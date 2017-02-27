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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:24
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escobar
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:28
freeze написав:
МВД, ГПУ, СБУ, ГБР, НАЗК, АКС, МО, САП и тд - 273 млрд. грн. - 20%, при этом, Министерству обороны из этого меньше половины
Я бы этим всем дармоедам максимум 50 млрд выделил бы. И то много.
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Alex2007
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:34
uaprofi написав: zzzzzz написав:
не за 50 тыс.долларов как первый, а уже за 30 тыс.долларов.
не понятная тенденция
почему цена в долларах снижается?
это так гривна укрепляется?
Ні, це неприхована дискримінація жінок. Нехтування їхніми правами. Чоловікові давали $50.000 за ту ж саму роботу, а матері-одиначці майже вдвічі менше - $30.000. Феміністичний рух має звернути пильну увагу на цю кричущу несправедливість та організувати публічні виступи на захист прав жінок-службовців.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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centurionus
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:36
freeze написав:
Итого - после доработки ко второму чтению бюджет примерно выглядит так:
Возвращение долгов - 438 млрд. грн.- 37% доходной части бюджета
МВД, ГПУ, СБУ, ГБР, НАЗК, АКС, МО, САП и тд - 273 млрд. грн. - 20%, при этом, Министерству обороны из этого меньше половины
на оставшиеся 40 % процентов заработка приходится развитие страны, дороги, поддержание ЖКХ и ремонт инфраструктуры, медицина, образование, наука, содержание госслужащих и тд и тп
Выглядит как какая-то безнадега, временно спасают планы на заимствования разные, а так опять непонятно откуда будут расти ноги обещанного большого скачка в 40 процентов в ближайшие годы.
Представьте, что приток новых денег "пересох".
1. Не возвращать долги - нельзя
2. Урезать силовиков - тоже "нельзя"
3. Где взять денег на отдачу долгов, если новых денег не дают?
4. Кто остался в виде "резерва", или "новой нефти"? Правильно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:11
Автор77 написав:
гниловато оно все,
пока не попотрошат жирных котов - ни фига в этой стране не будет,основная масса будет нищенствовать, а те кто пристроился - это не показатель, показатель здоровья экономики это как раз основная масса населения.
На украине никого кроме жирных котов нет и в обозримом будущем не появится - потому что кроме алегаторов никто не способен выживать на длинной дистанции в наших суровых условиях реального сектора экономики.
Пока не изменится представление большей части населения о собственности, пока не появятся законные механизмы защиты своего имущества - ни о каком росте благосостояния ширнармасс не может идти и речи.
Для бизнеса простого васи разумная окупаемость вложенных средств должна быть за 2-3 года максимум, с соответствующей рентабельностью, а потом чмоки всем в этом чате.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:16
yama написав: Автор77 написав:
Сегодня имел разговор со знакомыми из нескольких сетевых магазинов электроники , в т.ч. из Фокса,
говорят, что этот год хуже предыдущего по осенним продажам и вообще в плане доходов,
им порезали мотивацию,бонусы,процентовку, т.е. теперь зарплаты именно тех ребят-знакомых упали до уровня плинтуса.
В небольших городках в фирмах помельче - так вообще руководство решило - "нет продаж-значит и нечем особо зарплату платить" и посадили девчонок продавцов мобилок тупо на минималку, не поверил вначале, но уверяют, что раньше получали 10 тыс. грн. в месяц, а сейчас 3200, или сколько там на руки после налогов остается от минималки.
Текучка конечно офигенная, но работать кому-то надо, понабирали малолеток девчонок без опыта 19-20 лет, с закупками товара проблемы, фирма объясняет - нет лишних денег на закупки.
Не все так хорошо в "датском королевстве" выходит
гниловато оно все,
пока не попотрошат жирных котов - ни фига в этой стране не будет,основная масса будет нищенствовать, а те кто пристроился - это не показатель, показатель здоровья экономики это как раз основная масса населения.
Может курсец не только из-за бумаг проседает,
но какое -то влияние имеет и то ,
что банально меньше выходит "лишних" денег,
которые можно схомячить у населения и у бизнеса.
подтверждаю этот тренд , в Эпицентрах та же фигня - урезают з.п.продавцам, в интернет магазинах тоже. B2B пока держится хорошо
в хорека все в шоколаде.
продажи растут
человек лет 5 занимался импортом, сейчас строит завод по производству сыра с немалыми мощностями
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