показатель, показатель здоровья экономики это как раз основная масса населения.

Может курсец не только из-за бумаг проседает,
но какое -то влияние имеет и то ,
что банально меньше выходит "лишних" денег,
которые можно схомячить у населения и у бизнеса.
подтверждаю этот тренд , в Эпицентрах та же фигня - урезают з.п.продавцам, в интернет магазинах тоже. B2B пока держится хорошо
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1532
З нами з: 12.08.17
Подякував: 2632 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 03:23

  zzzzzz написав:Как перестать орать :mrgreen: :mrgreen:

Прокуратура Киева задержала за месяц уже второго сотрудника НБУ который тоже обещал содействие в получении валютной лицензии, но уже дешевле, не за 50 тыс.долларов как первый, а уже за 30 тыс.долларов.
https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua ... =3&theater

Но самое ржачное что всего 6 часов тому назад, Нац.банк опубликовал ролик в котором директор департамента лицензирования Александр Бевз, рассказывал, что лицензию за взятку получить невозможно, и тд. и т.п. :lol:
https://www.facebook.com/NationalBankOf ... 0/?__xts__

А что клиенты задержанных таки получили лицензию "за взятку"?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2398
З нами з: 09.09.14
Подякував: 807 раз.
Подякували: 871 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 06:42

  Автор77 написав:Сегодня имел разговор со знакомыми из нескольких сетевых магазинов электроники , в т.ч. из Фокса,
говорят, что этот год хуже предыдущего по осенним продажам и вообще в плане доходов,
им порезали мотивацию,бонусы,процентовку, т.е. теперь зарплаты именно тех ребят-знакомых упали до уровня плинтуса.

В небольших городках в фирмах помельче - так вообще руководство решило - "нет продаж-значит и нечем особо зарплату платить" и посадили девчонок продавцов мобилок тупо на минималку, не поверил вначале, но уверяют, что раньше получали 10 тыс. грн. в месяц, а сейчас 3200, или сколько там на руки после налогов остается от минималки.
Текучка конечно офигенная, но работать кому-то надо, понабирали малолеток девчонок без опыта 19-20 лет, с закупками товара проблемы, фирма объясняет - нет лишних денег на закупки.

Не все так хорошо в "датском королевстве" выходит

гниловато оно все,
пока не попотрошат жирных котов - ни фига в этой стране не будет,основная масса будет нищенствовать, а те кто пристроился - это не показатель, показатель здоровья экономики это как раз основная масса населения.

Может курсец не только из-за бумаг проседает,
но какое -то влияние имеет и то ,
что банально меньше выходит "лишних" денег,
которые можно схомячить у населения и у бизнеса.

Не захожу в эту сеть уже лет пять.
После того как отказывались продать принтер без страховки. Так получилось, что у меня был их подарочный сертификат и нужно было его потратить на нужды школы.
Пусть теперь не ноют.
Vint
 
Повідомлень: 1255
З нами з: 14.07.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 08:59

Итого - после доработки ко второму чтению бюджет примерно выглядит так:

Возвращение долгов - 438 млрд. грн.- 37% доходной части бюджета

МВД, ГПУ, СБУ, ГБР, НАЗК, АКС, МО, САП и тд - 273 млрд. грн. - 20%, при этом, Министерству обороны из этого меньше половины

на оставшиеся 40 % процентов заработка приходится развитие страны, дороги, поддержание ЖКХ и ремонт инфраструктуры, медицина, образование, наука, содержание госслужащих и тд и тп

Выглядит как какая-то безнадега, временно спасают планы на заимствования разные, а так опять непонятно откуда будут расти ноги обещанного большого скачка в 40 процентов в ближайшие годы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13413
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3746 раз.
Подякували: 5522 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Возвращение долгов - 438 млрд. грн.- 37% доходной части бюджета

Запозичення 342,5 млрд, тому, фактично, на повернення боргів піде 95,5 млрд гривень.
Востаннє редагувалось lapay в П'ят 08 лис, 2019 09:05, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8843
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1079 раз.
Подякували: 1173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:04

  yama написав:
  Автор77 написав:Сегодня имел разговор со знакомыми из нескольких сетевых магазинов электроники , в т.ч. из Фокса,
говорят, что этот год хуже предыдущего по осенним продажам и вообще в плане доходов,
им порезали мотивацию,бонусы,процентовку, т.е. теперь зарплаты именно тех ребят-знакомых упали до уровня плинтуса.

В небольших городках в фирмах помельче - так вообще руководство решило - "нет продаж-значит и нечем особо зарплату платить" и посадили девчонок продавцов мобилок тупо на минималку, не поверил вначале, но уверяют, что раньше получали 10 тыс. грн. в месяц, а сейчас 3200, или сколько там на руки после налогов остается от минималки.
Текучка конечно офигенная, но работать кому-то надо, понабирали малолеток девчонок без опыта 19-20 лет, с закупками товара проблемы, фирма объясняет - нет лишних денег на закупки.

Не все так хорошо в "датском королевстве" выходит

гниловато оно все,
пока не попотрошат жирных котов - ни фига в этой стране не будет,основная масса будет нищенствовать, а те кто пристроился - это не показатель, показатель здоровья экономики это как раз основная масса населения.

Может курсец не только из-за бумаг проседает,
но какое -то влияние имеет и то ,
что банально меньше выходит "лишних" денег,
которые можно схомячить у населения и у бизнеса.
подтверждаю этот тренд , в Эпицентрах та же фигня - урезают з.п.продавцам, в интернет магазинах тоже. B2B пока держится хорошо

Куда худшая ситуация с ростом задолженности по зарплате по стране в целом.
Я тут уже писал, но меня потерли, что пару недель назад на трасе Киев-Ковель "попал" на акцию учителей Житомирской области, которые перекрыли дорогу из-за невыплат денег с июля. Так они рассказали, что только по Житомирщине и только по педагогам бюджет должен 60 млн.
Вчера был в соцстрахе, задержка по больничным уже несколько месяцев, путевки и новогодние подарки для детей отменили..
EvgCapp
 
Повідомлень: 97
З нами з: 21.05.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:13

  lapay написав:
  freeze написав:Возвращение долгов - 438 млрд. грн.- 37% доходной части бюджета

Запозичення 342,5 млрд, тому, фактично, на повернення боргів піде 95,5 млрд гривень.


Это называется иллюзия, что на возврат долгов пойдет лишь 95,5 миллиардов.

На самом деле на возврат долгов пойдет 438 млрд - 37 процентов заработков, а на новые долги + оставшуюся не очень большую часть заработка мы будем выплачивать зарплаты бюджетникам, финансировать медицину и далее по моему списку.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13413
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3746 раз.
Подякували: 5522 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:22

  freeze написав:
  lapay написав:
  freeze написав:Возвращение долгов - 438 млрд. грн.- 37% доходной части бюджета

Запозичення 342,5 млрд, тому, фактично, на повернення боргів піде 95,5 млрд гривень.


Это называется иллюзия, что на возврат долгов пойдет лишь 95,5 миллиардов.

На самом деле на возврат долгов пойдет 438 млрд - 37 процентов заработков, а на новые долги + оставшуюся не очень большую часть заработка мы будем выплачивать зарплаты бюджетникам, финансировать медицину и далее по моему списку.

Впринципе теоретически эту ситуацию можно поддерживать чуть ли не бесконечно, "рефинансируя" старые долги новыми, и таким образом откладывая возврат долга "в бесконечность"

Но по всей видимости мы на пике "бесплатных денег". Дальше ситуация или будет поддерживаться "как есть", или разворот.

Уже даже самым "далёким" Центральным Банкам дошло, что накачка деньгами приводит только к надуванию пузырей, и никак не стимулирует "реальный сектор".
Соответственно финансовый сектор жиреет не прикладывая никаких усилий (посмотрите на наш "банковский сектор", с прибылями дырявого Привата, и на "реальный сектор", которому проще закрыться), а реальный сектор не имеет доступа к деньгам (т.к. рискован, и не так доходен)

Так что не стоит надеяться, что "этот праздник будет вечным" :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 08 лис, 2019 09:24, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9660
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6367 раз.
Подякували: 2574 раз.
 
Профіль
3
1
3
  #<1 ... 2646264726482649>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Василь-Рівне і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 672, 673, 674
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6736 1470379
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лис, 2019 10:21
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1613, 1614, 1615
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16148 1948838
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лис, 2019 09:22
Vitaka
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 28, 29, 30
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
293 34988
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 жов, 2019 15:14
Vint

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78474)
08.11.2019 10:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.