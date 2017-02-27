Сегодня имел разговор со знакомыми из нескольких сетевых магазинов электроники , в т.ч. из Фокса, говорят, что этот год хуже предыдущего по осенним продажам и вообще в плане доходов, им порезали мотивацию,бонусы,процентовку, т.е. теперь зарплаты именно тех ребят-знакомых упали до уровня плинтуса.
В небольших городках в фирмах помельче - так вообще руководство решило - "нет продаж-значит и нечем особо зарплату платить" и посадили девчонок продавцов мобилок тупо на минималку, не поверил вначале, но уверяют, что раньше получали 10 тыс. грн. в месяц, а сейчас 3200, или сколько там на руки после налогов остается от минималки. Текучка конечно офигенная, но работать кому-то надо, понабирали малолеток девчонок без опыта 19-20 лет, с закупками товара проблемы, фирма объясняет - нет лишних денег на закупки.
Не все так хорошо в "датском королевстве" выходит
гниловато оно все, пока не попотрошат жирных котов - ни фига в этой стране не будет,основная масса будет нищенствовать, а те кто пристроился - это не показатель, показатель здоровья экономики это как раз основная масса населения.
Может курсец не только из-за бумаг проседает, но какое -то влияние имеет и то , что банально меньше выходит "лишних" денег, которые можно схомячить у населения и у бизнеса.
edvardd написав:холява после 0,9 и если подпишут соглашение евро начнёт крепчать...
Так, справді говорять деякі аналітики. Але маю певний сумнів, адже євро міцніло на кожному загостренні "війни". І тоді це пояснювали тим, що євро ставав "безпечною гаванню". То чому зараз він також має рости? Адже пророкують що після підписання договору првабливими стануть знову ЕМ-и і їх активи. Для цього треба буде вийти з "гаваней". Якраз, у звязку з цим, можемо і побачити нарешті адекватну реакцію євро на дії ЄЦБ та реальний стан в економіці Німеччини та єврозони... Підозрюю, ідем під 1,09 в головній валютній парі. Якщо попит на дорожезні німецькі залізяки (при наявності в рази дешевших турецьких та китайських) таки зявиться, то вже десь в лютому. Тоді і євро може підрости. А найбільше євро відреагує на вирішення російсько-української війни. Це, справді, зможе підкинути його до 1,18-1,2... Якщо Нафтогаз вже всю заплановану валюту продав, то завтра корекція...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Автор77 написав:Сегодня имел разговор со знакомыми из нескольких сетевых магазинов электроники , в т.ч. из Фокса, говорят, что этот год хуже предыдущего по осенним продажам и вообще в плане доходов, им порезали мотивацию,бонусы,процентовку, т.е. теперь зарплаты именно тех ребят-знакомых упали до уровня плинтуса.
В небольших городках в фирмах помельче - так вообще руководство решило - "нет продаж-значит и нечем особо зарплату платить" и посадили девчонок продавцов мобилок тупо на минималку, не поверил вначале, но уверяют, что раньше получали 10 тыс. грн. в месяц, а сейчас 3200, или сколько там на руки после налогов остается от минималки. Текучка конечно офигенная, но работать кому-то надо, понабирали малолеток девчонок без опыта 19-20 лет, с закупками товара проблемы, фирма объясняет - нет лишних денег на закупки.
Не все так хорошо в "датском королевстве" выходит
гниловато оно все, пока не попотрошат жирных котов - ни фига в этой стране не будет,основная масса будет нищенствовать, а те кто пристроился - это не показатель, показатель здоровья экономики это как раз основная масса населения.
Может курсец не только из-за бумаг проседает, но какое -то влияние имеет и то , что банально меньше выходит "лишних" денег, которые можно схомячить у населения и у бизнеса.
подтверждаю этот тренд , в Эпицентрах та же фигня - урезают з.п.продавцам, в интернет магазинах тоже. B2B пока держится хорошо
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Автор77 написав:Сегодня имел разговор со знакомыми из нескольких сетевых магазинов электроники , в т.ч. из Фокса, говорят, что этот год хуже предыдущего по осенним продажам и вообще в плане доходов, им порезали мотивацию,бонусы,процентовку, т.е. теперь зарплаты именно тех ребят-знакомых упали до уровня плинтуса.
В небольших городках в фирмах помельче - так вообще руководство решило - "нет продаж-значит и нечем особо зарплату платить" и посадили девчонок продавцов мобилок тупо на минималку, не поверил вначале, но уверяют, что раньше получали 10 тыс. грн. в месяц, а сейчас 3200, или сколько там на руки после налогов остается от минималки. Текучка конечно офигенная, но работать кому-то надо, понабирали малолеток девчонок без опыта 19-20 лет, с закупками товара проблемы, фирма объясняет - нет лишних денег на закупки.
Не все так хорошо в "датском королевстве" выходит
гниловато оно все, пока не попотрошат жирных котов - ни фига в этой стране не будет,основная масса будет нищенствовать, а те кто пристроился - это не показатель, показатель здоровья экономики это как раз основная масса населения.
Может курсец не только из-за бумаг проседает, но какое -то влияние имеет и то , что банально меньше выходит "лишних" денег, которые можно схомячить у населения и у бизнеса.
Не захожу в эту сеть уже лет пять. После того как отказывались продать принтер без страховки. Так получилось, что у меня был их подарочный сертификат и нужно было его потратить на нужды школы. Пусть теперь не ноют.
Автор77 написав:Сегодня имел разговор со знакомыми из нескольких сетевых магазинов электроники , в т.ч. из Фокса, говорят, что этот год хуже предыдущего по осенним продажам и вообще в плане доходов, им порезали мотивацию,бонусы,процентовку, т.е. теперь зарплаты именно тех ребят-знакомых упали до уровня плинтуса.
В небольших городках в фирмах помельче - так вообще руководство решило - "нет продаж-значит и нечем особо зарплату платить" и посадили девчонок продавцов мобилок тупо на минималку, не поверил вначале, но уверяют, что раньше получали 10 тыс. грн. в месяц, а сейчас 3200, или сколько там на руки после налогов остается от минималки. Текучка конечно офигенная, но работать кому-то надо, понабирали малолеток девчонок без опыта 19-20 лет, с закупками товара проблемы, фирма объясняет - нет лишних денег на закупки.
Не все так хорошо в "датском королевстве" выходит
гниловато оно все, пока не попотрошат жирных котов - ни фига в этой стране не будет,основная масса будет нищенствовать, а те кто пристроился - это не показатель, показатель здоровья экономики это как раз основная масса населения.
Может курсец не только из-за бумаг проседает, но какое -то влияние имеет и то , что банально меньше выходит "лишних" денег, которые можно схомячить у населения и у бизнеса.
подтверждаю этот тренд , в Эпицентрах та же фигня - урезают з.п.продавцам, в интернет магазинах тоже. B2B пока держится хорошо
Куда худшая ситуация с ростом задолженности по зарплате по стране в целом. Я тут уже писал, но меня потерли, что пару недель назад на трасе Киев-Ковель "попал" на акцию учителей Житомирской области, которые перекрыли дорогу из-за невыплат денег с июля. Так они рассказали, что только по Житомирщине и только по педагогам бюджет должен 60 млн. Вчера был в соцстрахе, задержка по больничным уже несколько месяцев, путевки и новогодние подарки для детей отменили..
freeze написав:Возвращение долгов - 438 млрд. грн.- 37% доходной части бюджета
Запозичення 342,5 млрд, тому, фактично, на повернення боргів піде 95,5 млрд гривень.
Это называется иллюзия, что на возврат долгов пойдет лишь 95,5 миллиардов.
На самом деле на возврат долгов пойдет 438 млрд - 37 процентов заработков, а на новые долги + оставшуюся не очень большую часть заработка мы будем выплачивать зарплаты бюджетникам, финансировать медицину и далее по моему списку.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Возвращение долгов - 438 млрд. грн.- 37% доходной части бюджета
Запозичення 342,5 млрд, тому, фактично, на повернення боргів піде 95,5 млрд гривень.
Это называется иллюзия, что на возврат долгов пойдет лишь 95,5 миллиардов.
На самом деле на возврат долгов пойдет 438 млрд - 37 процентов заработков, а на новые долги + оставшуюся не очень большую часть заработка мы будем выплачивать зарплаты бюджетникам, финансировать медицину и далее по моему списку.
Впринципе теоретически эту ситуацию можно поддерживать чуть ли не бесконечно, "рефинансируя" старые долги новыми, и таким образом откладывая возврат долга "в бесконечность"
Но по всей видимости мы на пике "бесплатных денег". Дальше ситуация или будет поддерживаться "как есть", или разворот.
Уже даже самым "далёким" Центральным Банкам дошло, что накачка деньгами приводит только к надуванию пузырей, и никак не стимулирует "реальный сектор". Соответственно финансовый сектор жиреет не прикладывая никаких усилий (посмотрите на наш "банковский сектор", с прибылями дырявого Привата, и на "реальный сектор", которому проще закрыться), а реальный сектор не имеет доступа к деньгам (т.к. рискован, и не так доходен)
Так что не стоит надеяться, что "этот праздник будет вечным"
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 08 лис, 2019 09:24, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин